Cognizant® Stores 360

Nous gérons le cycle de vie et la maintenance des actifs des boutiques afin d'optimiser la disponibilité, la visibilité et l'affectation.

Opérations HAM et SAM intelligentes

Bonnes pratiques en matière de gestion des actifs informatiques (ITAM) de ServiceNow

Intégration SNOW + des fournisseurs de plateforme d'actifs tiers

Tableaux de bord du centre d'assistance pour les dispositifs de mobilité

Cartographie de la CMDB des actifs et intégration de la plateforme IoT de l'entreprise

Gestion de l'approvisionnement et de la demande

Recherche d'actifs et suivi/traçage

Rapprochement de l'inventaire physique des biens et de l'inventaire à distance

Entretien et réparation des actifs ; gestion de la fin de vie

Sécurité des actifs, prévention des pertes et élimination des déchets

Contrôle et optimisation des licences informatiques

Durabilité et réduction des déchets électroniques

Prises IoT d'entreprise intelligentes pour l'administration à distance des appareils des magasins

Notre offre garantit un temps de disponibilité de plus de 98 % pour tous les systèmes et actifs de la boutique. Nous aidons nos clients à obtenir une vue centralisée avec une meilleure précision des données sur les actifs, une réduction de l'inventaire physique et une réduction des coûts pour les actifs et les licences informatiques. En outre, nous proposons des prévisions de la demande et une gestion des stocks de sécurité pour les workflows de réparation critiques, afin de garantir la disponibilité en cas de pics de trafic ou de circonstances imprévues.