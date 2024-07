Die Ehrenamtlichen vom Projekt Outreach haben seit dem Projektstart im Jahr 2007 über 1,75 Millionen Stunden Lernhilfe, Mentoring, Berufsberatung und Talentförderung geleistet. Im Jahr 2016 widmen sich über 41.350 Mitarbeiter:innen von Cognizant 496.322 Stunden der Outreach-Aktivitäten in 20 Ländern, einschließlich der folgenden Programme:

1004

Unser 1004-Programm verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: 100 Schulen in Indien dabei zu unterstützen, eine Erfolgsrate von 100 %, eine Abschlussrate von 100 % und eine Beschäftigung von 100 % für Absolvent:innen zu erreichen. In Kadapakkam, einem Dorf 120 km von Chennai entfernt, halfen ehrenamtliche Lehrkräfte an einer Schule vor Ort dabei, dass in der 12. Klasse 100 % der Schüler ihre Abschlussprüfung in Informatik und 98 % die in Englisch bestanden. In der Fisheries-Schule in Thevara, nahe Kochi, bestanden in den letzten beiden Jahren jeweils 100 % in allen Fächern.

Be A Teacher

Bei Be A Teacher werden Mitarbeiter:innen von Cognizant dazu ermutigt, in ihren Schulen vor Ort ehrenamtlich Englisch, Mathe und Physik zu unterrichten und an außerschulischen Aktivitäten mitzuwirken. Durchschnittlich werden in ganz Indien jede Woche 93 Unterrichtsstunden gehalten. Davon profitiert eine signifikante Anzahl an Schülern.

Virtuelles Ehrenamt

Bei Classes on Cloud interagieren Ehrenamtliche von Cognizant via Skype oder anderen Online-Kanälen mit Kindern in entlegenen Regionen. Beispielsweise unternehmen zwei Outreach-Ehrenamtlich in Chennai eine "virtuelle Reise" von über 500 km, um Schüler im Dorf Sundarapandiam in Virudhunagar in Englisch und Informatik zu unterrichten.

Projekt 100 Schulen

Die verheerenden Überflutungen in Chennai von 2015 hatten viele staatliche Schulen in der Stadt schwer verwüstet. Cognizant hat sich dazu verpflichtet, den Wiederaufbau von 100 Schulen in den Distrikten Chennai, Kanchipuram und Tiruvallur zu unterstützten, die vom Hochwasser schwer beschädigt worden waren. 2016 konnte die Renovierung der Infrastruktur in 37 Schulen abgeschlossen werden. 50.000 Kinder bekamen Zugang zu sanierten schulischen Einrichtungen.

Outreach-Stipendien

Vornehmlich dank Spenden unserer Mitarbeiter:innen können wir benachteiligten Schüler:innen, die andernfalls nach ihrem Schulabschluss keine fortführende Ausbildung machen könnten, Stipendien anbieten. Im Jahr 2016 spendeten über 15.673 Mitarbeiter jeden Monat mehr als 29.000 $ für das Outreach-Stipendienprogramm. Bis jetzt hat die Initiative 1.000 Schüler:innen — von denen über 90 % die Ersten in ihren Familien mit einem Schulabschluss und 72 % Mädchen sind — zu einer Hochschulbildung verholfen.

TalHunt

Outreach-Ehrenamtliche unterstützen TalHunt, einen Kulturwettbewerb für Schulen, bei dem Kinder mit ihren Talenten antreten — und Sanierungsprojekte für ihre Schulgebäude „gewinnen“ können. Im Jahr 2016 waren 39.000 Studenten von über 190 Institutionen in 11 Städten an TalHunt-Wettbewerben beteiligt. In den vergangenen neun Jahren haben rund 200.000 Kinder an TalHunt teilgenommen, unterstützt von rund 18.000 freiwilligen Mitarbeiter:innen von Cognizant.