Solutions de gestion des revenus

Créez un écosystème d'orchestration intelligente

Lorsque nos clients se transforment pour préparer l'avenir, ils réalisent que pendant des années leurs investissements dans la croissance existante ont été réalisés en silos. À l'avenir, pour réussir, les marques devront trouver un moyen de briser ces silos et de redéfinir les expériences.



Pour être en mesure d'offrir des expériences de premier ordre, les entreprises doivent être gérées par un écosystème composé de technologies et de processus orchestrés fonctionnant en harmonie. Cette approche offre un avantage pour la marque en permettant aux entreprises de travailler plus intelligemment, d'être plus résilientes et de devancer leurs concurrents, de fournir des capacités de pointe et de trouver des leviers de croissance.

La practice Revenue Management de Cognizant a été créée en 2018 par l'acquisition d'ATG, l'un leader des services de solutions Quote to Cash pour les enseignes commerciales et les grandes entreprises. En tant que leaders du cloud et du conseil SaaS, nous aidons nos clients à atteindre des résultats déterminants. Et ces résultats positifs sont basés sur la compréhension globale des personnes, des processus et de la technologie nécessaires à la gestion des clients et du chiffre d'affaires.