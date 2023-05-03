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Assurance et ingénierie qualité
Contact

Assurance qualité de bout en bout

Dans un monde tourné vers l'IA où vitesse et précision déterminent la réussite, l'ingénierie qualité intelligente donne un avantage compétitif aux entreprises. L'ingénierie et l'assurance qualité Cognizant permettent aux entreprises de lancer des produits de meilleure qualité et moins onéreux plus rapidement grâce à l'IA embarquée tout au long du cycle de vie logiciel. De l'automatisation des tâches à l'évaluation responsable des modèles d'IA, nos solutions favorisent l'agilité, la résilience et les résultats commerciaux tangibles.

Quelques-uns de nos résultats

Obtenez un avantage compétitif avec des sorties produit plus rapides, fiables et réalisées grâce à nos solutions qualité intelligentes et basées sur des plateformes.

20 à 40 %

d'accélération de la mise en marché

30 à 40 %

d'augmentation de la productivité de l'ingénierie qualité

25 à 30 %

de réduction des coûts d'ingénierie qualité

~ 0

fuites critiques de dysfonctionnement

Nos domaines d'intervention

Forte de partenariats internationaux et de plus de 1 000 clients de tous secteurs, Cognizant apporte une qualité irréprochable et des solutions d'assurance et d'ingénierie qualité (QE&A) de nouvelle génération pour vos initiatives les plus importantes.

Test en continu par automatisation et IA générative

Au-delà de l'automatisation traditionnelle des tests, Cognizant® Intelligent Quality Engineering dynamise le cycle de test par l'intégration de l'IA pour améliorer la qualité ascendante, accélérer les processus et permettre une optimisation prédictive doublée d'une observabilité de la production.

Ingénierie qualité de bout en bout | Anticipation et observabilité | Gestion des données de test | Test de phase initiale

Renforcement de la fiabilité de l'IA : de l'incertitude à la confiance

L'étape ultime de la mise en œuvre de l'IA génère un pic de complexité. Les biais, les décalage et le manque d'explications apparaissent souvent à grande échelle, ce qui rend l'assurance qualité indispensable. Cognizant® AI Assurance garantit une mise en œuvre efficace de l'assurance qualité pour les systèmes d'IA permettant aux enterprises d'effectuer des déploiements à grande échelle en toute confiance.

Assurance de données | Assurance qualité fonctionnelle et des modèles | Assurance fiable | Assurance non fonctionnelle

En savoir plus

Solutions sectorielles d'ingénierie qualité

Cognizant® Business Assurance vous aide à atteindre vos objectifs métier en tirant parti de son expertise approfondie du domaine afin d'assurer une qualité de bout en bout (E2E) sur toutes vos opérations principales, conformément à la règlementation sectorielle. Nous accompagnons les entreprises vers une adoption responsable de l'IA et le lancement sécurisé de leurs produits.

Assurance des processus métier (BPA) front-to-back | Assurance produits standard | Assurance de conformité règlementaire | Test d’acceptation utilisateur

L'avenir en toute sérénité

L'intégration de nouvelles technologies à des systèmes existants et aux environnements informatiques peut devenir une gageure. Cognizant® Technology Assurance accompagne les entreprises vers la résilience et l'adoption fluide de technologies d'avenir à l'aide de solutions adaptatives d'ingénierie qualité pour les plateformes professionnelles, les environnements cloud et les appareils connectés.

Nos clients restent pionniers grâce à nos solutions QE accélérées qui prennent en charge la modernisation et gèrent les complexités de technologies en pleine évolution.

Assurances plateforme cloud | Assurances de modernisation et de migration | Assurances du phygital, de l'IoT et de la mobilité | Automatisation des tests robotiques

Améliorer la valeur et l'expérience de la marque

Nous proposons des tests non-fonctionnels, complets et basés sur des indicateurs ainsi que des services d'observabilité pour garantir la personnalisation, l'accessibilité, l'inclusivité, la durabilité, la rapidité et la sécurité des expériences. Les capacités de Cognizant® Experience Assurance constituent une solution d'ingénierie qualité exhaustive pour les écosystèmes digitaux complexes.

