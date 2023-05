Als vertrauenswürdiger Marktführer für Datenvisualisierung und -analyse hilft Tableau Ihrem Unternehmen, die Daten besser zu steuern.

Die Tableau-Plattform verfügt über die Breite und Tiefe der Funktionen, um selbst die Anforderungen der größten globalen Unternehmen nahtlos und integriert zu erfüllen. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie zu Ihrer Datenstrategie passt und diese nicht diktiert. Sie passt sich mit Flexibilität und Optionen an Ihre Umgebung an und erfüllt gleichzeitig strenge Governance- und Sicherheitsanforderungen. Tableau ist leistungsstark und intuitiv und bietet eine Benutzererfahrung, mit der Menschen aller Fähigkeiten Daten mithilfe von Grafiken und natürlicher Sprache untersuchen und analysieren können.



Cognizant ist als führender globaler Systemintegrationspartner von Tableau anerkannt. Bei geschäftlichen Aktivitäten, Lieferaufträgen und Prototyping-Implementierungen arbeiten wir eng zusammen. Wir bieten ein starkes Kompetenzzentrum für die gemeinsame Entwicklung von Tableau-Kundenlösungen, die Innovation und Wertschöpfung in den Bereichen Business Intelligence/Analytics, Datenerkennung, erweiterte Visualisierung und Mobilität fördern.