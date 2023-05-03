Services d'ingénierie digitale
Croissance d’entreprise favorisée par l’ingénierie
Quelques-uns de nos résultats
Croissance d’entreprise stimulée par l’ingénierie digitale pilotée par l'IA
Livraison accélérée et dépenses optimisées grâce à l'ingénierie de produit et de plateforme pilotée par l'IA
Croissance d’entreprise favorisée par l’ingénierie digitale moderne
Des exemples concrets
Nos domaines d'intervention
Concevez des applications cloud-natives à l'aide d'architectures MACH compatibles avec les expériences modernes, exécutables sur tous les appareils et intégrables sans effort sur tous les canaux. Les services Cognizant® Software Product Development combinent une vision unifiée centrée sur l'utilisateur avec des éléments frontaux micromodulaires et omnicanal ainsi que des analyses intelligentes en temps réel au service de décisions plus rapides et éclairées. Avec des plateformes adaptables et résilientes ainsi qu'un écosystème développeurs cohérent, les entreprises sont en mesure de réduire drastiquement la complexité, de consolider l'orientation client, d'accélérer les cycles de livraison jusqu'à doubler leur vitesse et de débloquer de nouvelles sources de revenus grâce à l'innovation digitale continue.
Développez des applications qui s'adaptent aux utilisateurs, au contexte et aux conditions instables du marché. Cognizant® Agentic AI-Infused Applications repose sur des agents IA qui favorisent la prise de décision autonome, soutiennent des opérations indépendantes et produisent des expériences personnalisées à grande échelle. Nous utilisons des capacités de plateforme éprouvées, telles que des dossiers de cadrage réutilisables, des MLOps, des accélérateurs IA et des pratiques IA responsables afin d'aider les entreprises à s'adapter rapidement aux évolutions du marché, à calibrer l'IA pour anticiper les besoins client et à fonctionner efficacement dans des environnements dynamiques.
Mettez à niveau les systèmes existants vers des plateformes agiles et intelligentes conçues pour l'avenir. Notre approche de modernisation de l'existant pilotée par l'IA met en œuvre le framework Cognizant® Reimagine Applications afin de simplifier les processus métier, de réduire la dette technique et d'accélérer les résultats avec l'IA générative, l'automatisation et une expertise approfondie des domaines concernés. Notre approche prend également en charge la validation anticipée, le changement contrôlé et la modernisation évolutive avec une parité métier. Les entreprises atteignent entre 30 % et 50 % d'économies d’échelle, des livraisons jusqu'à 5 fois plus rapides, des gains de productivité et de meilleures décisions grâce à une validation automatisée et à la gouvernance en temps réel.
Améliorez la livraison de logiciels en utilisant l'IA et l'automatisation tout au long du cycle de développement logiciel. Cognizant® Modern Engineering rassemble des pratiques du cycle de développement logiciel, un état d'esprit du projet au produit, des équipes transversales ainsi qu'une plateforme développeurs unifiée. Grâce à une sécurité intégrée et à la surveillance continue, les entreprises sont en mesure de livrer des logiciels plus rapidement et de manière plus fiable, à moindre coût et en adéquation avec des résultats métier.
Notre avantage unique
La suite de plateformes basées sur l'IA de Cognizant renforce nos services d'ingénierie digitale en simplifiant la modernisation de l'existant et en le préparant pour l'avenir. Elles favorisent ainsi l'efficacité et la transformation de bout en bout.
FAQ
Les services d'ingénierie digitale combinent l'architecture système moderne, l'ingénierie cloud/plateforme, l'automatisation et l'IA pour concevoir et moderniser les logiciels personnalisés. Ces services comprennent notamment le développement applicatif, l'intégration de systèmes, des pipelines de livraison automatisés et l'ajout d'IA agentique dans les applications.
Mis en œuvre par des équipes dédiées aux produits, les services d'ingénierie digitale aident les entreprises à publier les modifications plus vite, à maintenir la stabilité du système à grande échelle et à réduire progressivement la dette technique cumulée.
Cognizant est un prestataire de services d'ingénierie digitale de premier plan doté d'une expertise approfondie du cycle complet de développement logiciel, de la modernisation pilotée par l'IA ainsi que de l'ingénierie produit et plateforme. Nos plateformes d'ingénierie (Flowsource™, Cognizant Neuro® AI Engineering et Cognizant Skygrade™) aident les entreprises à accélérer les livraisons, améliorer la productivité et accéder à une valeur ajoutée métier mesurable. Nous collaborons avec des hyperscalers ainsi que des partenaires porteurs d'outils de codage et de modernisation pilotés par IA au service des résultats, avec agilité et à grande échelle.
Nous nous appuyons sur l'IA générative, l'automatisation et des pratiques d'ingénierie moderne pour transformer les systèmes existants en plateformes agiles et compatibles avec le cloud. Parmi ces pratiques, citons l'extraction de règles de gestion, la simplification des processus, une gouvernance améliorée et l'augmentation de la vitesse de livraison. Tout ceci réduit la dette technique et prépare le terrain pour des opérations digitales à l'épreuve du temps. Notre procédé d'extraction de règles de gestion basé sur des outils, notre expertise sectorielle approfondie, notre ingénierie des critères et notre cycle de développement logiciel piloté par l'IA générative sont des facteurs essentiels de différenciation qui rationalisent la modernisation, améliorent la précision et accélèrent la livraison.
Nos services de base comprennent le développement de produits logiciels, des applications d'IA agentique, la modernisation de l'existant pilotée par l'IA, une efficacité d'ingénierie moderne, des DevOps, de l'automatisation, de l'ingénierie du cloud et des entreprises ainsi que de l'ingénierie de plateforme de bout en bout.
Cognizant combine un talent d'ingénierie international, d'étroits partenariats sectoriels, des plateformes propriétaires et un prestigieux palmarès de résultats de transformation. Notre capacité à intégrer des agents IA, l'automatisation par DevOps, l'ingénierie des plateformes et un cycle complet de développement produit nous positionne parmi les prestataires de services d'ingénierie digitale de premier plan aux États-Unis. Notre modèle d'exécution locale et délocalisée contribue au maintien des équipes au plus près des clients pour favoriser des résultats plus rapides. Nous animons des studios dédiés qui aident les clients à produire des idées, à générer des prototypes et à calibrer les transformations digitales.
Nous nous associons également à des acteurs majeurs parmi les hyperscalers, les fournisseurs de modèles d'IA, les plateformes SaaS et les chaînes de compilation de modernisation afin de bâtir le meilleur écosystème pour nos clients.
Nous contacter
Quel que soit le stade de maturité de votre entreprise en matière d'ingénierie logicielle – que vous souhaitiez vous transformer, innover ou que vous recherchiez un partenaire pour accélérer vos programmes – nous nous adaptons à votre situation pour conduire le changement.
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