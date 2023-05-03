Solutions cloud

Vous ne savez pas par où commencer ? Nos services de conseil peuvent aider votre entreprise à définir son parcours cloud dès le premier jour, de l'élaboration d'une stratégie cloud et d'une feuille de route de modernisation technologique à la validation du concept, en passant par l'activation et l'optimisation. Nos services garantissent que les solutions et le développement des talents et des équipes indispensables à leur mise en œuvre restent l'objectif ciblé.

Basées sur Skygrade, automatisées et pilotées par l'IA, nos évaluations des applications et infrastructures existantes vous aident à déterminer le degré de préparation au cloud et les mesures nécessaires pour la migration cloud selon les dispositifs 6R framework.