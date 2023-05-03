Élaborer et adapter l'IA agentique
L'IA autonome offre aux entreprises l'opportunité de repenser radicalement leur fonctionnement et de créer de la valeur ajoutée en réduisant les contraintes de la capacité intelligente. Les systèmes agentiques seront bientôt capables d'autonomie opérationnelle jour et nuit. Ainsi, les dirigeants pourront stimuler les performances et viser des résultats auparavant inatteignables.
Quelques résultats de nos clients professionnels
Nos solutions
Alors que les modèles d'IA deviennent la clé de voûte de l'entreprise intelligente, le contexte s'impose comme le facteur de différenciation qui favorise la précision, la sécurité et la pertinence des résultats dans les opérations réelles. Cognizant peut vous aider à traverser le changement de paradigme agentique afin de repenser votre métier, de préparer vos équipes et de prendre un avantage concurrentiel durable sur la base de vos actifs contextuels uniques.
Nos équipes agiles et transversales vous guident tout au long du parcours de réinvention métier. De même, nos experts de l'ingénierie contextuelle s'assurent que les solutions agentiques fournissent la précision nécessaire pour un retour sur investissement et un avantage concurrentiel pérennes.
Qu'est-ce que le contexte ?
Le contexte se définit comme le corpus de connaissance et d'informations d'une entreprise. Il concentre les objectifs, les indicateurs, les postes, les processus, les politiques, les contraintes et les systèmes. Il révèle comment les individus et les équipes collaborent, communiquent et réagissent aux défis anticipés comme imprévus, en tenant compte des contraintes et en restant conforme à la réglementation.
Le contexte permet aux agents IA de prendre des décisions précises, de s'aligner sur les objectifs humains, de se conformer aux politiques et de s'adapter aux défis en temps réel en fournissant des informations essentielles aux LLM et SLM.
Écoutez le discours de Ravi Kumar S, CEO de Cognizant, à propos de ce concept.
Podcast The Agentic Effect
Des clients et des visionnaires du secteur vous présentent des cas réels de mise en œuvre de l'IA agentique dans le podcast The Agentic Effect.
Cognizant CEO’s vision on building smarter enterprises with AI agents
Ravi Kumar S, Chief Executive Officer, Cognizant
When AI agents make the call: Governing autonomy at scale
Benjamin Larsen, AI Safety Lead, WEF
Laying the groundwork for autonomous decision-making across agricultural operations
Patricio Salvatore La Rosa, Head of E2E Decision Science, Seed Production Innovation, Bayer | Paul Jarratt, Head of Thought leadership, Cognizant AI Lab
How Cognizant leveraged agentic AI to host and judge the world’s largest gen AI hackathon
Arumugam Kamaradassan, Head of Automation and AI Industrialization, Cognizant | Deepak Singh, Senior Data Scientist, Cognizant AI Lab
Enabling agentic AI: Why trust, ethics and partnership come first
Leo S. Mackay Jr. SVP, Ethics and Enterprise Assurance and Chief Audit Executive of Lockheed Martin
Designing for scale: Building the enterprise playbook for agentic AI
Kim Krogh Andersen, Product & Technology Group Executive chez Telstra
Building a trust layer with AI agents
Krishna Gade, CEO de Fiddler
Without responsible AI, can multi-agent systems truly scale?
Lisa Bechtold, Zurich Insurance’s Global Head of AI Governance | Amir Banifatemi, Cognizant’s Chief Responsible AI Officer
The evolution of AI agents: The past and the present (Part 1)
Adam Cheyer, VP of AI Experience chez Airbnb et Co-Founder de Siri | Babak Hodjat, CTO of AI at Cognizant
The evolution of AI agents: The past and the present (Part 2)
Adam Cheyer, VP of AI Experience chez Airbnb et Co-Founder de Siri | Babak Hodjat, CTO of AI at Cognizant
Points de vue
Lisez ces articles pour découvrir comment Cognizant apporte l'excellence par ses recrutement et ses partenariats avec les meilleurs talents du secteur.
À portée de l'exécution permanente
Ceci devient faisable lorsque les agents bénéficient d'un contexte, d'une surveillance et affichent des performances mesurables. Nous pouvons concevoir les systèmes, plateformes, modèles et outils full-stack dont vous avez besoin pour une mise à l'échelle efficace de l'IA et des résultats anticipés. Demandez une démonstration à nos experts.
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