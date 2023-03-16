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Santé
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Prix Best in KLAS pour les plateformes de réclamation et d'administration (organismes payeurs)

Cognizant classée n° 1 du segment des plateformes de réclamation et d'administration (organismes payeurs) dans le rapport Best in KLAS 2026. Cette distinction évalue l'expérience client dans l'interaction avec Cognizant et l'utilisation des produits de santé TriZetto sur les plans de la culture, de la fidélité, des opérations, des produits, des relations, de la valeur ajoutée et de la dynamique sur le marché.

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Prix Best in KLAS pour les plateformes de réclamation et d'administration
Prix Best in KLAS pour les solutions de gestion des soins (organismes payeurs)

Cognizant classé n° 1 du segment des solutions de gestion des soins (organismes payeurs) dans le rapport Best in KLAS 2026. Cette distinction évalue l'expérience client dans l'interaction avec Cognizant et l'utilisation des produits de santé TriZetto sur les plans de la culture, de la fidélité, des opérations, des produits, des relations, de la valeur ajoutée et de la dynamique sur le marché.

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Prix Best in KLAS pour les solutions de gestion des soins
Cognizant nommée leader dans le rapport Avasant Healthcare Provider Digital Services 2025 RadarView™

Cognizant est reconnue pour sa fourniture de solutions basées sur l'IA de bout en bout qui permettent aux prestataires de moderniser les soins, de rationaliser les opérations et d'accélérer l'adoption du cloud. Ce rapport met en lumière les plateformes Neuro® AI ainsi que l'expertise globale de Cognizant comme moteurs principaux des améliorations mesurables au niveau des résultats des patients, de l'efficacité opérationnelle et de la prise de décision basée sur les données.

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Healthcare Provider Digital Services 2025
Cognizant nommé Leader dans l'évaluation PEAK Matrix® des plateformes de gestion des soins pour les organismes payeurs 2025 d'Everest Group®

Cognizant est reconnu pour sa vision inspirante, ses capacités de plateforme de nouvelle génération et son engagement envers l'innovation permanente (automatisation avancée, informations en temps réel et IA générative).

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Plateformes de gestion des soins pour les organismes payeurs 2025
Cognizant classée leader dans le rapport IDC MarketScape U.S. Value-Based Healthcare Analytics Vendor Assessment, 2025

Cognizant a su se distinguer pour son offre d'analyses de santé de bout en bout reposant sur la valeur et intégrant des capacités IA. Celles-ci s'illustrent notamment par l'évolutivité de la plateforme, son usage de l'IA et de l'automatisation, son interopérabilité et ses résultats éprouvés à valeur mesurable.

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Logo du partenariat ISG

Les segments de la santé dont nous nous occupons

Solutions pour organismes payeurs

Nous mettons en relation les organismes payeurs et les prestataires pour créer une expérience adhérent fluide et favoriser des soins plus accessibles.

Solutions pour prestataires

Notre technologie et notre expertise aident les prestataires à diriger leurs affaires plus efficacement et à créer des expériences patient des plus fluides.

TriZetto Unify : pour les moments qui comptent

TriZetto® Unify regroupe une stratégie et un cadre révolutionnaires en passe de transformer les interactions payeurs-prestataires en améliorant la transparence, en réduisant la charge administrative et en contribuant à l'optimisation des soins aux patients.

Avec TriZetto Unify, la communication devient plus rapide et s'enrichit de données cliniques exhaustives afin de garantir des moments importants et positifs lorsque les décisions de soins vitaux reposent sur les meilleures informations disponibles.

En savoir plus

Pourquoi Cognizant ?

Cognizant dispose d'une expertise sans pareille au niveau des moyens pour permettre aux payeurs et aux prestataires de rester au fait des avancées technologiques, de l'évolution constante des règlementations et des pressions financières croissantes.

Nous sommes 80 000 penseurs et acteurs dotés des technologies, des services, de l'expertise et de l'échelle adéquats pour contribuer à l'unification des soins et atteindre de meilleurs résultats pour tous.

Cognizant gère 4,4 milliards de transactions annuelles entre organismes payeurs et prestataires. Nous sommes également solidement intégrés dans 350 systèmes de santé de premier plan.

Nous nous engageons comme pionniers de l'innovation sectorielle avec un investissement de 1 milliard de dollars dans l'IA générative.

4,4 milliards

transactions annuelles entre organismes payeurs et prestataires

icône de puce formée par des points reliés
Plus de 350

systèmes de santé de premier plan

Icône de cercles concentriques
Plus de 80 000

experts du secteur de la santé

Icône d'un groupe d'individus dans une forme circulaire

Comment transformer votre entreprise

Défi

Augmentez la vitesse et la précision de traitement des réclamations pendant les pics de demande de services de santé en cohérence avec la conformité générale des données et les critères de sécurité de Signature Performance au service d'un client officiel.

