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Services de processus métiers
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Des opérations modernes intégrant l'IA dans la pharma

Un nouveau modèle de croissance s'impose. Nous pensons que le futur appartient aux entreprises qui adoptent des opérations business intégrant l'IA - c'est l'entreprise moderne, capable d'anticiper et d'agir instantanément pour saisir toutes les opportunités qui se présentent dans un contexte de perpétuels changements.
Nous aidons nos clients à repenser la manière dont ils créent de la valeur, innovent et évoluent en combinant l'expertise business et processus dans le domaine pharmaceutique, grâce à des plateformes numériques intelligentes afin d'optimiser les opérations de l'entreprise.

Résultats concrets et ROI important

40 %

d'augmentation de la productivité

En savoir plus

30 %

d'accélération de la mise en marché

En savoir plus

99,9 %

de taux de conformité réglementaire

En savoir plus

70 %

d'augmentation de la vitesse de traitement

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118M$

de coûts en moins

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Une technologie intelligente pour de meilleurs résultats

En tant que leader dans les services de processus métier et les solutions d'automatisation de nouvelle génération, nous collaborons avec nos clients pour mettre en place des opérations modernes rapides, efficaces et centrées sur l'humain, qui leur permettent de gagner en compétitivité.

Nous utilisons la technologie, les données ainsi que de nouveaux modèles commerciaux et la co-innovation pour offrir une meilleure productivité, un meilleur chiffre d'affaires et des expériences plus intuitives aux clients et aux employés. 

Icône Intelligence artificielle
Surmonter l'incertitude

La capacité à réduire les coûts de manière stratégique et à investir dans de nouvelles sources de revenus est un atout en période d'instabilité.

La mise en œuvre d'opérations modernes permet aux entreprises d'agir avec intelligence et rapidité - en prédisant les tendances, en identifiant de nouveaux relais de croissance et en conciliant efficacité et innovation.

En modernisant les activités de l'entreprise, votre organisation peut anticiper les étapes nécessaires à l'accélération de la croissance et de son développement.

Icône représentant une tête humaine tournée vers la droite contenant une ampoule

Services BPS et d'automatisation de l'industrie pharmaceutique

Pharmacovigilance

Des activités, des expériences et des plateformes technologiques modernes permettent de rationaliser les temps de traitement des processus de sécurité et d'intégrer la conformité en matière de sécurité aux centres de contact.

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Gestion des données cliniques

Automatisation des processus et services de plateforme de gestion des données complets et évolutifs avec transition, contrôle qualité et assurance intégrés.

Littérature et publications médicales

Cognizant rédige des documents médicaux scientifiquement exacts et conformes grâce à ses équipes de médecins, de docteurs et d'étudiants en doctorat pharmaceutique.

Biostatistiques et programmation statistique

Cognizant fournit des services biostatistiques de bout en bout, de l'analyse et de la planification statistiques à la préparation des soumissions d'études cliniques dans le monde entier.

Gestion des réclamations

Une solution intégrée de gestion des ventes, services et réclamations qui augmente la base de clients, améliore la satisfaction client et garantit la conformité réglementaire.

Cognizant Digital Order Management

Optimisez l'expérience de commande et les activités grâce à notre plateforme moderne de gestion des commandes de bout en bout qui réduit les coûts et améliore l'efficacité.

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Services d'automatisa­tion intelligents

Préparez votre entreprise à l'avenir grâce à des solutions informatiques et d'automatisation des processus sectorielles.

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Cognizant Neuro® Business Processes

Simplifiez et accélérez l'adoption de l'automatisation, intégrez et orchestrez les ressources pour obtenir des résultats plus rapidement.

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Finance et comptabilité

Retirer plus de valeur de la finance et de la comptabilité

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Service client omnicanal

Offrez aux clients les expériences intuitives qu'ils attendent.

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Opérations marketing

Gagnez en rapidité, en efficacité et en visibilité ; obtenez un meilleur ROI marketing.

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Des opérations pour accélérer le développement

Faire croître les scale-ups du digital et les nouvelles sources de revenus à la vitesse des idées.

En savoir plus
Employee experience enterprise services

Découvrez comment offrir à vos collaborateurs des expériences basées sur les personas à grande échelle.

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Insights

Impact de l'IA générative sur l'industrie pharmaceutique

Cognizant aborde le rôle de l'IA générative dans le développement de nouveaux médicaments.

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Vue agrandie de chaînes moléculaires
4 façons d'améliorer le développement clinique grâce à l'IA générative

En adoptant une autre approche du développement clinique avec l'IA générative, les entreprises pharmaceutiques peuvent tirer profit d'opportunités de recettes exponentielles tout en offrant un nouvel espoir aux patients.

En savoir plus
Tube à essai clinique
Cognizant reconnue leader dans l'évaluation PEAK Matrix® de la gestion de données cliniques 2025 d'Everest Group

Les capacités de bout en bout de Cognizant, renforcées par des agents IA spécialisés qui encouragent l'automatisation de la capture de données, le remplissage du profil patient et la détection des irrégularités nous distinguent de la concurrence.

Lire le rapport Consulter la citation de l'analyste
Cognizant reconnue leader dans l'évaluation PEAK Matrix® de la gestion de données cliniques 2025 d'Everest Group

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Accélérateurs AI Business

Adoptez plus rapidement l'IA et l'automatisation grâce à nos solutions préconfigurées dédiées aux processus métiers.

Services de données d'entraînement d'IA

Accélérer la rentabilisation des modèles d'IA

Femme portant un t-shirt jaune, souriant et tendant la main droite vers l'appareil-photo
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Leadership

Darpan Ahuja

Vice President, Life Sciences Digital Operations

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Nitin Raizada

Vice President and Head, Global Life Sciences Consulting

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