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Tech to watch
FOCUS IA

Les possibilités infinies de l'IA générative

Les dirigeants qui comprennent l'ampleur du phénomène et commencent à déployer l'IA générative dès à présent, en toute sécurité, devraient en retirer plus que le simple avantage du précurseur.

RAPPORT

Nouvelle technologie, nouveau monde

Nous avons identifié les avancées majeures de l'IA au cours des trois dernières années ainsi que les raisons de cet impact anticipé sur les emplois. Nous attirons également l'attention sur les catégories professionnelles susceptibles de subir les bouleversements les plus importants (et les plus rapides), ainsi que des conseils adressés aux dirigeants pour faire face aux transformations à venir.

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Homme marchant sur un pont vers la lumière.
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RAPPORT

Acquérir l'état d'esprit et la méthode d'une entreprise AI native

Si les entreprises existantes ne peuvent devenir AI natives, elles peuvent néanmoins observer comment ces nouvelles entreprises placent l'IA au cœur de leurs opérations et de leur technologie afin de s'approprier les méthodes de réflexion et d'action de leurs plus récents concurrents.

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IMMERSION

Transformer le potentiel en profit : faire de l'IA un partenaire de confiance

Nos recherches font état d'une méfiance généralisée quant à l'impact des IA génératives sur les intérêts économiques, technologiques et sociétaux. En instaurant un climat de confiance envers l'IA, les entreprises auront davantage de cartes en main pour convaincre les consommateurs.

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Consultez toutes les informations sur l'IA
CAS CLIENTS

Réinventer l'innovation avec nos partenaires mondiaux

Découvrez comment nos directeurs de programme font évoluer l'expérience client avec des innovations technologiques telles que l'IA et les solutions basées sur le cloud.

SANTÉ

Médecin virtuel basé sur l'IA diagnostiquant des symptômes avec une précision de 98 %

Une caisse d'assurance maladie nationale a démontré qu'une IA clinicienne virtuelle était en mesure de diagnostiquer plus de 900 cas médicaux sur une population entière.

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MARCHÉS DE CAPITAUX

Un chatbot d'IA réduit les coûts de 6,7 millions de dollars

La mise en œuvre d'une IA conversationnelle a permis à une entreprise de gestion de fortune majeure de réduire les coûts opérationnels en automatisant plus de 400 requêtes clients parmi les plus fréquentes.

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INDUSTRIE AUTOMOBILE

Volkswagen Group Ireland transforme la CX grâce au cloud

L'un des constructeurs automobiles les plus en vue à l'échelle mondiale a augmenté de 50 % sa productivité back-office grâce à la mise en œuvre d'un environnement de service client omnicanal basé sur le cloud.

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