Assurance de l'expérience client | Test de performance | Ingénierie de la résilience et des aléas | Test de sécurité | Test d’accessibilité | Test de durabilité

Pour une architecture qualité de nouvelle génération

Des innovations accélérées, une adoption étendue de l'IA et des besoins métier en évolution impliquant des transformations d'envergure exigent un basculement du contrôle qualité traditionnel à l'ingénierie qualité axée sur l'IA. Cognizant® Quality Advisory & Architecture facilite cette transition et stimule la transformation qualité grâce à un cadre de conseil complet basé sur l'IA et adapté aux besoins organisationnels.

Architecture qualité à l'échelle de l'entreprise | Solutions QE modernes basées sur l'IA | Transformation et formation de la QE de bout en bout

Assurance IA Cognizant | Adapter l'IA en toute confiance

L'assurance IA de Cognizant fiabilise les performances à grande échelle grâce à la testabilité, la traçabilité et la fiabilité embarquées tout au long du cycle de vie IA. Nous aidons les entreprises à évaluer, tester et surveiller les fonctionnalités des modèles IA, des agents et des applications afin d'accélérer le déploiement et d'assurer des effets commerciaux mesurables.

Assurance expérience client pour une valeur de marque accrue 

Les clients d'aujourd'hui sont moins indulgents vis-à-vis des expériences clients médiocres. Il ne suffit plus d'offrir les bonnes fonctionnalités ; c'est l'expérience globale qui compte vraiment pour la réussite à long terme de l'entreprise.

Cognizant CX Assurance (CXA) offre une approche holistique qui synchronise les objectifs de l'entreprise, de la technologie et des clients. Elle favorise également un meilleur retour sur investissement en matière d'expérience client.

Automatisation robotisée des tests de Cognizant

Grâce aux progrès rapides de la robotique, la capacité à réaliser des tests de qualité et de conformité augmente de manière exponentielle en termes de vitesse et d'échelle. Les capacités d'automatisation des tests robotiques de Cognizant transforment des secteurs d'activité en accélérant les lancements de produits pour garantir que les utilisateurs finaux retirent la plus grande valeur possible des services et des biens physiques et numériques. 

Des exemples concrets

Ces résultats démontrent comment la QE&A améliore la fourniture logicielle, réduit les risques et accélère les tests grâce à l'automatisation.

ASSURANCE

Transformation digitale accélérée avec l'IA générative pour une compagnie d'assurance de premier plan

ASSURANCE

Transformation digitale accélérée avec l'IA générative pour une compagnie d'assurance de premier plan

Réduction de 20 % du temps de traitement des tests et 70 % d'efforts de migration des scripts de tests épargnés entre les divers cadres d'automatisation vers Playwright grâce à GitHub Copilot.

Une équipe discute d'assurance au bureau.

BANQUE ET SERVICES FINANCIERS

La livraison intrajournalière accélère la transformation d'un leader des services financiers

BANQUE ET SERVICES FINANCIERS

La livraison intrajournalière accélère la transformation d'un leader des services financiers

Passage de l'ingénierie qualité traditionnelle à l'ingénierie produit via l'automatisation pilotée par l'IA et la transformation SDET pour une régression 98 % plus rapide, une vitesse augmentée de 70 % et des délais améliorés de 77 %.

Un rapport statistique éclairé en orange sur un grand écran.

COMMUNICATIONS ET MÉDIA

Pilotage de la transformation post-fusion pour un leader britannique des médias et des télécoms

COMMUNICATIONS ET MÉDIA

Pilotage de la transformation post-fusion pour un leader britannique des médias et des télécoms

Contribution à la réduction de 30 % du coût total de possession en 24 mois grâce à des stratégies d'ingénierie qualité, à la mise en œuvre adaptée de l'IA générative et à l'optimisation opérationnelle après la fusion.

Une vue du ciel urbain avec des ondes de communication lumineuses.

DISTRIBUTION

Assurance phygitale basée sur l'IA générative pour une chaîne de supermarchés australiens

DISTRIBUTION

Assurance phygitale basée sur l'IA générative pour une chaîne de supermarchés australiens

Élimination complète des incidents d'exploitation sévères sur 1,6 milliards de transactions hebdomadaires, expérience client sans interruption et résilience opérationnelle par la fourniture d'une assurance qualité via un laboratoire de point de vente délocalisé qui reproduit le magasin client.