Faits marquants
  • Atteinte d'un niveau d'auto-arbitrage des réclamations de 94 %, soit une augmentation de plus de 30 % ;
  • Atteinte d'un taux de précision de 98 % pour le traitement des réclamations ;
  • Auto-arbitrage de plus de sept millions de réclamations dès la première année de mise en service ;
  • Respect de la conformité du client officiel grâce au déploiement de la plateforme d'administration centrale Trizetto® Facets® dans le cloud Microsoft Azure Government.
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Défi

Amélioration de l'automatisation d'El Paso Health pour absorber la quantité croissante de réclamations ;

Faits marquants
  • Augmentation à 17 % de la part de marché grâce à un processus efficace ;
  • Augmentation de 8,7 % du taux d'auto-arbitrage des réclamations ;
  • Augmentation des scores de satisfaction des prestataires de près de 15 % au niveau de la gestion de l'utilisation des ressources et de la qualité, de 20 % au niveau des réseau et de la coordination des soins ;
  • Atteinte de 100 % d'automatisation des remboursements pour les contrats complexes de groupe homogène de diagnostic ;
  • Atteinte de 100 % de l'automatisation des recours et griefs ainsi que d'un niveau de conformité totale avec les lignes directrices réglementaires de Texas Medicaid.
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Défi

Réduisez les refus de réclamations d'assurance maladie et améliorez les collectes pour MetroHealth.

Faits marquants
  • Réduction de 30 % des refus, soit l'équivalent de 13 millions de dollars de recettes supplémentaires sur un an ;
  • Augmentation de 25 % de la moyenne des collectes quotidiennes ;
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Défi

Améliorez l'accès initial des patients en vous focalisant sur les paiements d'avance et les autorisations préalables pour un système de santé d'envergure basé aux États-Unis.

Faits marquants

Augmentation notable des collectes patient initiales, avec une accélération sur la durée :

  • 49 % d'augmentation des collectes initiales au cours des six premiers mois ;
  • 304 % d'augmentation des collectes initiales au cours de la première année.
Lire l'étude de cas complète

Notre écosystème de partenaires favorise les solutions sur mesure

Dans notre écosystème de partenaires, nous disposons de plus de 4 850 experts produit afin d'identifier et de développer les meilleures solutions adaptées à vos besoins, quel que soit votre segment.

Consultez la page des récompenses Cognizant pour en savoir plus.

Mises en avant régulières par les meilleurs analystes du secteur

Cognizant entretient sa bonne réputation sur les marchés IT et santé du point de vue des meilleurs analystes du secteur de la santé.

logo vectoriel everest group
logo étroit noir et rgb forrester
logo gartner
logo bleu d'en-tête idc
grand logo iii
Logo hfs primary

Consultez la page des récompenses Cognizant pour en savoir plus.

Le Centre d'innovation de la santé

Découvrez des solutions révolutionnaires, des espaces collaboratifs et des technologies avancées dédiés à la conception des solutions de santé et pharmaceutiques de nouvelle génération.

En savoir plus sur ce centre

Points de vue

Prenez le contrôle de la sinistralité médicale avec l'IA agentique

En intégrant des workflows d'IA agentique dans la chaîne de valeur des réclamations, les organismes payeurs de santé peuvent maîtriser leurs dépenses médicales et améliorer leurs résultats financiers.

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Un professionnel de santé partage des informations sur une tablette auprès d'une femme.
Refonte de l'expérience adhérent : l'incontournable d'une politique santé en 2026

Ce rapport met l'accent sur la hiérarchie de l'expérience (l'essentiel, les améliorations, les extras) et indique dans quoi les organismes payeurs devraient investir pour rester compétitifs, entretenir la santé des populations et améliorer significativement leurs résultats.

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Une vague de lumière ondulée serpente sur un fond noir.
Organismes payeurs : anticipation des modifications d'autorisation préalable

Les organismes payeurs sont en mesure d'optimiser les expériences adhérent en simplifiant la conformité en s'appuyant sur les normes FHIR® et en investissement dès à présent dans l'intégration avec des prestataires essentiels.

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Un médecin discute avec une femme qui tient une tablette à la main, les deux sourient.
Pensez écosystème plutôt qu'entreprise : la santé à l'ère de la centricité patient

Les entreprises des sciences de la santé doivent savoir reconnaître les opportunités incontournables et les domaines de synergie pour se développer dans un écosystème sectoriel plus collaboratif et axé sur la valeur.

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Un enfant tape dans la main d'un médecin accroupi à sa hauteur
Huit étapes pour améliorer l'égalité des soins

Les sociétés de santé ont l'occasion de progresser notablement et de bâtir des entreprises plus pérennes en se focalisant sur l'accès aux soins.

En savoir plus
Un professionnel de santé aide un patient âgé.
Les assureurs de santé et l'IA : la question à un milliard

Les organismes payeurs pourraient revendiquer une bonne part du millier de milliards de dollars que, selon nous, l'IA générative s'apprête à injecter dans l'économie. Pour cela, ils doivent projeter leur vision au-delà de la réduction des coûts.

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Un ensemble de lignes de lumière bleutées courbes
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Leadership

Sanjay Subramanian

Senior Vice President and Head of Healthcare Payer Business

Portrait de Sanjay Subramanian
Patricia Hunter-Dennehy

Senior Vice President, Head of Provider/Payvider Business

Portrait de Patricia Hunter-Dennehy
Prasad Sankaran

President, Cognizant AI Products and Platforms

Prasad Sankaran profile picture

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Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais les possibilités offertes par les nouvelles solutions digitales de santé sont vastes et exponentielles. Notre expertise en matière de services IT de santé nous permet d'intégrer sans effort de la technologie de pointe dans vos opérations.

Voyons ensemble comment les solutions IT de santé peuvent profiter à votre entreprise.

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