L'ingénierie au rythme de l'IA. Une conception plus intelligente

pour innover plus vite. Les entreprises à succès d'aujourd'hui sont agiles, mais la plupart des équipes ne le sont pas et se débattent avec des piles technologiques entrelacées et des tâches en silo. C'est pourquoi nous avons créé Flowsource™, une plateforme unifiée basée sur l'IA qui annonce la prochaine génération d'ingénierie. Cette plateforme encourage l'agilité, favorise la simplification et fournit des fondations sûres et gouvernées au service de l'innovation. Par l'intégration des IA générative et agentique à chaque étape du cycle de développement logiciel (SDLC), Flowsource permet ainsi aux groupes agiles de se concentrer sur des expériences utilisateur exceptionnelles. Cette automatisation fournit du code de qualité à grande vitesse, réduit les risques de sécurité et accélère le délai de réalisation.