Une femme parcourt un showroom de vente au détail.

Notre avantage unique

Dans le cadre d'un partenariat avec Cognizant, la qualité devient un avantage stratégique qui encourage l'efficacité, la résilience et la valeur ajoutée métier sur le long terme. Nos services QE&A reposent sur nos collaborateurs et l'IA, sur de la propriété intellectuelle et des plateformes ainsi que des processus qui optimisent le travail afin d'améliorer les résultats à moindre frais.

Cognizant Flowsource

Flowsource™ est notre plateforme unifiée full-stack d'ingénierie moderne. Elle s'appuie sur l'IA pour accélérer l'innovation, réduire les risques et stimuler la productivité tout au long du cycle de développement logiciel (CDL).

En savoir plus
Cognizant Neuro AI Engineering

Industrialisez l'IA agentique avec une plateforme full-stack qui convertit les pilotes dispersés en exécution professionnelle placée sous le signe de la vitesse, de la qualité et du contrôle.

En savoir plus
Cognizant Skygrade

Accédez à la transformation évolutive du cloud, à la réduction des risques, à la livraison accélérée et à l'extraction précise des règles de gestion dans tous les domaines cloud.

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Points de vue

LIVRE BLANC

Assurer la valeur de la transformation d’entreprise

Cette étude Everest Group, soutenue par Cognizant, révèle pourquoi les entreprises peinent à convertir l'activité de transformation en résultats métier pérennes. Elle détaille également comment les leaders comblent cette lacune. Sur la base des informations transmises par 200 entreprises mondiales, la publication qualifie l'assurance de la valeur de discipline de portefeuille. De même, elle décrit l'évolution de l'ingénierie qualité vers une capacité d'assurance professionnelle continue et en phase avec les résultats qui protège la valeur de sa définition à sa création.

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Vue aérienne d'une équipe joignant leurs mains les unes sur les autres

RECHERCHE

L'assurance qualité de l'IA est indispensable pour instaurer la confiance

The Forrester Consulting Opportunity Snapshot : une étude personnalisée commandée par Cognizant et Microsoft révèle que selon les cadres supérieurs de l'informatique, l'assurance gagne en importance pour les entreprises à mesure que l'adoption de l'IA prend de l'ampleur. Le bon partenaire génère l'agilité et la simplification nécessaires pour traverser cette période.

Lire l'étude
Une femme surveille des données chiffrées sur un écran.

BLOG

Stratégies d'assurance professionnelle à l'ère de l'IA

Découvrez comment les technologies basées sur l'IA redéfinissent les assurances professionnelles. Appropriez-vous des stratégies pratiques pour cultiver la qualité, la conformité et la résilience tout en exploitant l'automatisation et les informations pour stimuler la croissance et l'innovation dans le paysage digital actuel en constante évolution.

En savoir plus
Une équipe en pleine discussion.

LIVRE BLANC

La puissance de l'IA au service de l'ingénierie qualité

GitHub Copilot transforme l'ingénierie qualité chez Cognizant. Par l'intégration de capacités d'IA avancées, nous rationalisons les processus de développement et de test, améliorons la précision et optimisons la productivité. Découvrez le rôle et les avantages de l'IA dans l'ingénierie qualité.

En savoir plus
Github copilot : l'IA pour une couverture graphique de qualité

LIVRE BLANC

Refonte du test d'application d'entreprise avec l'IA agentique

Découvrez comment l'IA agentique intègre une coordination intelligente sur la base de rôles aux tests d'application d'entreprise sur toutes les plateformes en cours d'évolution.

En savoir plus
Une lumière halogène de couleur vive.

LIVRE BLANC

Repenser la validation pharmaceutique avec la CSA, l'IA et l'IA générative

Découvrez comment Cognizant transforme la validation pharmaceutique. Cette publication de leadership éclairé détaille des stratégies pratiques afin d'accélérer la conformité, d'améliorer la qualité et de stimuler l'innovation dans les environnements réglementés.

En savoir plus
Schéma de cerveau sur un grand écran dans un contexte pharmaceutique.

