Cognizant peut non seulement innover et lancer rapidement de nouveaux produits et services, mais aussi transformer les charges de travail existantes. Nous nous appuyons sur les piles technologiques, les modèles informatiques sans serveur et les architectures de microservices AWS Cloud Native avec conteneurs intégrés pour repenser/refondre nos applications. Nos offres incluent les éléments suivants :

Développement d'applications natives dans le Cloud : créez et déployez rapidement des applications natives dans le Cloud Greenfield à l'aide de plateformes prêtes à l'emploi développées avec les meilleures technologies du marché.

créez et déployez rapidement des applications natives dans le Cloud Greenfield à l'aide de plateformes prêtes à l'emploi développées avec les meilleures technologies du marché. Transformation des applications : bénéficiez d'une évaluation et d'une reconception/réarchitecture de vos applications grâce à des opérations natives dans le Cloud et à la transition DevOps.

bénéficiez d'une évaluation et d'une reconception/réarchitecture de vos applications grâce à des opérations natives dans le Cloud et à la transition DevOps. Applications d'entreprise sur le Cloud : déployez des applications d'entreprise préconfigurées, entièrement gérées et conformes, telles que SAP sur AWS, Pega sur AWS, Oracle EBS, MDM et IBM e-Commerce.