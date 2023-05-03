Croissance d’entreprise favorisée par l’ingénierie

digitale de bout en bout Les entreprises d'aujourd'hui sont tenues de proposer des expériences digitales d'exception plus rapidement que jamais, alors même que la technologie évolue, que la concurrence s'intensifie et que les environnements opérationnels se complexifient chaque jour davantage. Toutefois, avec les systèmes existants, les architectures fragmentées et la lenteur des cycles de développement, il est difficile de tenir le rythme, et plus encore d'innover. Les services d'ingénierie digitale de Cognizant aident les entreprises à rompre ce cercle vicieux par la conception de nouvelles applications digitales et la modernisation des plateformes existantes à l'aide de l'IA générative, de l'automatisation et du cloud. Nous rassemblons un écosystème d'hyperscalers, de prestataires technologiques et de fournisseurs d'IA via un modèle d'exécution éprouvé qui atténue les risques de la transformation. Nous apportons des modules ultrapersonnalisés qui maintiennent les entreprises à jour sur le plan technologique tout en accélérant les livraisons et en améliorant les expériences client à grande échelle.