Data et Intelligence artificielle
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Solutions de données et d'IA pour les entreprises modernes
Quel que soit votre degré d'avancement (de la collecte des données au développement de modèles d'IA complexes), Cognizant vous accompagne. Grâce à nos services IA innovants, vous pourrez exploiter les données et l'intelligence artificielle pour développer plus rapidement des processus décisionnels prédictifs et proactifs, tout en conduisant la transformation de votre entreprise.
Donnez aux entreprises les moyens d'accélérer leur transformation, de libérer l'innovation et de proposer des expérience client et employé de niveau supérieur par la conception et l'adaptation des systèmes d'IA agentique intelligents. Ces systèmes raisonnent, décident et agissent en toute autonomie. Ils optimisent les processus tout en collaborant avec les humains et les systèmes.
Générez des données de haute qualité sur toutes les modalités pour la prise en charge à grande échelle de l'annotation, de l'ajustement et de la gouvernance. La précision de l'humain dans la boucle garantit des résultats IA plus rapides, plus sécurisés et mieux alignés sur l'activité.
Adaptez les solutions IA sur tous les domaines grâce à l'apprentissage automatique avancé, au deep learning et à l'IA générative. Qu'il s'agisse d'automatisation intelligente ou d'analyse prédictive, les services IA de Cognizant stimulent la prise de décision proactive et l'efficacité opérationnelle avec des pratiques IA responsables.
Transformez des données brutes en informations exploitables grâce aux plateformes BI pilotées par l'IA, aux outils de restitution et aux frameworks d'optimisation. Prenez en charge des tableaux de bord en temps réel, le suivi des indicateurs de performance et des systèmes de prise de décision adaptés aux besoins sectoriels spécifiques.
Accélérez la transformation des données et des analyses avec une plateforme évolutive et modulaire. Appuyez-vous sur l'IA agentique pour rationaliser l'évaluation, la migration, l'intégration, la validation et l'optimisation. Ainsi, vous économiserez jusqu'à 40 % de frais de modernisation.
Assurez une gestion sécurisée, efficace et conforme du cycle de vie des données. Les services incluent la gestion des données de référence, la confidentialité et la gouvernance des données, la gouvernance de l'IA les plateformes de données client. Vous établissez ainsi un fondement de données fiable pour l'intelligence d'entreprise.
Donnez aux entreprises les moyens de définir et de mettre en œuvre des feuilles de route stratégiques pour la transformation métier en tirant parti de la puissance des données et de l'IA via des agents. Les services incluent des évaluations de préparation des données orientées IA, la formulation de la stratégie liée aux données et à l'IA ainsi que la planification de l'adoption de l'IA agentique, tout en assurant l'alignement avec les objectifs métier et les cades réglementaires.
Modernisez les écosystèmes de données existants grâce à l'activation cloud, à la migration intelligente et aux frameworks low-code/no-code. Les solutions proposées incluent l'acquisition, la transformation et l'intégration de données alimentées par les accélérateurs pilotés par l'IA agentique de Cognizant.
Accédez à des niveaux d'efficacité inédits en tirant parti des LLM, SLM et autres modèles intelligents pour l'amélioration de l'expérience client et employé, de la génération de contenu, la synthèse, l'optimisation des processus et la productivité des développeurs.
Appliquez des données analytiques spécifiques pour surmonter des défis métier complexes. Combinez l'expertise sectorielle avec des modèles d'IA et d'apprentissage automatique (IA générative, agentique et LLM) pour fournir des informations qui stimulent l'innovation, l'efficacité et les avantages compétitifs sur plusieurs secteurs, tels que la santé, la finance et l'industrie.
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Nous collaborons avec nos clients pour trouver les solutions à leurs problèmes les plus urgents, quel que soit leur degré d'avancement en matière de données et d'IA.
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Grâce à nos partenariats et alliances stratégiques avec les plus grands acteurs du marché, nous pouvons offrir à nos clients des services et des solutions globales et intégrées. Plus de 85 alliances stratégiques avec les plus grandes entreprises mondiales nous permettent de proposer des solutions complètes à tous vos problèmes métiers et informatiques.
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Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais les possibilités offertes par le digital, notamment les données et l'IA, sont vastes et exponentielles.
Voyons ensemble ce que les données et l'IA peuvent apporter à votre entreprise.
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