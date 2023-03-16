Services de mise en œuvre de Duck Creek

Le cabinet de conseil de Cognizant évalue le positionnement d'un assureur sur le modèle de maturité de l'IA générative à cinq niveaux afin que les plateformes d'assurance produisent une feuille de route claire de transformation Duck Creek. Nous établissons un plan pour que les assureurs, dont la plupart atteignent le niveau 2, passent niveau 3 (ingénierie augmentée par l'IA) dans les 12 mois. Ce parcours structuré repose sur les pilotes et les programmes de montée en gamme pour évoluer de la situation de départ aux résultats métier fondamentaux. Il permet également de couvrir la sélection de plateforme, la conception de modèle opérationnel cible (target operating model, TOM) et la réduction du coût total de possession, notamment l'analyse de migration DCOD.