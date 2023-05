Ansible Automation von Red Hat ist ein leistungsstarkes Tool, das Unternehmens-IT-Umgebungen rationalisiert und automatisiert. Es verwaltet die Ansible-Technologie, die von Tausenden von Red Hat- und Cognizant-Unternehmen weltweit verwendet wird, um IT-Aufgaben wie Konfigurationsmanagement, Bereitstellung, Workflow-Orchestrierung, Anwendungsbereitstellung und Lebenszyklusmanagement zu automatisieren.

Da Ansible Automation organisatorische Prozesse kodifiziert und in automatisierte und gesteuerte Workflows umwandelt, können Sie Ihre Ressourcen besser verwalten. Es markiert Ressourcen so, dass Sie sehen, wann und wie sie erstellt wurden – und von wem – und zeigt genau, was auf diesen Ressourcen ausgeführt wird bzw. für was diese bereitgestellt wurden.