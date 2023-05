Data et Intelligence artificielle

Lorsqu'une opportunité ou une menace survient, les entreprises doivent agir instantanément et de manière décisive pour garantir leur réussite. Une stratégie de données moderne et prête pour l'IA favorise la prise de décision intelligente et permet de savoir ce qui s'est passé et d'en connaître les raisons. Vous pouvez ainsi anticiper et disposer d'options viables pour aller de l'avant. C'est la puissance de l'intuition intégrée et alimentée par les dernières capacités de l'IA.