In einer Krise macht schnelles Handeln den Unterschied. Gerade als COVID-19 zu einer Pandemie wurde, sprang das Gesundheitstechnologie-Unternehmen Sensyne Health schnell ein, um zu helfen. Sein Ziel war es, Menschen dabei zu helfen, ihre Symptome zu verfolgen, um ihr COVID-19-Risiko einzuschätzen, die erforderlichen Informationen mit Ärzten zu teilen, um die Entscheidungsfindung in kritischen Situationen zu beschleunigen und unnötige Krankenhausaufenthalte zu vermeiden, die ihr Gesundheitsrisiko erhöhen könnten. Sensyne wünschte sich eine App für die Community, die sowohl einfach zu bedienen als auch geräteübergreifend zugänglich ist, um die Nutzung zu maximieren, insbesondere bei Menschen mit geringen technischen Kenntnissen oder ohne Internetzugang. Da die Lösung sensible Gesundheitsdaten enthalten würde, musste sie auch der EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR) entsprechen und erweiterte Sicherheitsfunktionen aufweisen. Sensyne wandte sich an Cognizant, um die digitale Symptom-Tracker-App zu entwickeln.

Unser Ansatz

Cognizant schlug eine App vor, die auf dem Microsoft Healthcare Bot-Dienst basiert und nicht nur mit Microsoft Azure-basierten Authentifizierungs- und Datenbankdiensten, sondern auch mit der Microsoft Healthcare Bot-Verifizierung integriert wird. Die Entwicklung der App in einer Low-Code/No-Code-Umgebung und die enge Partnerschaft mit Microsoft haben die Entwicklung beschleunigt. Das Team der Anwendungsentwicklung hat bewährte Verfahren für die agile Entwicklung getestet und separate virtuelle Meetings mit Sensyne-Mitarbeiter:innen und technischen Teams durchgeführt, um die Entwicklung rund um die Uhr zu ermöglichen. Wir nutzten Microsoft Teams für die Kommunikation mit wichtigen Stakeholdern.

Da Geschwindigkeit der Schlüssel zum Engagement war, haben wir die Lieferung in jeder Phase beschleunigt. In fünf Tagen hatte das Team einen funktionierenden Prototyp, der in die Produktion gehen konnte. In nur 10 Tagen wurde die App abgeschlossen und am 16. Tag haben wir die App gestartet. Das globale Team lieferte einen Mobile-First-, GDPR- und sicherheitskonformen COVID-19 Gesundheitsmonitor mit Microsoft Power BI-Reporting.