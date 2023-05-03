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Services d'ingénierie digitale
Contact

Croissance d’entreprise favorisée par l’ingénierie
digitale de bout en bout

Les entreprises d'aujourd'hui sont tenues de proposer des expériences digitales d'exception plus rapidement que jamais, alors même que la technologie évolue, que la concurrence s'intensifie et que les environnements opérationnels se complexifient chaque jour davantage. Toutefois, avec les systèmes existants, les architectures fragmentées et la lenteur des cycles de développement, il est difficile de tenir le rythme, et plus encore d'innover.
Les services d'ingénierie digitale de Cognizant aident les entreprises à rompre ce cercle vicieux par la conception de nouvelles applications digitales et la modernisation des plateformes existantes à l'aide de l'IA générative, de l'automatisation et du cloud. Nous rassemblons un écosystème d'hyperscalers, de prestataires technologiques et de fournisseurs d'IA via un modèle d'exécution éprouvé qui atténue les risques de la transformation. Nous apportons des modules ultrapersonnalisés qui maintiennent les entreprises à jour sur le plan technologique tout en accélérant les livraisons et en améliorant les expériences client à grande échelle.

Quelques-uns de nos résultats

Croissance d’entreprise stimulée par l’ingénierie digitale pilotée par l'IA
 

20 à 40 %

de réduction des coûts
 

Jusqu'à 5x

plus de rapidité de modernisation
 

Livraison accélérée et dépenses optimisées grâce à l'ingénierie de produit et de plateforme pilotée par l'IA

Jusqu'à 2x

plus d'amélioration des délais de réalisation

25 à 40 %

de réduction des défaillances de déploiement

Croissance d’entreprise favorisée par l’ingénierie digitale moderne
Croissance d'entreprise et innovation

Nouvelles sources de revenus et accès à de nouveaux marchés.

Agilité supérieure
 

Prise de décision autonome basée sur des conditions de marché dynamiques.

Renseignements en temps réel
 

Revenus, économies d’échelle et avantage concurrentiel augmentés.

Expérience client de qualité supérieure

Des expériences uniques et adaptables sur mesure à l'intention des clients grâce à l'ultrapersonnalisation.

Des exemples concrets

ÉDUCATION

+81 % d'enregistrements sur les plateformes

ÉDUCATION

+81 % d'enregistrements sur les plateformes

Une plateforme d'enseignement digital s'est vue transformée grâce à la conception d'un chatbot orienté outils d'apprentissage par IA. Il fournit des leçons personnalisées, des synthèses instantanées et une expérience interactive dans plus de 150 disciplines.

Des élèves dans une salle de classe devant des écrans.

BANQUE

10,5 millions de dollars d'économies

BANQUE

10,5 millions de dollars d'économies

Un modèle d'ingénierie piloté par les produits a entraîné une hausse de 25 % de la productivité. Le délai du concept au produit minimum viable a été divisé par deux au niveau des fonctions bancaires essentielles.

Image abstraite de diverses données et courbes financières en nuances de bleu.

DISTRIBUTION

Capacité de traitement des commandes quintuplée

DISTRIBUTION

Capacité de traitement des commandes quintuplée

Découvrez des opérations de vente au détail transformées à l'aide de Cognizant Skygrade afin de repenser le système de gestion des commandes basé sur le mainframe. Les processus de chaîne logistique s'en trouvent ainsi 30 % plus efficaces.

Une femme souriante au niveau de la caisse parle à une caissière enthousiaste.

ASSURANCE

-70 % de délai d'émission de devis

ASSURANCE

-70 % de délai d'émission de devis

Un assureur a transformé ses opérations en proposant une plateforme de devis unifiée qui a permis de consolider les systèmes existants afin d'améliorer l'évolutivité, d'optimiser la productivité des agents et de favoriser la vente additionnelle.

Un agent équipé d'un ordinateur portable conseille un couple assis en face de lui.

Nos domaines d'intervention

Concevez des applications cloud-natives à l'aide d'architectures MACH compatibles avec les expériences modernes, exécutables sur tous les appareils et intégrables sans effort sur tous les canaux. Les services Cognizant® Software Product Development combinent une vision unifiée centrée sur l'utilisateur avec des éléments frontaux micromodulaires et omnicanal ainsi que des analyses intelligentes en temps réel au service de décisions plus rapides et éclairées. Avec des plateformes adaptables et résilientes ainsi qu'un écosystème développeurs cohérent, les entreprises sont en mesure de réduire drastiquement la complexité, de consolider l'orientation client, d'accélérer les cycles de livraison jusqu'à doubler leur vitesse et de débloquer de nouvelles sources de revenus grâce à l'innovation digitale continue.

Développez des applications qui s'adaptent aux utilisateurs, au contexte et aux conditions instables du marché. Cognizant® Agentic AI-Infused Applications repose sur des agents IA qui favorisent la prise de décision autonome, soutiennent des opérations indépendantes et produisent des expériences personnalisées à grande échelle. Nous utilisons des capacités de plateforme éprouvées, telles que des dossiers de cadrage réutilisables, des MLOps, des accélérateurs IA et des pratiques IA responsables afin d'aider les entreprises à s'adapter rapidement aux évolutions du marché, à calibrer l'IA pour anticiper les besoins client et à fonctionner efficacement dans des environnements dynamiques.

