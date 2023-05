Das PAMaaS (Privileged Access Management-as-a-Service) der Sicherheitssuite von Cognizant, das auf der branchenführenden Sicherheitstechnologie für privilegierten Zugriff von CyberArk basiert, bietet die gesamte Planung, Implementierung und fortlaufende Verwaltung, die Sie zum Schutz Ihrer sensibelsten Konten brauchen als ein As-a-Service-Modell. Unsere gemeinsame Lösung bietet einen sicheren, privilegierten und ortsunabhängigen Administrationszugriff überall dort, wo Ihre Systeme weltweit betrieben werden, sei es in Ihren eigenen Rechenzentren, in der öffentlichen Cloud oder in einer hybriden Umgebung aus Rechenzentrum und Cloud. PAMaaS bietet nicht nur ein höheres Schutzniveau als viele frühere Lösungen, sondern verursacht deutlich weniger Verzögerungen und Kosten – und es kann so schnell und so groß werden, wie Sie benötigen.

> 10 Jahre Erfahrung in IAM-Technologien (Identity and Access Management)



> 50 Einsätze in IAM/PAM; mehr als 100 geschulte IAM-Mitarbeiter:innen

> 15 bestehende Einsätze mit CyberArk und weitere in Vorbereitung

Intensives Verkaufsengagement; > 20 aktive und qualifizierte Vorschläge laufen

9 CyberArk-zertifizierte Techniker; > 70 in Vorbereitung