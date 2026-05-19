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Nous sommes un AI Builder
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Combler le fossé entre l'engouement pour l'IA et les véritables résultats métier

91 % des entreprises interrogées s'attendent à une augmentation des budgets IA. Toutefois, l'IA ne peut fournir de résultats métier concrets si elle ignore le fonctionnement de votre entité. C'est votre contexte unique (vos objectifs, règles, processus, postes et systèmes qui définissent votre conception du travail) qui transforme l'IA, d'une simple capacité à un avantage concurrentiel.

En tant qu'entreprise AI Builder, nous intégrons par ingénierie ce contexte dans des solutions agentiques full-stack personnalisées et des services compatibles avec les plateformes en mesure de s'adapter à l'échelle de votre entreprise. Ainsi, l'IA peut sortir des silos et commencer à générer des résultats tangibles.

des entreprises constatent un écart entre leurs ambitions et leurs capacités en matière d'IA. Adapter l'IA revient à comprendre l'intégration, la gouvernance, la compatibilité des données, la conformité et le retour sur investissement. Il s'agit du sas inconfortable dans lequel tout se joue.

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63 %

Voici comment les IA sensibles au contexte peuvent stimuler les performances :

Le contexte

Les résultats

Documents et réglementation bancaires
98 % de réduction des coûts de traitement des documents
Règles, processus et historique des réclamations d'assurance
30 % de réduction du coût par réclamation, pour un minimum de reprises et l'élimination de l'inefficacité
Signaux de la demande de soins de santé, attentes réglementaires et expérience patient
40 % de réduction des urgences évitables avec une amélioration continuelle de l'expérience utilisateur
Voir nos solutions

Voici comment les IA sensibles au contexte peuvent stimuler les performances :

RÉSULTAT

98 %

de réduction des coûts de traitement des documents dans le secteur bancaire

Contexte : intention et réglementations documentaires

RÉSULTAT

30 %

de réduction du coût par réclamation d'assurance, avec moins de reprises et d'inefficacités

Contexte : règles de réclamation, processus et nuance historique

RÉSULTAT

40 %

de réduction des urgences de soins évitables avec une amélioration continuelle de l'expérience utilisateur

Contexte : signaux de la demande, attentes réglementaires et expériences patient

Voir nos solutions

INFORMATIONS

Transformez les dépenses IA en succès commercial rapide

Les entreprises sont enthousiastes à l'idée de concrétiser pleinement les promesses de l'IA, mais le décalage entre investissement et retour sur investissement reste un problème. En tant qu'AI Builder, nous pouvons vous aider à combler l'écart de vitesse pour enregistre une véritable valeur métier.

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Le pont entre capacités IA et valeur métier

Découvrez en détail comment nos solutions taillent dans la complexité, réduisent les risques et vous aident à obtenir des résultats plus rapidement.

La modernisation avec l'IA

Débloquez les données piégées au cœur de votre système central existant.

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Vue extérieure d'un pont aérien lors d'une belle journée.
Élaborer et adapter l'IA agentique

Concevez des systèmes multi-agents aussi vifs que votre entité.

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Vue d'un pont pédestre aérien avec des passants qui circulent dessous sur le trottoir.
Connectez l'IA au monde physique

Concevez une intelligence au comportement fiable dans le monde réel.

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Vue d'un pont aérien avec des gratte-ciel en arrière-plan.

Opinions sur l'écart à combler

Points de vue

BLOG

L'avantage du partenariat avec un AI Builder

Alors que l'IA passe des projets pilotes aux opérations principales, les sociétés sont en quête de valeur ajoutée et de résultat. Pour ce faire, elles ne choisiront pas d'outils supplémentaires, elles se tourneront vers un AI Builder capable de prendre en charge la complexité et de générer de la performance.

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BLOG

Pour bien gérer des agents IA, commencez par les démystifier

Les agents IA sont bien plus familiers qu'il n'y paraît. Une division du travail avisée garantira aux entreprises qu'elles tireront le meilleur des humains comme des machines.

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BLOG

Transformez votre contexte unique en avantage compétitif durable

Lorsque tout le monde peut accéder aux mêmes modèles d'IA, aux mêmes outils compatibles IA et au même écosystème de fournisseurs, le contexte devient le facteur de différenciation. Voici les quatre étapes à suivre pour les entités qui souhaitent enraciner leur IA dans le contexte.

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Contactez-nous

Voyons comment une IA peut se mettre à parler la même langue que votre activité, s'harmoniser avec votre stratégie, réagir à vos besoins et se préparer à l'adaptation. En tant qu'AI Builder, nous proposons les solutions de concrétisation du potentiel de l'IA pour votre entreprise.

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