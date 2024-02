Künstliche Intelligenz der neusten Entwicklung, generative KI genannt, erstellt Inhalte, Bilder und Texte in noch nie dagewesener Schnelligkeit und Perfektion. Diese Neuerungen bieten auch der Finanzbranche enormes Potenzial.

Es wird erwartet, dass in den nächsten zwei Jahren mehr als 100 Millionen Menschen direkt mit dieser fortschrittlichen KI in Kontakt kommen. Unternehmen, die auf transparenten Einsatz der generativen KI setzen und eine vertrauenswürdige und sichere Nutzung der KI ermöglichen, können das Erreichen ihrer Geschäftsziele und die Akzeptanz der Anwender:innen um bis zu 50 Prozent verbessern.

Zentrale KI-Trends im Finanzsektor

Für Finanzunternehmen eröffnen sich durch diese Entwicklung zahlreiche Potenziale. Dabei glauben 77 Prozent der Banker:innen, dass die Schaffung von Mehrwert durch künstliche Intelligenz der entscheidende Faktor sein wird, der zukünftig den Unterschied zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Banken ausmacht. Um in diesem dynamischen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es entscheidend, dass Unternehmen die folgenden zentralen KI-Trends im Finanzsektor im kommenden Jahr genau im Blick behalten:

Kund:innen- und Mitarbeiter:innenerfahrung

Interaktionen zwischen Finanzdienstleister und Kund:innen können ein neues Level erreichen. Wer diese Entwicklung nicht ernst nimmt läuft Gefahr junge Menschen zu verlieren. Generation Z ist sehr flexibel und 47 Prozent sind breit, schon nach einer schlechten Kund:innenerfahrung der Marke den Rücken zu kehren. Hier setzt die generative KI an und wird in Zukunft nahtlose, kontextbezogene Kund:innenerfahrungen möglich machen.

Personalisiertes Banking

65 Prozent der Verbraucher:innen erwarten, dass Unternehmen ihre individuellen Bedürfnisse und Erwartungen verstehen, und 53 Prozent wünschen sich, dass alle Angebote für sie personalisiert sind. In der Personalisierung liegt die besondere Stärke der generativen KI. Durch ihre Fähigkeit Kontexte zu erfassen, können relevante Daten leichter und schneller zugänglich gemacht werden. Betrug aufdecken und Vorschriften einhalten

Schätzungen zufolge verlieren Unternehmen jährlich bis zu 4,1 Billionen Dollar durch Betrug. Generative KI kann genau da ansetzen und sozusagen eine Brücke bauen, um bestehenden Betrugs- und Compliance-Tools und -Technologien in Übereinstimmung mit den Vorschriften zu erweitern. Ermöglicht wird dies durch Anomalieerkennung, zum Beispiel bei der Identifizierung verdächtiger Aktivitäten oder Diskrepanzen zwischen neuen Richtlinien und ihrer tatsächlichen Umsetzung. Social Listening

Unternehmen suchen nach neuen Wegen, um Inhalte aus sozialen Medien, Blogs und anderen relevanten Online-Quellen zu analysieren und mit ihnen zu interagieren. Generative KI beschleunigt und vereinfacht diesen Prozess und ermöglicht es Unternehmen, die treibenden Kräfte und Auswirkungen von Online-Konversationen besser zu verstehen. Unternehmen benötigen Tools, die sowohl interne als auch externe Vorteile bringen

Zu den externen Vorteilen, die generative KI bieten kann, gehören personalisierte Kommunikation für das Inkasso, verbesserter Kund:innenservice, Kreditrisikoanalyse, Kund:innenakquise und personalisierte Kreditempfehlungen. Zu den internen Vorteilen zählen eine verbesserte Betrugserkennung, die Bearbeitung von Kreditdokumenten, die interne Unterstützung von Kreditgebern und Servicemitarbeitenden sowie die Optimierung von Contact Centern. Software-Engineering

Erfahrungen zeigen, dass Softwareentwickler:innen im Bankenumfeld mit Unterstützung von generativer KI bis zu 30 Prozent produktiver werden können. Während die Produktivitätsvorteile bei der Anforderungsdefinition noch relativ gering sind, sind sie insbesondere bei der Dokumentation, beim Testen und auch beim Coding selbst deutlich messbar.

Zusammenfassung

Generative KI wird den Banken- und Finanzdienstleistungssektor im Jahr 2024 in vielerlei Hinsicht verändern. Unternehmen, die die genannten Technologieanwendungen strategisch einsetzen, werden in der Lage sein, von den zahlreichen Chancen zu profitieren, die sich aus personalisiertem Banking, verbesserter Kund:inneninteraktion, Betrugserkennung und Compliance, aus Social Listening sowie aus internen und externen Vorteilen ergeben. Die Zukunft des Finanzwesens wird zweifellos von generativer KI geprägt, und nur diejenigen, die diese Trends produktiv nutzen, werden in dieser wettbewerbsintensiven Branche erfolgreich sein. Mehr zu dem Thema erfahren sie unter anderem auf folgenden Webseiten von Cognizant Banking-Lösungen | Cognizant Schweiz Get Future Ready with AI | Cognizant Generative KI – Tech to Watch | Cognizant Schweiz