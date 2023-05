Im Zeitalter von Agile, DevOps und kontinuierlicher Bereitstellung wird die herkömmliche Bereitstellung von Testdaten nicht Schritt halten.



Unsere Software zur Testdatengenerierung (TDG) behebt einen der größten Engpässe beim heutigen Softwaretest – die Bereitstellung von Testdaten. Diese patentierte Technologie stellt einen Durchbruch in Bezug auf Geschwindigkeit, Kosten, Sicherheit, Qualität, Einfachheit und Vielseitigkeit dar. Dies war bisher auf dem Markt für Testdatenverwaltung für Unternehmen nicht verfügbar. Unsere Partnerschaft mit Cognizant bietet eine ideale Lösung für Ihre Softwareentwicklungsanforderungen, da CI/CD-Pipelines (Continuous Integration and Continuous Delivery) eine schnellere Bereitstellung von Testdaten erfordern und für neue Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) 100 %-ige Sicherheit notwendig ist. Die Lösung zur Echtzeit-Testdatengenerierung von GenRocket gibt es seit sieben Jahren und sie wird nun erfolgreich als Alternative zur Verwendung sensibler Produktionstestdaten und kostspieliger Testdatenmanagementsysteme für Unternehmenskunden in zehn vertikalen Märkten auf der ganzen Welt eingesetzt, einschließlich Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Gesundheitswesen.