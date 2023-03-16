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Industrie
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Les industriels, en s'appuyant sur de nouvelles compétences et technologies digitales – telles que l'analytique, l'automatisation, l'intelligence artificielle, les usines intelligentes ou les systèmes intégrés – peuvent prendre des décisions stratégiques fondées sur des données contextuelles en temps réel.  Ces dernières représentent votre principale ressource et nous pouvons vous aider à l'exploiter.

Cognizant et le Manufacturing Institute Marginal Dollar Research

Compte tenu des nombreux défis que les fabricants doivent relever et de tous les domaines dans lesquels ils pourraient investir pour ce faire, s'ils disposaient d'un dollar marginal supplémentaire, par où commenceraient-ils ?

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APPROCHE

L'expérience fait la différence.

Nous résolvons les problématiques les plus importantes du secteur industriel. Nous sommes prêts à relever les vôtres.

RÉSULTATS

La modernisation informatique avec la nouvelle solution SAP® S/4 HANA Digital Core

RÉSULTATS

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permet un plus haut degré de collaboration, d'efficacité et d'agilité de production.

RÉSULTATS

La refonte des processus simplifie les opérations et réduit les coûts

RÉSULTATS

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à hauteur de 25 millions de dollars pour une entreprise mondiale de technologie de l'eau.

RÉSULTATS

Une plateforme d'IoT favorise la connexion entre les données et stimule l'innovation

RÉSULTATS

Une plateforme d'IoT favorise la connexion entre les données et stimule l'innovation

pour un grand fabricant d'équipements lourds basé aux États-Unis.

CONSULTING ET SOLUTIONS

Optimisez l'impact de vos investissements technologiques et programmes digitaux

Cognizant offre des solutions complètes pour gérer les services de terrain des fabricants, afin de garantir la fourniture du bon service dès le départ et une gestion efficace du personnel chargé des services.

Nous aidons nos clients à passer de la vente traditionnelle d'équipements à l'adoption d'un modèle économique basé sur la prestation de services rendu possible par les technologies digitales. Nous proposons également une offre prête à l'emploi qui fournit aux industriels des capacités liées aux services de terrain reposant sur la propriété intellectuelle de Cognizant.

En savoir plus

L'industrie 4.0 inaugure une nouvelle ère synonyme de plus d'agilité, de visibilité et de contrôle sur l'ensemble des systèmes informatiques et des systèmes technologiques opérationnels qui relient le monde physique des machines, des environnements et des produits. Les informations en temps réel provenant de systèmes et de données auparavant cloisonnés permettent de mener les opérations plus efficacement, de prévoir les défaillances et d'offrir un environnement de travail plus sûr. Découvrez comment nous travaillons avec nos clients sur l'ensemble des produits, des usines et des zones géographiques pour obtenir de meilleurs résultats métiers.

Usines connectées

Découvrez comment une offre de service modulaire vous aide à visualiser des informations en continu pour réduire vos coûts, améliorer votre productivité et concevoir des produits de nouvelle génération.

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Cognizant OnePlant™

Adaptez vos opérations industrielles cloisonnées à de nouvelles exigences de personnalisation massive en adoptant un cadre plus intégré.

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iREACH est la solution propriétaire de Cognizant destinée à aider les clients du secteur de la fabrication par processus à assurer leur conformité vis-à-vis de la réglementation de l'Union européenne sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH). Cette solution crée une base d'informations à partir des applications d'entreprise existantes et guide les utilisateurs à travers les étapes de la conformité REACH à l'aide de workflows configurables intégrés.

EXPERTISE

Segments de la fabrication dans lesquels nous intervenons

Production industrielle

Aider les fabricants d'équipement lourd, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération (CVCR), de fournitures industrielles et de systèmes d'automatisation à fabriquer des produits davantage connectés et à obtenir de meilleurs résultats financiers.

Production par processus

Des services qui aident les entreprises des secteurs des produits chimiques, des matériaux de construction, des pâtes et papiers et du secteur minier à rationaliser les processus et à gagner en visibilité opérationnelle.

Découvrez comment des Services de processus métiers (BPS) modernes peuvent dynamiser la croissance de nos clients industriels.

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BUSINESS INTELLIGENCE

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L'IA générative change déjà la fabrication : voici trois exemples

En posant un regard réaliste et rationnel sur l'utilisation actuelle de l'IA générative, les fabricants peuvent mieux discerner comment l'exploiter de manière optimale.

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Entrepôt de fabrication futuriste

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Réorienter l'industrie manufacturière vers l'agilité et la résilience

L'exploitation des données est la nouvelle monnaie d'échange de l'automatisation, de l'optimisation et de la transformation profonde.

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E-BOOK

Mettez votre cloud au défi d'en faire plus

Le cloud est la passerelle menant vers l'entreprise moderne. Elle constitue la base de votre stratégie numérique pour simplifier votre infrastructure, améliorer la résilience, accroître l'agilité et réduire les coûts.

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Des informations issues de la recherche pour aider les leaders industriels sévèrement affectés par la Covid-19 à déterminer la meilleure marche à suivre.

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Prise de décision : la nouvelle frontière de l'automatisation

L'automatisation des processus décisionnels est une stratégie concrète et tournée vers l'avenir pour améliorer l'efficacité opérationnelle des entreprises.

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Concrétiser l'industrie 4.0

Les entreprises qui se préparent et réagissent à des changements rapides au niveau des technologies et des processus ont beaucoup à gagner.

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Les technologies digitales émergentes connectent les processus, les partenaires, les produits et les services pour améliorer la chaîne d'approvisionnement en réseau d'aujourd'hui.

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Cognizant rejoint l'alliance Open Manufacturing

L'Open Manufacturing Platform est une alliance mondiale qui rassemble les dirigeants d'entreprise et les leaders technologiques du secteur industriel afin de stimuler l'innovation sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Nous contribuons activement à cette alliance grâce à notre point de vue sur la technologie et notre expertise du secteur pour définir les normes ouvertes et les architectures de référence, ainsi que pour développer des modèles de mise en œuvre.

logo de l'open manufacturing

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