Mettez à niveau les systèmes existants vers des plateformes agiles et intelligentes conçues pour l'avenir. Notre approche de modernisation de l'existant pilotée par l'IA met en œuvre le framework Cognizant® Reimagine Applications afin de simplifier les processus métier, de réduire la dette technique et d'accélérer les résultats avec l'IA générative, l'automatisation et une expertise approfondie des domaines concernés. Notre approche prend également en charge la validation anticipée, le changement contrôlé et la modernisation évolutive avec une parité métier. Les entreprises atteignent entre 30 % et 50 % d'économies d’échelle, des livraisons jusqu'à 5 fois plus rapides, des gains de productivité et de meilleures décisions grâce à une validation automatisée et à la gouvernance en temps réel.

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Améliorez la livraison de logiciels en utilisant l'IA et l'automatisation tout au long du cycle de développement logiciel. Cognizant® Modern Engineering rassemble des pratiques du cycle de développement logiciel, un état d'esprit du projet au produit, des équipes transversales ainsi qu'une plateforme développeurs unifiée. Grâce à une sécurité intégrée et à la surveillance continue, les entreprises sont en mesure de livrer des logiciels plus rapidement et de manière plus fiable, à moindre coût et en adéquation avec des résultats métier.

Notre avantage unique

La suite de plateformes basées sur l'IA de Cognizant renforce nos services d'ingénierie digitale en simplifiant la modernisation de l'existant et en le préparant pour l'avenir. Elles favorisent ainsi l'efficacité et la transformation de bout en bout.

Flowsource

Flowsource™ est notre plateforme unifiée full-stack d'ingénierie moderne. Elle s'appuie sur l'IA pour accélérer l'innovation, réduire les risques et stimuler la productivité tout au long du cycle de développement logiciel (CDL).

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Cognizant Neuro AI Engineering

Industrialisez l'IA agentique avec Cognizant® Neuro® AI Engineering, une plateforme full-stack qui convertit les pilotes dispersés en exécution professionnelle placée sous le signe de la vitesse, de la qualité et du contrôle.

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Cognizant Skygrade

Accédez à la transformation évolutive du cloud, à la réduction des risques, à la livraison accélérée et à l'extraction précise des règles de gestion dans tous les domaines cloud avec Cognizant® Skygrade™.

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Cognizant Ignition

Cognizant® Ignition™ automatise l'intégralité du cycle de vie des données et améliore ainsi les informations, le délai de réalisation et la mise à l'échelle dans les environnements multi-cloud.

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Points de vue

BLOG

Transformer les systèmes existants en moteurs d'innovation stimulés par l'IA

Découvrez pourquoi la modernisation de l'existant s'avère essentielle pour la transformation digitale, en quoi elle permet aux entreprises d'innover plus rapidement, de réduire la dette technique et de rester compétitives dans un paysage technologique changeant.

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RECHERCHE

L'IA sur deux ans : réussir la modernisation de l'existant

Explorez les informations issues de nos recherches sur la manière dont l'IA raccourcit les délais de modernisation de l'existant et favorise une transformation digitale plus rapide et plus efficace.

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Un faisceau de lumière traverse une autoroute.

LIVRE BLANC

Modernisation des systèmes existants pour l'innovation pilotée par IA

Découvrez comment la modernisation pilotée par l'IA réduit la dette technique, accélère les livraisons et pose les bases de produits digitaux de nouvelle génération, socles d'une croissance d'entreprise pérenne.

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Image abstraite d'un couloir courbé avec des serveurs de chaque côté.

VIDÉO

L'impératif de modernisation

Voici pourquoi la modernisation de l'existant est devenue indispensable. Découvrez comment les entreprises peuvent se lancer dans l'automatisation et l'IA pour stimuler l'efficacité, l'évolutivité et l'innovation sur les plateformes digitales.

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Capture d'écran des trois présentateurs d'un podcast vidéo

Partenaires

Reconnaissance par la profession

Cognizant nommée Leader dans le Magic Quadrant™ Gartner® 2025 pour les services de développement logiciel personnalisé

Selon nous, cette reconnaissance souligne notre force en matière d'ingénierie digitale AI native pour accélérer la valeur ajoutée métier de nos clients. Nous associons une solide expertise sectorielle à un cadre IA responsable certifié ISO afin de proposer une innovation éthique, évolutive et orientée résultats à nos clients internationaux.

Lire le rapport sur Gartner.com
Cognizant nommé Leader dans l'évaluation PEAK Matrix® des services de développement applicatif pour les applications IA 2025 d'Everest Group

Cette reconnaissance met en valeur nos capacités exhaustives de conseil et d'ingénierie des logiciels basée sur l'IA, notre solide intégration aux domaines et nos investissements continus. Ces derniers participent à l'établissement de propriété intellectuelle réutilisable et d'écosystèmes partenaires éprouvés par des engagements client à succès qui suscitent des initiatives de transformation digitale complexe de bout en bout dans tous les secteurs.

