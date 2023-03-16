Passer au contenu principal Skip to footer
Cognizant® Store Associate Assist
Stimulez la croissance des ventes au détail avec la prise en charge par IA

Imaginez un environnement de distribution dans lequel chaque associé commence la journée l'esprit clair, confiant et déterminé. Pas de temps mort. Pas de conjectures. Simplement des équipes toutes disposées à faire la différence. Et lorsqu'il s'agit d'onboarding, pensez en termes de jours (et non de semaines) pour intégrer complètement et de manière fluide de nouvelles recrues.
Cette expérience devient réalité avec Cognizant Store Associate Assist, un agent IA dédié capable d'une prise en charge en temps réel au service des équipes de terrain. Par la rationalisation des workflows et l'élimination des frictions, il aide le personnel à cibler l'essentiel : assurer une expérience client exceptionnelle. De plus, grâce à sa capacité d'apprentissage et d'adaptation aux motifs d'utilisation, cette solution évolue pour devenir un assistant plus intelligent et personnalisé qui optimise l'efficacité sans sacrifier l'ergonomie.
Prêts à le voir à l'œuvre ? Voici trois moyens puissants par lesquels Cognizant Store Associate Assist transforme l'espace de vente.
Assistance embarquée en magasin

La formation conversationnelle basée sur l'IA aide les associés à apprendre plus vite grâce à un accompagnement en temps réel spécifique à leur poste. Le temps d'onboarding se voit ainsi réduit jusqu'à 25 % et libère plus de temps pour l'engagement client.

Un employé de magasin montre quelque chose à deux collègues sur une tablette.
Assistance aux opérations en magasin

Il simplifie la prise de décision et les tâches quotidienne, ce qui réduit la friction et augmente la satisfaction des salariés jusqu'à 50 %. Tout cela contribue à une expérience d'achat plus intuitive.

Un employé de magasin de détail souriant tablette à la main au rayon fruits et légumes.
Assistance métier en magasin

Exploitez des informations en temps réel au service des performances du magasin, de l'inventaire et de l'intégrité des actifs. Avec 95 % de disponibilité des actifs, votre agent IA vous aidera à réduire les interruptions et à synchroniser les opérations avec les objectifs métier.

Un employé de magasin souriant tenant une tablette à côté d'un stock.
Découvrez la puissance de Cognizant Store Associate Assist

Fournissez à vos associés de distribution des informations en temps réel et une prise en charge guidée pour la rationalisation des tâches, l'amélioration du service client et l'optimisation de l'efficacité opérationnelle depuis leur appareil mobile.

Vue rapprochée d'un paiement par téléphone mobile auprès d'un marchand.

Obtenez les réponses à vos questions

Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.

