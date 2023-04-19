Concepteur d'IA
L'avantage concepteur d'IA
Cognizant a défini les normes de l'entreprise conceptrice d'IA, en tant que pionnière de ce concept sur le marché.Nous dépassons la simple intégration pour concevoir des plateformes chargées de contexte, des parcours, outils et modèles agentiques qui concrétisent le potentiel de l'IA pour les entreprises.
Les entreprises sont confrontées à une complexité inédite
- Réinventez les modèles économiques avec le travail humain et digital.
- Remaniez le développement logiciel.
- Affrontez des cycles agentiques probabilistes et à haut risque.
- Basculez vers les architectures AI natives qui fluidifient les modèles économiques et les rendent adaptables.
Notre approche concepteur d'IA vous aide à générer de la valeur à partir de l'IA, plus rapidement et à grande échelle.
Innovation pilotée par la recherche
Notre laboratoire d'IA soutient les avancées traduites en solutions intelligentes, en plateformes et en effets concrets. Nous intégrons des approches récompensées et brevetées directement dans les systèmes de notre conception. Nous apportons ainsi une valeur ajoutée unique à nos clients.
Définition de la catégorie concepteur d'IA
Dans les années 1990, Cognizant ne comptait pas parmi les intégrateurs système. Nous avons bâti des systèmes et tiré des résultats, sources de croissance pour nos clients. L'ère du logiciel d'entreprise a transféré la valeur ajoutée vers les éditeurs de logiciels propriétaires de produits. Nous sommes alors devenus intégrateurs.
Néanmoins, de nouvelles capacités IA ont de nouveau changé les paramètres. Les logiciels déterministes (basés sur des règles, reproductibles, adaptés aux applications standard) ont laissé la place aux logiciels 2.0 : probabilistes, contextuels et naturellement sur mesure. Dans le monde de l'IA, les systèmes pèsent plus que jamais. Ils ont besoin que la gouvernance, l'intelligence contextuelle et la vérifiabilité produisent des résultats professionnels auxquels nos clients et leurs clients peuvent se fier.
Les éléments principaux qui consolident notre approche concepteur d'IA
Exemples : les piles d'IA industrielle au service des parcours agentiques
Problématiques majeures
Retards liés à l'identification des clients, poids de la conformité, pertes dues à la fraude, rapports réglementaires manuels
Réinvention des processus et pile de concepteur d'IA
- Identification des clients et agents conformité
- Neuro AI pour la détection des fraudes
- Raisonnement réglementaire contextualisé par l'ingénierie
- Pistes d'audit intégrées avec surveillance par l'humain dans la boucle
Résultats
- Délai d'identification des clients 50 % plus rapide
- Taux d'approbation dès la première fois en hausse de 20 % à 80 %
Problématiques majeures
Poids de la prise en charge du diagnostic, retards dus aux griefs, surcharge administrative, gaps de l'accès patient
Réinvention des processus et pile de concepteur d'IA
- Agents multimodaux pour l'assistance au diagnostic
- Agentification du centre de contacts (donneurs, patients)
- Facturation médicale et agents IA pour les réclamations
- Automatisation de la résolution des griefs
Résultats
- Plus de 90 % de précision de tri
- 75 % des talents réaffectés
- Taux d'abandon quasi nul
Problématiques majeures
Latence dans la gestion des commandes, imprécision des stocks, vitesse de livraison, faible capacité d'agent
Réinvention des processus et pile de concepteur d'IA
- Routage intelligent du sélecteur avec les agents IA
- Gestion des commandes via Agentforce
- Agents des ventes digitales (entrantes et sortantes)
- Substitution de produit sensible au contexte avec l'IA
Résultats
- Livraisons 20 % à 45 % plus rapides
- Réponse à la commande : 5 jours → 90 secondes
Le saviez-vous ? Pourquoi les technologies de transformation se diffusent-elles lentement avant de connaître un essor ?
Les technologies de transformation changent la donne uniquement lorsqu'elles sont profondément intégrées au fonctionnement des entreprises.
L'avenir appartient à l'entreprise conçue par IA
Nous avons bâti notre réputation par l'anticipation des basculements technologiques d'envergure et le passage rapide au développement de produits et services conçus pour que nos clients s'adaptent et conservent leur place. En tant que concepteur d'IA, nous apportons l'innovation réactive dont les entreprises ont besoin pour garder une longueur d'avance.
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