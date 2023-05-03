Passer au contenu principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@1fead674" Carrières
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@1cf96d61" Actualités
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@29f3cf93" Événements
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@6cf05151" Investisseurs
Plateformes de mise en œuvre de l'IA
Contact
Alors que les évolutions rapides de l'IA repoussent de nouvelles frontières, la récolte de ses fruits à grande échelle nécessite des solutions de classe entreprise. C'est le fameux défi de la dernière étape de la mise en œuvre de l'IA.
Chez Cognizant, nos plateformes sont spécialement conçues pour surmonter ce défi et vous propulser rapidement vers l'adoption de l'IA en toute sécurité. Nous nous appuyons sur l'ingénierie full-stack et combinons technologie de pointe, outils d'intégration et propriété intellectuelle Cognizant exclusive pour accélérer le délai de rentabilisation avec réduction des risques.

Plus de 400 clients, des résultats conséquents

Modernisation

30 % à 60 %

de réduction des coûts pour le parc informatique
Innover

20 % à 50 %

d'augmentation de la productivité des ingénieurs full-stack
Optimisation

15 % à 30 %

Rotation du personnel informatique entre exécution et innovation

Les plateformes Cognizant surmontent les défis de la dernière étape

Cognizant Neuro® Al Multi-Agent Accelerator : mise à l'échelle de l'IA agentique

Accélérez les systèmes d'IA multi-agents avec un cadre évolutif qui favorise l'orchestration, la collaboration et l'exécution transparentes.

En savoir plus
Cognizant Neuro® AI Decisioning

Libérez tout le potentiel de l'IA avec une plateforme conçue pour adapter l'automatisation intelligente aux opérations informatiques et métier.

En savoir plus
Cognizant Neuro® Edge : l'IA générative à la périphérie

Rapprochez l'IA générative des sources de données pour des informations plus promptes, une meilleure confidentialité et des prises de décision en temps réel à grande échelle.

En savoir plus
Cognizant Neuro® AI Engineering : industrialisation de l'IA

Industrialisez l'IA agentique avec une plateforme full-stack qui convertit les pilotes dispersés en exécution professionnelle placée sous le signe de la vitesse, de la qualité et du contrôle.

En savoir plus
Flowsource™ : l'ingénierie full-stack vers de nouveaux sommets

Flowsource est notre plateforme unifiée full-stack d'ingénierie moderne. Elle s'appuie sur l'IA pour accélérer l'innovation, réduire les risques et stimuler la productivité tout au long du cycle de développement logiciel (CDL).

En savoir plus
Cognizant Skygrade™ : plateforme de modernisation cloud-native

Accédez à la transformation évolutive du cloud, à la réduction des risques, à la livraison accélérée et à l'extraction précise des règles de gestion dans tous les domaines cloud.

En savoir plus
Cognizant Ignition™ : modernisation des données et de l'analyse

Cognizant Ignition automatise l'intégralité du cycle de vie des données et améliore ainsi les informations, le délai de réalisation et la mise à l'échelle dans les environnements multi-cloud.

En savoir plus
Cognizant Neuro® IT Operations : efficacité informatique propulsée par l'IA

Accédez à la transformation évolutive du cloud, à la réduction des risques, à la livraison accélérée et à l'extraction précise des règles de gestion dans tous les domaines cloud.

En savoir plus
Cognizant Neuro® Business Processes : automatisation Intelligente des processus

Rationalisez les workflows et surclassez l'expérience utilisateur avec l'automatisation pilotée par l'IA intégrée à l'ensemble des fonctions métier.

En savoir plus
WorkNEXT : un espace professionnel digital paré pour l'avenir

Offrez à votre personnel un espace de travail digital moderne, fluide et sécurisé conçu pour la productivité et la collaboration.

En savoir plus
Cognizant Neuro® Cybersecurity : défense contre les menace augmentée par IA

Protégez votre entreprise avec une cybersécurité optimisée par l'IA qui détecte, réagit et s'adapte en temps réel aux menaces en constante évolution.

En savoir plus

Nous aidons les clients à réduire la complexité, limiter les risques et accélérer la transformation à grande échelle

TYPE

Résurgence digitale basée sur l'ingénierie à grande échelle

TYPE

Résurgence digitale basée sur l'ingénierie à grande échelle

Revitalisation du développement des logiciels et des plateformes avec Cognizant Flowsource. Augmentation de 16 % de la productivité des ingénieurs full-stack, de la vitesse de 76 % et réduction de 35 % des coûts totaux de l'informatique.

Un homme tient une caméra pour enregistrer une vidéo

SANTÉ

Automatisation de la modernisation des systèmes mainframe principaux

SANTÉ

Automatisation de la modernisation des systèmes mainframe principaux

Migration des systèmes mainframe de demandes d'indemnisation vers Azure avec Cognizant Skygrade, automatisation de l'extraction de règles de gestion, réduction de 30 % de l'effort d'extraction de données et achèvement de la transition en 16 mois.

