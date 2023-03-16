Assurance IARD
Les principales compagnies d’assurance IARD s’appuient sur l’innovation digitale pour créer de la valeur.
ÉCOSYSTÈME DE L‘ASSURANCE
Solutions ciblées
Capacités pour l'assurance
Cognizant offre une vaste gamme de services pour vous aider à digitaliser le processus de gestion des sinistres, à réinventer et à rationaliser le processus de souscription, ainsi qu’à concevoir de nouveaux modèles économiques axés sur le digital.
Rationalisez les sinistres pour un avenir numérique
Qui en a besoin ?
Les entreprises sont confrontés aux défis suivants :
- Digitaliser la gestion des sinistres pour favoriser la croissance de demain
- l’utilisation insuffisante des données sur les réclamations pour influencer les résultats des réclamations ;
- la réception de formulaires et de documents de réclamations au format papier ;
- les processus manuels, dont la segmentation et l’affectation des experts ;
- les workflows complexes partiellement automatisés ;
- les efforts insuffisants de détection des fraudes.
Nos services
- Conseil métier : nous définissons l’avenir de la gestion des sinistres grâce à la modélisation de scénarios, à la refonte des processus digitaux et à l’identification des investissements (technologies, compétences et partenariats) afin de pérenniser le modèle d’exploitation des demandes d'indemnisation de l’organisation
- Conseil en matière de données et d’analyse : nous définissons une feuille de route pour générer de la valeur à partir des données de sinistres et nous recommandons des domaines à fort impact pour tirer parti des analyses avancées, de l’IA et du machine learning.
- Conseil en processus : nous repensons le processus d’indemnisation, l’évaluation de l’automatisation robotisée des processus (RPA), les conseils en processus pour les mises en œuvre basées sur les workflows et la conception du système d’indemnisation
- Conseil en technologie : nous automatisons le traitement des demandes d'indemnisation, évaluons la plateforme d’assurance et nous rationalisons les applications des portefeuilles de sinistres.
Les bénéfices
- Influencez les réponses aux demandes d’indemnisation et réduisez le coût des sinistres
- Diminue le cycle de traitement grâce à des processus rationalisés et intelligents
- Réduit le ratio travail/nombre de dossiers traités pour l’ensemble des équipes des différentes filières
- Augmente le nombre de demandes d’indemnisation simples auto-arbitrées
- Configurez la prise en charge et le traitement basés sur des règles
- Améliore l’expérience client lors des demandes d'indemnisation et le taux de recommandation net (NPS)
Repensez la gestion des risques financiers
Qui en a besoin ?
Les entreprises sont confrontés aux défis suivants :
- Traitement manuel des formulaires et données complexes
- Amélioration du traitement direct des risques standards
- Gestion des tâches et routage des envois aux souscripteurs
- Augmentation du taux d’acceptation des devis
- Gestion de nouvelles sources de données et d’informations émergentes sur les risques dans l’analyse des risques
Nos services
- Conseil métier : définir l’avenir des logiciels de souscription via la modélisation de scénarios et identifier les changements clés dans les rôles de souscripteur, les ensembles de compétences, les outils de prise de décision et les capacités nécessaires pour parachever la transformation digitale du secteur de l’assurance.
- Conseil en processus : refonte du traitement, évaluations de l’automatisation robotisée des processus et de l’automatisation intelligente des processus ciblant des parties spécifiques de la chaîne de valeur de la souscription, et redéfinition des processus basés sur les workflows.
- Données et analytique : identifier la prise de décision à l’aide de domaines où l’analytique avancée, l’IA et le machine learning peuvent faire la différence dans la chaîne de valeur des logiciels de souscription
- Conseils en technologie : évaluation et modernisation de la plateforme d’assurance, et rationalisation des applications du portefeuille de souscription.
Les bénéfices
- Libérez du temps aux souscripteurs pour se concentrer sur des solutions globales pour les comptes et la gestion de portefeuille
- Vous améliorez le traitement en flux tendu dans la gestion des risques standards.
- Apportez des réponses rapides aux demandes des agents ou courtiers exigeants
- Vous améliorez l’efficacité du souscripteur grâce à une meilleure sélection des risques.
- Vous renforcez l’expérience client, l’expérience agent et l’expérience courtier.
Envisagez de nouveaux modèles économiques grâce aux technologies numériques
Qui en a besoin ?
Les assureurs qui souhaitent :
- Accélérez les résultats grâce à l’innovation rapide
- combler l’écart de temps entre l’émergence d’une idée et sa mise en œuvre ;
- utiliser des technologies émergentes pour naviguer dans le monde de demain.
Nos services
En tant que branche innovation du pôle assurance de Cognizant, nous aidons les compagnies d’assurance à innover rapidement grâce à une approche en trois points :
1. Envisagez : identifier de nouvelles opportunités basées sur des scénarios futurs possibles, les technologies émergentes et des modèles économiques disruptifs. La conception et l'identification des opportunités prend généralement deux à quatre semaines, en utilisant les outils suivants :
- Future State Scenarios : encouragent les chefs d’entreprise comme vous à recueillir une liste de scénarios futurs intentionnellement extrêmes et à établir une liste des priorités métiers communes en fonction de ces scénarios.
- Insurance Navigator : aide à identifier les opportunités d'innovation au croisement de la technologie exponentielle et des disruptions du modèle économique. Cet outil montre comment le secteur de l'assurance évolue à l'échelle mondiale et aide à identifier les opportunités d'innovation.
2. Expérimentez : accédez à notre référentiel de scénarios et de modèles pour accélérer les concepts. Suivez un processus de prototypage structuré à l'aide du développement de produit agile et travaillez avec nos ingénieurs full-stack et nos spécialistes en technologie pour créer des solutions. Cette phase de création des prototypes prend six à huit semaines.
