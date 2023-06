Politique de confidentialité du site de Cognizant

Nous pouvons recueillir les informations personnelles suivantes vous concernant :

L'utilisation de nos Sites ne requiert pas d'inscription de votre part. Toutefois, si vous vous inscrivez volontairement sur un Site ou si vous soumettez vos informations exemplaires de livres blancs, des kits investisseurs, de la correspondance destinée aux anciens collaborateurs) ou de participer à des conférences ou des sessions web organisées par nous, ou si vous nous contactez en utilisant les formulaires ou les coordonnées disponibles sur l'un de nos Sites, ou si vous vous connectez à certaines applications web de Cognizant, vous pouvez nous fournir vos informations d'identité et vos coordonnées (c'est-à-dire, votre prénom et votre nom, votre adresse physique, votre numéro de téléphone, votre adresse électronique), des informations professionnelles (titre professionnel, niveau d'ancienneté, employeur, département, expertise, nom ou coordonnées de votre assistant), le nom et les coordonnées de votre contact d'urgence (si vous vous inscrivez à des événements organisés par nos équipes marketing), les détails de votre compte LinkedIn, vos préférences marketing et d'autres données personnelles que vous souhaiterez partager avec nous.

Les Sites collectent automatiquement certaines informations techniques relatives à l'appareil que vous utilisez pour visiter les Sites. Plus précisément, nous utilisons des cookies, des balises web et des technologies similaires pour nous aider à comprendre votre activité sur les Sites. Un « cookie » est un petit fichier de données qu'un site web peut envoyer à votre navigateur, qui pourra alors être stocké sur votre appareil. Les données que nous collectons incluent automatiquement votre adresse IP (« internet protocol address »), votre emplacement, les informations d'identification de votre appareil et les actions réalisés sur tous nos Sites (par exemple, les liens sur lesquels vous cliquez) ainsi que sur d'autres sites que vous pouvez visiter. Pour de plus amples informations sur les cookies et les technologies similaires que nous utilisons sur nos Sites et sur les raisons pour lesquelles nous les utilisons, veuillez consulter notre Politique relative aux cookies.



Nous collectons parfois des informations anonymes à partir de visites sur les Sites. Les informations anonymes (ou données de parcours) sont des informations qui ne révèlent pas et ne révèleront pas directement ou indirectement votre identité, par exemple des données agrégées concernant tous les visiteurs de notre site web. Nous pouvons utiliser ces données pour analyser les tendances et les statistiques et pour nous aider à vous offrir une meilleure expérience d'utilisation de nos Sites.

Si vous nous fournissez des informations personnelles de tiers (telles que les coordonnées de votre assistant ou de la personne à contacter en cas d'urgence), vous vous engagez à : (a) informer chaque personne avant de partager ses informations personnelles avec nous, (b) leur expliquer que leurs informations personnelles seront traitées conformément à la présente Politique de confidentialité, et (c) obtenir leur consentement, le cas échéant.