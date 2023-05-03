Réduisez la complexité de l'IA. Mettez-vous à l'échelle.

Les sociétés, tous secteurs confondus, se tournent vers l'IA pour personnaliser les opérations, améliorer les expériences clients, créer de nouveaux produits et services ainsi que pour obtenir des informations inédites au sujet de leurs opérations métiers.

Malgré tout, la conception et le déploiement rapides de solutions optimisées par l'IA (notamment des applications, des opérations d'apprentissage automatique (MLOps), des pipelines de données, des bases de connaissances et des systèmes d'IA agentique) nécessite de surmonter la complexité à chaque couche de la pile d'IA. La pénurie de talents, la fragmentation des outils et les défis opérationnels dans le déploiement à grande échelle de l'IA empêchent de nombreuses démarches de validation de principe d'atteindre l'étape de production.

Cognizant Neuro AI Engineering simplifie la mise en œuvre de l'IA, la gestion de l'infrastructure et les opérations, ce qui permet aux entreprises de développer plus rapidement des solutions IA haut de gamme et plus résilientes.

Sa conception full-stack intègre les bonnes pratiques en amont, tandis que les MLOps automatisées éliminent les risques et l'inefficacité via des vérifications proactives des garde-fou, la sécurité IA, la conformité et l'assurance qualité.