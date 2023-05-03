Passer au contenu principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@2f8f1088" Carrières
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@4fc6e602" Actualités
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@25952c43" Événements
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@31f794d2" Investisseurs
Cognizant Neuro IT Operations
Contact

L'exploitation informatique produit des résultats concrets pour l'entreprise

La plateforme Cognizant Neuro® IT Operations utilise des outils basés sur l'IA qui améliorent la résilience, réduisent la complexité et donnent une visibilité totale sur les opérations informatiques. Grâce à une approche automatisée, reproductible et en constante évolution, la gestion de votre entreprise devient plus intelligente et plus sûre.

Cette plateforme jette les bases d'une entreprise numérique prête pour l'avenir. 

Les avantages de l'informatique automatisée

Les entreprises sont confrontées à des plateformes et des applications complexes qui, lorsqu'elles sont gérées de manière réactive, augmentent les risques et réduisent efficacité. Disposer d'une vue unique et unifiée des environnements, afin d'identifier les problèmes de manière proactive et les résoudre de façon intelligente, sécurisée et automatisée, permet une amélioration sans précédent des performances des opérations informatiques.  

Visibilité sur tout l'écosystème

Des connaissances plus approfondies, une observabilité globale et un suivi en temps réel de tout votre environnement informatique.

nul
Exploitation proactive, pilotée par l'IA

Réduit les temps d'arrêt et résout rapidement les problèmes grâce à une détection intelligente et rationalisée des incidents.

nul
Processus d'escalade automatisé

Résolution rapide avec l'automatisation des filtrage, regroupement, acheminement des tickets et de l'établissement des priorités.

nul
Écosystème informatique autorégénérant

Résolution automatisée des problèmes à grande échelle, avec l'IA pour apprendre et s'améliorer en continu à partir des données de l'écosystème.

nul

Collaborons

Transformez les services technologiques, leur maintenance et leur amélioration dans votre entreprise.

Services sourcés nouvelle génération

Notre approche collaborative s'appuie sur des technologies innovantes et notre expérience de dimensionnement des opérations pour obtenir des performances sans précédent.

Homme debout dans une salle de centre données
Créer de la valeur

Cognizant orchestre l'activité humaine, l'automatisation intelligente et l'IA pour réduire les coûts et les risques liés à l'exploitation informatique, tout en améliorant l'agilité de l'entreprise et l'analyse de son activité.

nul
Écosystème intelligent

Des outils et connecteurs leaders du marché permettent d'intégrer l'ensemble de votre écosystème IT dans une interface unique, vous offrant une vue intelligente de votre activité et des niveaux de transparence et d'analyse inédits.

Femme portant des lunettes et regardant un écran d'ordinateur

Cognizant Neuro®
laboratoire de co-innovation

Si vous souhaitez transformer l'exploitation informatique de votre entreprise, nos experts peuvent vous aider à comprendre les avantages de la plateforme et à développer des plans de transition et d'adoption.

Obtenez les réponses à vos questions

Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.

Veuillez saisir votre nom
Veuillez saisir une adresse e-mail valide.
Veuillez saisir un nom d'entreprise valide
Veuillez saisir un numéro de téléphone valide
Veuillez sélectionner la région.
Sélectionnez le type de demande.
Veuillez préciser votre demande.
Veuillez cocher la case relative au consentement à la protection de la vie privée.

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.