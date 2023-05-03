Durabilité
Nos compétences
Réduire votre empreinte environnementale
Pour atteindre leurs objectifs de neutralité carbone, les entreprises doivent adopter plus rapidement un fonctionnement durable. Cognizant aide les entreprises à prendre les mesures nécessaires en utilisant les technologies numériques comme le machine learning, l'exploration de données, les jumeaux numériques, l'IoT et l'automatisation robotisée pour s'assurer que les informations environnementales sont complètes, précises, vérifiables et exploitables.
Nous conseillons et mettons en œuvre des programmes qui aident les entreprises à :
- Améliorer le suivi de leurs empreintes carbone, eau et sur la biodiversité en utilisant des stratégies de flux de processus et d'automatisation
- Identifier les points névralgiques en matière de consommation en énergie et ressources grâce à la structuration des données et au suivi numérique
- Analyser les scénarios de réduction d'impact en utilisant des indicateurs de coût paramétriques, de qualité et de conformité
Faire progresser la gestion des données durables
Comme les rapports sur la durabilité sont souvent liés au cycle de rapport annuel, la collecte de données sur la durabilité devient un exercice fastidieux. Cognizant aide les entreprises à mettre en place un processus de reporting efficace en :
- Automatisant le reporting ESG pour qu'il soit plus précis et vérifiable grâce à des stratégies de données intégrées
- Rendant le reporting prospectif et proactif grâce aux socles de données cloud pour les écosystèmes d'informations ESG
- Établissant une connectivité et un échange de données simples entre les parties prenantes à l'aide de plateformes de partage de données
Concevoir pour la prochaine génération
La concurrence croissante, le changement climatique et la volatilité de la chaîne d'approvisionnement exigent de nouveaux produits et modèles d'entreprise qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats et de réduire l'impact sur l'environnement.
Cognizant associe l'IoT, l'évaluation du cycle de vie et des capacités d'ingénierie produit pour aider ses clients à :
- Harmoniser les indicateurs de durabilité, de coût, de qualité et de conformité pour la gestion de l'innovation produit à l'aide de solutions logicielles intégrées.
- Créer des feuilles de route pour des business models de type « produit en tant que service » qui dissocient la création de valeur de l'utilisation des ressources.
- Déployer des évaluations automatisées et exploitables du cycle de vie fournissant des informations standardisées sur l'empreinte du produit à l'ensemble des parties prenantes.
Réinventer la fabrication des produits
De nouveaux modes de production durables peuvent aider votre entreprise à réduire ses coûts et ses déchets, à améliorer son efficacité opérationnelle et sa compétitivité. Mais pour y parvenir, les entreprises doivent se débarrasser des outils et des systèmes existants peu compatibles avec des modes de production durables.
Découvrez comment les offres de Cognizant en matière de durabilité peuvent aider votre entreprise à :
- Transférer des informations cloisonnées sur la durabilité et la production, au sein d'un tableau de bord d'indicateurs (KPI) permettant un benchmark des performances à l'aide de solutions modernes de gestion des données.
- Automatiser le suivi et l'analyse de l'énergie, des déchets, de l'eau et des émissions pour permettre un reporting ESG plus efficace et prédictif
- Créer des jumeaux numériques d'environnements de fabrication pour tester, exécuter et optimiser virtuellement vos opérations et réduire la consommation de ressources.
Améliorer les décisions d'approvisionnement
Les entreprises peuvent réduire l'impact environnemental de leurs produits en analysant chaque étape de leur chaîne d'approvisionnement et en étudiant les risques éventuels au-delà de leurs fournisseurs de premier rang. Il faut également moderniser les systèmes et les processus de gestion des données afin de garantir une meilleure visibilité et des actions pertinentes.
Les solutions de Cognizant d'approvisionnement durable et de gestion de la chaîne logistique permettent à votre entreprise de :
- Concevoir des scénarios rentables de réduction d'impact de « scope 3 » en utilisant des jumeaux numériques de chaîne d'approvisionnement fournissant des informations sur l'impact environnemental, la conformité et le coût des matériaux entrants.
- Évaluer ses fournisseurs au-delà du premier niveau et éliminer les risques de non-conformité avec les nouvelles lois sur la diligence raisonnable à l'aide de solutions complètes de gestion des risques logistiques.
Expertise sectorielle
Nos services de durablité accompagnent les secteurs suivants :
Industrie
Augmenter votre efficacité et vos rendements, en réduisant le coût des opérations et l'empreinte de votre production. Nos facilitateurs numériques prennent en charge la planification, la logistique inversée, la gestion du cycle de vie et l'évaluation.
Transport et logistique
Gagner en visibilité sur la gestion opérationnelle des flottes et des fournisseurs grâce à des services qui permettent de décarboner des flottes.
Distribution et biens de consommation
Améliorer la durabilité et atténuer les risques grâce à une connaissance approfondie de la composition et des produits finis. Nous proposons des solutions de chaîne d'approvisionnement transparentes et facilitons l'obtention de certifications, dans les domaines du vêtement, de l'alimentation et en matière de travail des enfants et de durabilité sociale.
Énergie
Optimisez la réduction des émissions et mettez œuvre des solutions numériques qui vous aident à minimiser vos coûts et impacts environnementaux tout en maximisant la fiabilité, la résilience et la stabilité du système.
Communication, médias et technologie
Alors que la demande pour vos services augmente et que votre empreinte s'agrandit, exploitez des solutions qui améliorent votre efficacité énergétique, facilitent le « tower management », le développement de nouveaux produits et l'adoption d'un modèle circulaire avec une exploitation durable des centres de données.
Industrie pharmaceutique
Intégrer la durabilité dans les processus et la chaîne logistique de votre entreprise afin de réduire ses déchets, sa consommation de ressources et ses émissions de gaz à effet de serre, et de vous conformer aux réglementations.
Assurance
Permettre l'avènement d'une société saine, sûre, résiliente et durable grâce à une meilleure compréhension de la prévention et de la gestion des risques environnementaux.
CAS CLIENT
En pratique
Nos partenaires
Nous consultons des experts en matière de données et de rapports ESG et de services cloud hyperscale pour fournir à nos clients des solutions durables basées sur un écosystème.


