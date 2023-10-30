Durabilité et résilience

RAPPORT

La durabilité des entreprises une affaire de données, de technologie et de collaboration

Face à l'urgence de lutter contre le changement climatique et l'épuisement des ressources, une nouvelle génération d'entreprises émerge.

Ces entreprises seront durables par essence – pas simplement vertes, mais vraiment vertes. La durabilité fera partie de leur ADN.

Pour comprendre l'avenir de la durabilité des entreprises, en partenariat avec Oxford Economics, nous avons interrogé 3 000 dirigeants de tous marchés et secteurs, sur leurs projets, défis et vision en matière de durabilité.