RECHERCHE

Garantir les bénéfices de l'IA générative

Si de nombreuses entreprises sont conscientes des risques liés à la mise en œuvre de l'IA générative, elles ne sont pas suffisamment préparées pour y faire face. Une étude récente d'Everest Group montre que les entreprises dotées de stratégies avancées de gestion des risques et d'assurance qualité enregistrent des gains de 25 %, notamment en termes d'amélioration de l'expérience client, d'augmentation de la productivité et d'accélération du délai de réalisation.

Ce rapport propose une feuille de route complète pour la gestion des risques et montre comment la fonction qualité peut jouer un rôle important dans l'optimisation des bénéfices des investissements dans l'IA.

Lire le rapport
Un entrepreneur concentré sur un ordinateur portable lors d'un podcast audio.

BLOG

Privilège client et image de marque confortée

Les marques qui fondent leur succès sur la compréhension client surclassent celles qui réagissent à la demande. Découvrez comment l'approche unifiée basée sur l'expérience induit autant d'effet commercial que de fidélisation.

En savoir plus
Une femme avec un téléphone mobile à la main dans la rue, en soirée.

LIVRE BLANC

Assurer l'IA dans le secteur bancaire

Impact et adoption de l'IA dans le secteur bancaire : de l'engouement aux cas d’utilisation pilotés par la valeur.

En savoir plus
Image abstraite d'un graphique statistique.

LIVRE BLANC

Le changement de paradigme de l'assurance professionnelle

Découvrez comment Cognizant® Business Assurance favorise la pérennité des entreprises malgré les changements rapides sur les plans technologique et réglementaire.

En savoir plus
Des lignes bleues rayonnantes constellées de points lumineux.

Reconnaissance par la profession

Cognizant classée première parmi les leaders du marché dans l'évaluation Enterprise Quality Engineering (QE) Services PEAK Matrix® 2025 d'Everest Group

Cette distinction souligne notre capacité à fournir des solutions d'ingénierie qualité basées sur l'IA qui accélèrent les cycles de diffusion, étendent la couverture de l'automatisation et garantissent des tests fiables pour les applications de nouvelle génération. En tirant parti de plateformes propriétaires telles que Cognizant Neuro® AI, Flowsource™, Skygrade™ et la suite AI Lifecycle Assurance, nous intégrons l'IA générative, l'IA agentique et l'automatisation dans l'ensemble du cycle de test. Par ce biais, les entreprises montent en gamme au niveau de la qualité, de la vitesse et de la résilience lors de leurs parcours de transformation.

Lire le rapport
Everest Group
Cognizant reconnue leader dans le rapport ISG Provider Lens™ Application Quality Assurance Services 2025 — APAC, Europe, and U.S.

Cette reconnaissance confirme notre capacité à fournir des solutions de test pilotées par l'IA générative qui accélèrent les cycles de diffusion et garantissent une qualité d'application supérieure. Cognizant s'appuie sur des plateformes propriétaires basées sur l'IA telles que Neuro® AI Engineering,   Flowsource™ et Skygrade™ pour la détection prédictive des défauts, la conception de tests automatisée et la validation continue. Nos frameworks dédiés à la conformité, nos analyses prédictives et nos partenariats stratégiques facilitent la gestion qualité proactive, tandis que l'automatisation par IA générative réduit les efforts manuels grâce à la génération de test intelligente et à la correction des défauts.

Lire le rapport pour l'Europe Lire le rapport pour la région APAC Lire le rapport pour les États-Unis Lire la citation de l'analyste
ISG Provider Lens
Cognizant reconnue leader dans l'évaluation 2025 NelsonHall NEAT Quality Engineering

Cette distinction souligne notre capacité en matière d'analyse basée sur l'IA, de cas d’utilisation de l'IA générative et de tests SAP. Notre pratique globale au niveau de l'assurance et ingénierie qualité apporte une automatisation avancée, une expertise sectorielle approfondie et des solutions innovantes qui favorisent des résultats de qualité plus rapides, évolutifs et pérennes. Avec l'accent mis sur l'adoption de l'IA, la transformation des talents et l'amélioration continue, Cognizant donne aux entreprises les moyens de s'approprier l'assurance digitale en toute confiance et d'obtenir des résultats mesurables.

