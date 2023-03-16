Cognizant® Store Associate Assist
Imaginez un environnement de distribution dans lequel chaque associé commence la journée l'esprit clair, confiant et déterminé. Pas de temps mort. Pas de conjectures. Simplement des équipes toutes disposées à faire la différence. Et lorsqu'il s'agit d'onboarding, pensez en termes de jours (et non de semaines) pour intégrer complètement et de manière fluide de nouvelles recrues.
Cette expérience devient réalité avec Cognizant Store Associate Assist, un agent IA dédié capable d'une prise en charge en temps réel au service des équipes de terrain. Par la rationalisation des workflows et l'élimination des frictions, il aide le personnel à cibler l'essentiel : assurer une expérience client exceptionnelle. De plus, grâce à sa capacité d'apprentissage et d'adaptation aux motifs d'utilisation, cette solution évolue pour devenir un assistant plus intelligent et personnalisé qui optimise l'efficacité sans sacrifier l'ergonomie.
Obtenez les réponses à vos questions
