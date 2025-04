AWS Smart Manufacturing à grande échelle

Nous utilisons les bonnes solutions informatiques et de technologie opérationnelle à grande échelle intégrant l'automatisation, l'IA générative, les données et l'analytique. Ceci permet d'assurer la résilience de la production, l'efficacité des processus, le contrôle des coûts et des déchets ainsi que la prévision des défaillances. En parallèle, nous réduisons les temps d’arrêt et augmentons la valeur de vos systèmes.

Cognizant et AWS vous aideront à transférer les applications et leurs données associées sur le cloud et à mettre en place l'infrastructure industrielle, notamment la conception du réseau de technologie opérationnelle, l'activation de la connectivité des appareils et les passerelles intelligentes. Nous créons un réseau industriel d'avenir, garant de la cybersécurité de la technologie opérationnelle. Cognizant et AWS évaluent, conçoivent et mettent à niveau des réseaux dédiés à la surveillance continue.