Un patient avec un médecin à l'hôpital

DISTRIBUTION

Conception d'un système de gestion des commandes cloud-native et doté de l'IA

DISTRIBUTION

Conception d'un système de gestion des commandes cloud-native et doté de l'IA

Remplacement d'un système existant avec un SGC cloud-native moderne, source de 8 millions de dollars de chiffre d'affaires grâce à la recherche optimisée par l'IA, une capacité de commande quintuplée et 10 millions de dollars d'économies de frais d'infrastructure.

Une femme fait ses courses sur un écran.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Amélioration de la fiabilité des applications pour un opérateur télécom britannique majeur

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Amélioration de la fiabilité des applications pour un opérateur télécom britannique majeur

Intégration de la fiabilité pilotée par AIOps pour une application de service client avec Neuro IT Ops pour une réduction de 30 à 40 % des efforts, de 20 % du MTTR et de 20 % des coûts.

Documentation photographique d'antennes de télécommunication

ASSURANCE

Transformation full-stack pour un assureur international

ASSURANCE

Transformation full-stack pour un assureur international

Modernisation du portefeuille d'applications d'un assureur international avec Neuro IT Ops pour réduire les incidents d'exploitation sévères et intermédiaires de 61 %, pour un taux de 30 % d'économies de productivité.

Trois personnes en pleine discussion avec des documents.

TYPE

La migration automatisée sans interruption

TYPE

La migration automatisée sans interruption

Migration de Teradata vers Snowflake grâce à Cognizant Ignition : 100 % de fonctionnalité, 70 % d'automatisation des tâches, 40 % d'économies d’échelle et des opérations de données modernisées grâce à des workflows rationalisés.

Une caméra sur un trépied pour filmer une scène sur un plateau.

Cognizant Flowsource compte parmi les points forts dans l'évaluation :
Investissement d'amélioration de la prestation de service :
Cognizant a investi dans des alliances, des outils et plateformes open-source (Flowsource, Skygrade, DevSecOps et Neuro), et intègre de l'IA générative pour améliorer les services sourcés.

Livre blanc

En plus de dépasser les services de développement d'applications modernes, la vision de Cognizant se distingue par l'accent mis sur un savant mélange de spécialisation industrielle, d'approche centrée sur le client, d'innovation, d'échelle mondiale ainsi que d'adoption proactive de l'automatisation et de l'IA. La stratégie de prestation du groupe excelle grâce à des centres de développement implantés sur des sites stratégiques, proches des marchés et viviers de talents critiques. Des frameworks, des postes clé, des plateformes et des pôles consolident cette puissance.

Livre blanc

« Cognizant Flowsource va bien au-delà de l'augmentation de productivité afin d'assurer une production de code haute qualité grâce à des pratiques intégrées très bien conçues et à des contrôles qualité multiniveau. Avec Flowsource, les talents peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment plutôt que sur les tâches répétitives sans valeur ajoutée. Si j'étais client, j'apprécierais la manière dont Cognizant Flowsource me permet de dépasser ma dette technique et de résoudre ces problèmes plus vite pour me consacrer à ce qui fait vraiment marcher mon activité. »

 --VP of Digital Engineering and Operational Technology Services

Livre blanc

« Cognizant s'appuie sur Backstage, un outil de workflow open-source, pour orchestrer différents aspects de sa plateforme Flowsource. Cette approche centrée sur les plateformes facilite l'ingénierie système centrée sur les agents, avec des transferts fluides entre les différents composants. En ayant recours à une approche par modèle pour les services courants comme les applications et microservices React, Cognizant garantit la cohérence et l'évolutivité de tous ses projets. En résumé, la réponse de Cognizant aux changements induits par l'IA générative révèle une approche équilibrée qui donne la part belle à l'expertise humaine, à l'efficacité de traitement et à la flexibilité technique. Tout ceci assure la compétitivité de l'entreprise sur le long terme. »

 --VP and Principal Analyst

logo Constellation

Laboratoire d'IA de Cognizant

Innovation appliquée aux défis de l'IA d'entreprise

Notre laboratoire d'IA se place à l'avant-garde de l'innovation scientifique par la transformation d'idées révolutionnaires en applications pratiques que nous fournissons à grande échelle via nos plateformes.

Outre ses plus de 50 brevets, ce laboratoire s'est impliqué pour des propriétés intellectuelles uniques et pratiques, notamment des approches destinées à augmenter la précision des résultats d'IA ainsi que de nouvelles manières de faciliter l'intégration d'agents IA hétérogènes.

En savoir plus

Nous contacter

Contactez-nous pour découvrir comment nos plateformes aident à fournir aux entreprises des solutions d'IA professionnelles qui accélèrent votre progression.

Veuillez saisir votre nom
Veuillez saisir une adresse e-mail valide.
Veuillez saisir un nom d'entreprise valide
Veuillez saisir un numéro de téléphone valide
Veuillez sélectionner la région.
Sélectionnez le type de demande.
Veuillez préciser votre demande.
Veuillez cocher la case relative au consentement à la protection de la vie privée.

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.