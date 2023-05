Services de processus métiers

Améliorer les résultats Pour prospérer dans ce paysage complexe et en constante évolution, les entreprises doivent gérer leurs opérations avec intelligence et agilité. Elles ont recours aux plateformes numériques, à l'automatisation, à l'analytique avancée et à l'IA afin d’améliorer leur rentabilité, leur compétitivité et les expériences, ainsi que pour simplifier la conformité réglementaire et le développement de nouveaux produits. Grâce à ses plus de 6 500 experts et scientifiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, Cognizant collabore avec l'industrie pharmaceutique pour améliorer la gestion des données cliniques, la pharmacovigilance, la littérature et les publications médicales, ainsi que les biostatistiques et les opérations de programmation statistique afin d'améliorer les résultats pour les patients.