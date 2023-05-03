ServiceNow
Nos offres tirent parti de la puissance de la plateforme ServiceNow pour surmonter les défis les plus complexes de tous les secteurs. Elles vous aident ainsi à améliorer les expériences, à rationaliser les opérations et à libérer une nouvelle forme de valeur ajoutée.
Obtenez rapidement des informations sur la maturité de la gestion d'actifs
Cognizant Asset Maturity Assessment évalue rapidement la maturité de tous les actifs afin d'accompagner la réalisation de la feuille de route et de détecter des opportunités financières.
- Amortissez la perte d'actifs matériels
- Améliorez le stockage des actifs en effectuant un audit des stocks et par la prédiction des futures demandes d'actifs
- Utilisez un workflow et l'automatisation pour réserver, suivre la livraison et contribuer à la prédiction des niveaux de stock
Rationalisation de l'intégralité de l'expérience de vente au détail
Stores 360 prend en charge chaque point de contact de la chaîne de valeur de la vente au détail, pour des opérations efficaces et sans friction.
- 20 % de réduction du délai d'ouverture d'un nouveau magasin
- 10 % de diminution des tournées de camions
- 98 % de disponibilité des actifs
Réduisez les efforts pour améliorer votre surface d'attaque
Cognizant Cybersecurity Hardening transforme la gestion des vulnérabilités en retraçant automatiquement les données, en hiérarchisant les risques et en rationalisant la remédiation.
- Augmentez la précision des vecteurs d'attaque critiques
- Réduisez le temps de correction des vulnérabilités et des failles de sécurité critiques
- Augmentez l'efficacité avec l'automatisation des tâches d'analyste
Transformez l'expérience utilisateur en avantage stratégique
Cognizant UX Design propose un portail sur mesure centré sur l'humain, aligné sur l'éthique de votre entreprise pour encourager une adoption ferme en interne et une main-d'œuvre unifiée.
- Réduisez les coûts d'assistance informatique par la rationalisation des workflows et des ressources en un portail unique
- Améliorez la satisfaction utilisateur en activant des capacités en libre-service
- Réduisez les inefficacités opérationnelles en éliminant les processus manuels et les expériences fragmentées
Augmentez la visibilité des changements applicatifs
Cognizant Unified DevOps comble l'écart entre développement applicatif et opérations informatiques afin d'automatiser des processus redondants et les technologies déconnectées.
- Optimisez la gestion des coûts avec des calculs automatisés du coût total de possession
- Rendez votre entreprise plus proactive et stratégique avec des indicateurs de performances des applications en temps réel
- Améliorez la visibilité des changements applicatifs, la standardisation des processus et les décisions de développement
