Services de mise en œuvre de Duck Creek

Optimiser le déploiement de solutions de qualité

En tirant parti de la connaissance des produits Duck Creek, de la cohérence des prestations et des déploiements rationalisés, les services Cognizant peuvent optimiser le coût de la qualité, augmenter la prévisibilité de l’automatisation et réduire les coûts et les risques liés aux projets et la durée de leur mise en œuvre. Nous offrons également des services de maintenance pour les opérations courantes afin d'exploiter pleinement les solutions clients Duck Creek.