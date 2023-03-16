Passer au contenu principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@660fc211" Carrières
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@24fb1ecb" Actualités
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@5c34994b" Événements
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@16f7ac9f" Investisseurs
Magasins spécialisés
Contact

Le rythme du changement s’accélère plus que jamais auparavant dans le secteur de la distribution. Et il n’est pas près de ralentir.

La manière dont vous capitalisez sur un marché de niche définit votre avantage concurrentiel. 
Dans le contexte actuel de la distribution, il est essentiel pour les distributeurs spécialisés de travailler plus intelligemment pour conserver leur avance. Toutefois, au vu du nombre croissant de grands magasins, de magasins discount, ainsi que d’expériences d’achat globalisées disponibles sur le web, cela peut s’avérer compliqué.
Notre gamme de solutions spécialisées permet aux magasins d’optimiser leurs bénéfices tout en anticipant l’évolution des exigences des consommateurs. Qu'il s'agisse de fidélisation, de gestion du personnel ou CRM, nous vous aidons à mettre en œuvre de nouveaux points de contact client, tels que des assistants personnels d’achat et des kiosques, s'appuyant sur le cloud, l’analytique et les technologies mobiles.

Nos capacités

Renforcez l'omnicanal

Les experts de Cognizant aident les distributeurs à trouver la bonne voie vers l’adoption multicanal pour leur marque en fonction de leurs clients, de leurs concurrents et de leurs actifs physiques et digitaux. Nos services de conseil et notre expertise couvrent les sujets suivants : 

  • Stratégie omnicanal et roadmap
  • Intégration cross-canal
  • Nouvelles plateformes d’e-commerce
  • Commerce international
  • Optimisation du commerce digital
  • Mobile
  • Marketing digital
  • Exécution agile
  • Fidélité et CRM

Bénéficiez d'expertise en matière de commerce de détail

Obtenez les conseils nécessaires pour donner une nouvelle dimension à votre stratégie de merchandising. Notre expertise en matière de distribution couvre la chaîne de valeur du merchandising, y compris la gestion des informations sur la vente au détail, la planification financière des marchandises, la gestion des catégories, la planification des assortiments et des espaces, la tarification et la planification des promotions.

Repensez les expériences en magasin

Cognizant vous aide à repenser l’expérience dans les magasins spécialisés afin de créer des interactions plus engageantes et enrichissantes avec les clients. Nous proposons une vaste palette de solutions pour les magasins, parmi lesquelles :

  • Point de service
  • Productivité en magasin
  • Gamification
  • Gestion des services en magasin
  • Gestion de la démarque

Revitalisez votre chaîne logistique

Obtenez de l’aide pour résoudre des problèmes de chaîne logistique complexes afin de créer de la valeur et de réduire les coûts tout au long de votre transformation. Laissez notre équipe vous montrer comment une chaîne logistique intégrée peut créer une expérience de distribution sans limites — et aider votre entreprise à rester vitale pour ses clients. Nos services de conseil en matière de chaîne logistique couvrent les éléments suivants :

  • Planification de la chaîne logistique
  • Mise en œuvre du circuit d’approvisionnement
  • Visibilité de la chaîne logistique

Créez des solutions de qualité

Les partenariats de Cognizant avec Microsoft, Oracle, Salesforce, Google Cloud, Adobe, SAP et Amazon Web Services (AWS), combinés à nos meilleures pratiques en matière de livraison et de mise en œuvre à l’échelle mondiale, vous permettent d’obtenir une solution de la plus haute qualité de la manière la plus rentable qui soit.

PUBLICATIONS

Nos points de vue

L'avenir du commerce à l'ère de la neutralité carbone

Pour tendre vers la neutralité carbone, la nature de la consommation connaîtra des changements importants et comme les détaillants qui y contribueront.

En savoir plus
Homme assis devant un ordinateur portable à son bureau avec des documents et un portable

Obtenez les réponses à vos questions

Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.

Veuillez saisir votre nom
Veuillez saisir une adresse e-mail valide.
Veuillez saisir un nom d'entreprise valide
Veuillez saisir un numéro de téléphone valide
Veuillez sélectionner la région.
Sélectionnez le type de demande.
Veuillez préciser votre demande.
Veuillez cocher la case relative au consentement à la protection de la vie privée.

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.