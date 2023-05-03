Consulting
Ensemble, mettons l'IA au travail
Réussir avec l'IA nécessite une approche centrée sur l'humain.
Nos conseillers s'associent avec vous pour développer des solutions IA intelligentes en phase avec vos objectifs métier, votre contexte et des cas d’utilisation concrets.
Nous rassemblons stratégie, technologie et main-d'œuvre pour vous aider à passer de l'état de préparation à l'IA à l'état d'optimum IA en intégrant ces solutions dans le travail, les décisions et la création de valeur de vos équipes.
Résultat : une IA à laquelle votre personnel peut se fier, que votre entreprise peut adapter et une activité plus intelligente, rapide, puissante et productive.
NOS SECTEURS D'ACTIVITÉ
L'expertise sectorielle de Cognizant
Nos équipes apportent leur profonde connaissance sectorielle et leur perspective professionnelle pour aider les entreprises à repenser leur façon de fonctionner et d'affronter la concurrence. Nous associons le savoir du domaine à l'expertise en matière de stratégie, d'IA et de transformation afin d'accompagner des changements complexes, de la vision à l'exécution. L'ambition se convertit alors en valeur d'entreprise bien réelle.
Remaniez vos principaux flux de revenus dans les secteurs de la banque, des paiements, du crédit et des marchés de capitaux afin de générer de la valeur pour les clients et les actionnaires. Nous vous aidons à repenser l'intégration, les paiements, les prêts et les échanges tout en restructurant la prise de décision et les contrôles tels que l'identification des clients et de la fraude grâce à l'intelligence fiable intégrée. En donnant la priorité aux bons cas d’utilisation, en intégrant la gouvernance et en traversant les changements ensemble, vous pourrez générer de la valeur ajoutée concrète grâce à une IA évolutive et conforme à la réglementation.
Profitez d'une intelligence supérieure des données pour toutes les opérations. Nous proposons de la stratégie, des opérations et des services de conseil technologique aux assureurs, courtiers, AGG et entités auto-assurées sur les plans de l'assurance IARD, de l'assurance-vie, de la rente, des avantages de groupe et de la retraite. Par l'application des analyses et de l'IA à des catégories clé telles que le risque, la souscription, les avantages, les réclamations et l'engagement client, ensemble, nous pouvons avoir une influence concrète sur l'ensemble de votre chaîne de valeur.
Améliorez les résultats des patients et des adhérents tout en gérant la complexité des coûts et de l'exploitation tout au long du parcours de soins. Nous travaillons avec des organismes payeurs et des prestataires pour vous aider à repenser les processus et procéder à la transformation guidée par l'IA à grande échelle. En restructurant des fonctions telles que l'administration des réclamations, la gestion de l'utilisation des ressources et la prestation des soins, vous pouvez améliorer la qualité des soins et l'efficacité opérationnelle tout en développant une croissance de long terme pérenne.
Accélérez l'innovation et améliorez les résultats des patients sans pour autant négliger les exigences réglementaires de l'ensemble de la chaîne de valeur pharmaceutique. Cognizant aide les sociétés de biopharmacie, de biotechnologie et de dispositifs médicaux à redéfinir les processus métier avec l'IA et des décisions basées sur les données au niveau de la R&D, du développement clinique, de la fabrication et de la commercialisation. Dans le cadre de nos partenariats, nous optimiserons l'engagement commercial omnicanal, encouragerons des chaînes logistiques résilientes et stimulerons la fabrication intelligente tout en préservant la croissance et la confiance à long terme.
Modernisez des opérations complexes à haute densité d'actifs tout en maintenant l'équilibre des coûts et des performances attendues. Nous aidons les sociétés des secteurs automobile, de l'aérospatiale, de la défense, des hydrocarbures et des services publics à repenser leurs principaux processus et modèles d’exploitation. Grâce à une approche axée sur les praticiens et les domaines de spécialité, nous travaillerons avec vous pour mettre en œuvre l'IA et les méthodes modernes de prestation afin de générer des résultats mesurables sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
Les secteurs à destination du consommateur doivent constamment s'adapter à des attentes changeantes tout en améliorant leurs performances opérationnelles. Aux côtés des clients, nous apportons notre expertise sectorielle approfondie et notre vision orientée par l'IA pour repenser les expériences, moderniser les opérations et générer de la croissance, de la fidélité ainsi que des performances tout au long de la chaîne de valeur du consommateur.
Les sociétés de communication, multimédia et technologiques doivent constamment s'adapter à des clients actifs en permanence ainsi qu'à des écosystèmes en rapide évolution. Grâce à nos partenariats avec des acteurs majeurs, nous partageons une perspective d'entreprise et une intelligence digitale avancée en vue de moderniser les expériences, les opérations et les infrastructures. Ainsi, nous aidons les entités à cultiver leur optimisation au service d'une valeur d'entreprise durable.
Nos capacités
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Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.
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