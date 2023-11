Die Herausforderung

PacificSource ist ein gemeinnütziger Gesundheits­dienst­leister, der im pazifischen Nordwesten der Vereinigten Staaten tätig ist und seine Mitglieder über streng regulierte Geschäftsbereiche betreut. Aufgrund eines langsamen und ressourcenintensiven manuellen Prozesses für Schadens­trans­aktionen fiel es dem Kosten­träger schwer, mit den immer fließenderen Änderungen bei Mitgliedern, Tarifen und Anbieter:innen Schritt zu halten. Um herauszufinden, wo Probleme auftraten, dokumentierte PacificSource den Zeit- und Arbeitsaufwand für vier Transaktionen – Anpassungen, Medicaid-Below-the-Line-Anträge (BTL), doppelte Ansprüche und Coordination of Benefits (COB). Die geschätzten Kosten für die Bearbeitung dieser vier Transaktions­arten für 29 Vollzeit­mitarbeiter:innen beliefen sich auf fast 1,8 Millionen US-Dollar pro Jahr. PacificSource benötigte eine Lösung, die sich schnell an häufige Aktualisierungen der Vorschriften anpassen und die Verarbeitungs­kosten senken konnte, während das Unternehmen gleichzeitig in die Lage versetzt wurde, Mitgliedern, Anbieter:innen und staatlichen Regulierungs­behörden qualitativ hochwertige Erlebnisse zu bieten.