Der Presidents Cup repräsentiert fairen Wettbewerb. Im Gegensatz zu vielen Sportveranstaltungen werden Athleten nicht für ihre Zeit bezahlt. Stattdessen bestimmt jeder Teilnehmende eine Wohltätigkeitsorganisation, die einen Teil der gesammelten Gelder erhält.

In den letzten 25 Jahren hat der Presidents Cup mehr als 460 Wohltätigkeits­organisationen in 18 Ländern geholfen, und wir sind stolz darauf, eine Veranstaltung zu sponsern, die so eng mit unseren eigenen Grundwerten übereinstimmt.