IA décisionnelle

Le deep learning sert principalement à la prédiction et au traitement de grands jeux de données par le biais de réseaux neuronaux afin d'identifier des motifs que l'analyse traditionnelle pourrait manquer. Entraîné à partir de données spécifiques au problème posé, le deep learning optimise la prise de décision grâce à des prédictions et des informations plus précises. Cela permet aux entreprises d'anticiper les tendances futures et de prendre des décisions plus éclairées.

Capacités centrales :