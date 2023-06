Offrez des opérations cloud agiles grâce à AWS AWS Cloud Operate de Cognizant aide les organisations à gérer et à optimiser leur infrastructure cloud en s'appuyant sur notre plateforme intégrée de Cloud Management (iCPM), nos frameworks et nos meilleures pratiques AWS. Cette solution est conçue autour de quatre principes de gouvernance (la finance, la technologie, le service, la sécurité et la réglementation) afin de limiter les risques, de maximiser l'innovation et d'accélérer la commercialisation. Notre offre utilise l'IA et le ML pour automatiser les services de gestion du cloud de bout en bout, y compris les services de suivi et de notification, d'approvisionnement et d'orchestration, de gestion de la configuration, de gouvernance, de sécurité, de gestion des performances applicatives et d'optimisation. Cela permet de réaliser des économies, d'augmenter l'agilité, d'améliorer l'expérience utilisateur et de renforcer la sécurité. En tant que partenaire d'AWS pour les services sourcés, Cognizant a adapté cette offre aux besoins spécifiques de votre entreprise grâce à des modèles de services dédiés et partagés. Il existe différentes formules d'assistance technique : Platine (24/7), Gold (16/5) et Silver (8/5). Vous pouvez également choisir des services personnalisés via un modèle dédié.