Développez tirez parti des environnements informatiques prêts à l'emploi basés sur des ressources évolutives et des partenariats intégrés à l'environnement d'application. Mesurez le taux d'adoption des clients ainsi que le ROI du pilote à la production.
Capacités de transformation digitale
De la digitalisation de l’expérience client à l’amélioration de l’efficacité des canaux, en passant par l’optimisation des mises en œuvre Guidewire et Duck Creek, Cognizant propose plusieurs manières de vous aider à transformer votre front office et votre back office.
Renforcez l'agilité et améliorez les ratios d'exploitation
En tant que Global Premier Partner du programme Guidewire PartnerConnect™, Cognizant a développé et réalisé certains des programmes de mise en œuvre et de transformation numérique les plus complexes pour les assureurs IARD. Notre méthodologie de prestation de services basée sur SAFe permet aux assureurs d'obtenir un retour sur leur investissement Guidewire plus rapide grâce aux Guildes, aux Communautés, aux Pods de Cognizant.
Stimulez la croissance digitale
En tant qu'associé Platinum Delivery du programme Global Alliance de Duck Creek Technologies, Cognizant met à la disposition des clients de Duck Creek des professionnels formés et certifiés qui maîtrisent totalement ce produit. Vous avez ainsi l'assurance que la mise en œuvre de la suite logicielle IARD de Duck Creek sera parfaitement réalisée, que vous optiez pour le modèle cloud à la demande (SaaS) ou pour la version sur site. Grâce à la collaboration entre Duck Creek et Cognizant, les cabinets d'assurance de toutes tailles peuvent profiter d'une vaste gamme de services de mise en œuvre numérique qui améliorent encore les capacités de la suite logicielle de Duck Creek.
Modernisez votre expérience client
Qui en a besoin ?
Les entreprises sont confrontés aux défis suivants :
- Retour sur investissement trop faible des ressources de vente digitales (plateforme d’assurance mobile, web et d’agrégation)
- De faibles volumes de libre-service et des frais de service élevés
- Des capacités en ligne limitées et incomplètes
- Incapacité à faire de la diffusion digitale un avantage concurrentiel
- Incapacité à attirer des clients de la génération Y
Nos services
- Nous nous concentrons sur les aspects clés, tels que la stratégie digitale et l’innovation, le marketing digital, le modèle d’exploitation digitale, l’habilitation et l’intégration de la technologie digitale, le contenu digital, ainsi que sur les solutions digitales interactives et spécifiques au secteur.
- Nous fournissons une évaluation détaillée des composants architecturaux et fonctionnels des ressources digitales.
- Nous proposons une feuille de route de la situation future pour toutes les parties prenantes
Les bénéfices
- Élaboration d’une stratégie de vente et de services digitaux adaptée à vos objectifs métiers
- Augmentation de la croissance et amélioration de l'efficacité pour les clients, les partenaires canal et les employés
- Obtention d'une productivité des agents jusqu'à deux fois supérieure grâce à des capacités Web renforcées
- Jusqu'à 50 000 $ d'économies toutes les 10 000 demandes de service client
- Amélioration de la productivité et adaptation aux changements de l'entreprise
Suivez le client
Qui en a besoin ?
Les entreprises sont confrontés aux défis suivants :
- Faible taux de recommandation net ou faible satisfaction client
- Non-reconduction de nouvelles activités et renouvellements
- Processus fastidieux et disparates contenant des erreurs et des omissions
- Taux de roulement de la clientèle élevé
- Atteinte à la valeur de la marque
Nos services
- Nous concevons un modèle d’engagement client analytique qui utilise les sciences sociales et renforce les expériences client et partenaire.
- Nous identifions et créons des personnalités d’utilisateurs cibles.
- Nous éliminons les goulots d’étranglement présents dans le parcours client et nous définissons des cartes de parcours adaptées à une situation future.
- Nous définissons le produit minimum viable (segments cibles, capacités cibles) et évaluons les hypothèses.
- Nous validons les capacités nécessaires au développement du produit minimum viable.
- Nous exploitons et optimisons les canaux digitaux.
Les bénéfices
- Meilleures informations sur les comportements des clients en ligne
- Jusqu’à 60 % d’économies sur la transformation digitale
- Jusqu’à 25 % d’augmentation de l’engagement client
Améliorez l'efficacité des canaux
Qui en a besoin ?
Les entreprises sont confrontés aux défis suivants :
- Les participants du canal sont mal formés ou peu qualifiés.
- Les canaux et la segmentation de la clientèle cible sont incompatibles.
- Manque d’informations et d’outils de vente pour conclure rapidement des ventes.
Nos services
- Nous offrons une solution en quatre parties : stratégie de planification de la distribution, stratégie de recrutement d’agence, gestion de l’intégration et du cycle de vie et gestion des performances.
- Nous donnons aux partenaires commerciaux les capacités, la motivation et les outils nécessaires.
- Nous utilisons un framework basé sur les KPI qui aide à prendre des décisions informées dans les domaines clés tels que la bonne association ou le développement des canaux, la cartographie des segments, la standardisation des processus de vente et l’accès à des outils et technologies.
Les bénéfices
- Jusqu'à 25 % d'économie sur les opérations relatives à la distribution
- Jusqu’à 10 % d’augmentation en termes d’efficacité des conseillers, en développant les interactions avec les clients génératrices de revenus
- Des économies grâce à la réduction du volume d'appels et des coûts d'assistance des agences
PRÉSENTATION
Cas clients
PUBLICATIONS
Nos points de vue
ASSURANCES
Leadership
Obtenez les réponses à vos questions
Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.