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badge Peak Matrix
Cognizant reconnue comme leader dans le rapport Blockchain Services 2025 RadarView™ par Avasant

Cognizant a été nommée leader dans le rapport Avasant Blockchain Services 2025 RadarView™, reflet de notre approche multi-cloud indépendante de la technologie des plateformes de blockchain et de notre capacité à offrir des solutions tous secteurs confondus. Avec un taux de transformation de 100 % de la validation de principe à la production dans les secteurs clé, Cognizant se distingue par l'innovation, des centres de services robustes et des accélérateurs comme Flowsource et BPaaS.

Notre solide écosystème partenaires (avec notamment AWS, Azure et Google Cloud) garantit aux clients qu'ils bénéficieront des dernières avancées. Cette distinction souligne l'engagement de Cognizant à fournir des solutions blockchain évolutives et sécurisées pour les clients du monde entier.

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AVASANT
Récompense 2025 GitHub AI Services and Channel Partner of the Year

Cette récompense célèbre l'excellence de Cognizant dans la stimulation de l'adoption et de la croissance grâce à GitHub Copilot, un outil révolutionnaire de création, de collaboration et de réussite pour les entreprises. Elle met à l'honneur les équipes qui aident au positionnement de GitHub Copilot, mais donne également aux clients les moyens d'exploiter le plein potentiel du développement piloté par IA.

GIT Hub

FAQ

Les services d'ingénierie digitale combinent l'architecture système moderne, l'ingénierie cloud/plateforme, l'automatisation et l'IA pour concevoir et moderniser les logiciels personnalisés. Ces services comprennent notamment le développement applicatif, l'intégration de systèmes, des pipelines de livraison automatisés et l'ajout d'IA agentique dans les applications.

Mis en œuvre par des équipes dédiées aux produits, les services d'ingénierie digitale aident les entreprises à publier les modifications plus vite, à maintenir la stabilité du système à grande échelle et à réduire progressivement la dette technique cumulée.

Cognizant est un prestataire de services d'ingénierie digitale de premier plan doté d'une expertise approfondie du cycle complet de développement logiciel, de la modernisation pilotée par l'IA ainsi que de l'ingénierie produit et plateforme. Nos plateformes d'ingénierie (Flowsource™, Cognizant Neuro® AI Engineering et Cognizant Skygrade™) aident les entreprises à accélérer les livraisons, améliorer la productivité et accéder à une valeur ajoutée métier mesurable. Nous collaborons avec des hyperscalers ainsi que des partenaires porteurs d'outils de codage et de modernisation pilotés par IA au service des résultats, avec agilité et à grande échelle.

Nous nous appuyons sur l'IA générative, l'automatisation et des pratiques d'ingénierie moderne pour transformer les systèmes existants en plateformes agiles et compatibles avec le cloud. Parmi ces pratiques, citons l'extraction de règles de gestion, la simplification des processus, une gouvernance améliorée et l'augmentation de la vitesse de livraison. Tout ceci réduit la dette technique et prépare le terrain pour des opérations digitales à l'épreuve du temps. Notre procédé d'extraction de règles de gestion basé sur des outils, notre expertise sectorielle approfondie, notre ingénierie des critères et notre cycle de développement logiciel piloté par l'IA générative sont des facteurs essentiels de différenciation qui rationalisent la modernisation, améliorent la précision et accélèrent la livraison.

Nos services de base comprennent le développement de produits logiciels, des applications d'IA agentique, la modernisation de l'existant pilotée par l'IA, une efficacité d'ingénierie moderne, des DevOps, de l'automatisation, de l'ingénierie du cloud et des entreprises ainsi que de l'ingénierie de plateforme de bout en bout.

Cognizant combine un talent d'ingénierie international, d'étroits partenariats sectoriels, des plateformes propriétaires et un prestigieux palmarès de résultats de transformation. Notre capacité à intégrer des agents IA, l'automatisation par DevOps, l'ingénierie des plateformes et un cycle complet de développement produit nous positionne parmi les prestataires de services d'ingénierie digitale de premier plan aux États-Unis. Notre modèle d'exécution locale et délocalisée contribue au maintien des équipes au plus près des clients pour favoriser des résultats plus rapides. Nous animons des studios dédiés qui aident les clients à produire des idées, à générer des prototypes et à calibrer les transformations digitales.

Nous nous associons également à des acteurs majeurs parmi les hyperscalers, les fournisseurs de modèles d'IA, les plateformes SaaS et les chaînes de compilation de modernisation afin de bâtir le meilleur écosystème pour nos clients.

Nous contacter

Quel que soit le stade de maturité de votre entreprise en matière d'ingénierie logicielle – que vous souhaitiez vous transformer, innover ou que vous recherchiez un partenaire pour accélérer vos programmes – nous nous adaptons à votre situation pour conduire le changement.

Pour en savoir plus, remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.

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