Élaborer et adapter l'IA agentique

Qu'est-ce que le contexte ?

Le contexte se définit comme le corpus de connaissance et d'informations d'une entreprise. Il concentre les objectifs, les indicateurs, les postes, les processus, les politiques, les contraintes et les systèmes. Il révèle comment les individus et les équipes collaborent, communiquent et réagissent aux défis anticipés comme imprévus, en tenant compte des contraintes et en restant conforme à la réglementation.

Le contexte permet aux agents IA de prendre des décisions précises, de s'aligner sur les objectifs humains, de se conformer aux politiques et de s'adapter aux défis en temps réel en fournissant des informations essentielles aux LLM et SLM.

Écoutez le discours de Ravi Kumar S, CEO de Cognizant, à propos de ce concept.