Lire le rapport Consulter la citation de l'analyste
NelsonHall NEAT Leader 2025 QE
Cognizant nommée leader dans le rapport inaugural

Everest Group a classé Cognizant parmi les leaders 2024 dans son évaluation inaugurale PEAK® Matrix des services d'ingénierie de la qualité (QE) pour les applications et systèmes d'intelligence artificielle.

Lire le rapport
Everest Group
Cognizant leader en matière d'assurance qualité des applications

Cognizant est reconnu par l'ISG comme un leader dans le domaine de l'assurance qualité des applications aux États-Unis et en Europe. « Cognizant possède des compétences solides en matière d'assurance qualité des applications, avec plus de 30 cas d'utilisation de l'IA ayant fait leurs preuves, ainsi que des propriétés intellectuelles et des accélérateurs pour l'ensemble du cycle de vie des tests. »

—Akhila Harinarayan, ISG Senior Lead Analyst 

Lire l'étude

FAQ

La QE&A est une approche exhaustive qui intègre la qualité tout au long du cycle logiciel, de la conception au déploiement. Elle va bien au-delà des tests traditionnels en intégrant l'automatisation, l'observabilité et l'IA pour garantir vitesse, fiabilité et conformité pour chaque mise en production. Avec la QE&A, les entreprises passent de la détection réactive des défauts à l'ingénierie qualité proactive.

Les solutions d'assurance qualité et de test se focalisent souvent sur la détection de défaut post-développement. En revanche, les services d'ingénierie qualité insistent sur la prévention, la maturité des processus, l'automatisation pilotée par l'IA, l'intégration d'activités de test plus tôt dans le cycle (tests anticipés) ainsi que l'observabilité et la surveillance permanente de la production (test a posteriori), le tout avec le soutien d'ingénieurs développement logiciel en test compétents. Tous ceci facilite les tests en continu, une meilleure couverture et des boucles de retour d'expérience plus rapides.

Lorsqu'il s'agit de moderniser à grande échelle, des montées de version des produits aux transformations à tous les niveaux de l'entreprise, les entreprises s'exposent à des risques tels que des écarts fonctionnels et d'intégration, des défis d'utilisabilité, la non-conformité réglementaire, des vulnérabilités de sécurité et l'augmentation des coûts. Une entreprise motivée par la qualité intègre un état d'esprit axé sur la qualité tout au long du cycle. Elle favorise ainsi les livraisons accélérées, les expériences client améliorées, les mises en production de haute qualité et la protection de l'image de marque.

Les entreprises se tournent vers l'assurance qualité pour surmonter les défis lors de mises en production de qualité au sein d'environnements informatiques très complexes et réglementés. Un partenaire fiable encourage une stratégie QE&A unifiée grâce à une architecture et à des frameworks de test éprouvés, aide à l'adoption d'outils et de frameworks basés sur l'IA, favorise l'automatisation continue ainsi que les solutions d'ingénierie qualité pilotées par des plateformes et permet aux ingénieurs développement logiciel en test comme aux experts des domaines concernés d'atteindre un certain niveau de qualité rapidement et à grande échelle.

L'intégration de l'IA tout au long du cycle d'assurance qualité améliore la productivité par l'automatisation continue de bout en bout, l'analyse prédictive, l'automatisation de l'autoréparation et l'observabilité permanente avec des informations de qualité en temps réel. Ceci permet aux entreprises de produire de la qualité dès le premier essai à grande échelle tout en cultivant l'agilité, la résilience et le rendement.

Avec l'adoption croissante de l'IA et l'évolution des besoins métier, les entreprises se convertissent à l'assurance qualité moderne axée sur la valeur ajoutée. Ce basculement commence par une évaluation stratégique des fonctions d'assurance qualité existantes afin d'identifier des opportunités de processus de test intelligents, des frameworks d'automatisation continue axés sur l'IA, des techniques d'optimisation et des compétences tournées vers l'avenir. Ensuite, vient l'étape de la feuille de route exploitable qui vous accompagne jusqu'au meilleur de l'assurance qualité.

Nous contacter

Vous pouvez compter sur Cognizant dès que vous êtes prêt à accélérer et à étendre votre niveau de qualité. Remplissez simplement le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.

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