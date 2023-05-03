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Consulting
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L'expertise qui vous permet d'aller plus loin

Votre activité a besoin de synchroniser le personnel, les processus et la technologie pour avancer. C'est la transformation que nous vous proposons de façonner, d'adapter et de pérenniser.
Nos équipes de conseil associent stratégie visionnaire, profonde expertise des domaines et analyses pilotées par l'IA pour générer des résultats concrets et mesurables. Aux côtés de vos équipes, nous établissons ensemble des feuilles de route intelligentes et adaptables qui guident votre entreprise à chaque étape du parcours, des réalités actuelles aux possibles de demain.
Forts d'une vision claire et d'une voie pratique toute tracée, vous pouvez alors passer de la stratégie aux résultats. C'est alors que le plein potentiel de l'IA s'ouvre à vous, que la valeur accélère et que vous apportez du sens à vos clients comme à votre personnel.

Nos points de vue

Intelligence humaine et pyramide des talents à l'ère de l'IA

Voici comment les entreprises peuvent encourager l'utilisation de l'IA sans cesser d'encourager l'intelligence, l'empathie et l'indépendance d'esprit au sein de leurs effectifs.

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Une réunion de groupe de travail composée de collègues souriants
Conception basée sur les postes, la clé de l'adaptation de l'IA

Au lieu de vous demander quels processus l'IA pourrait améliorer, réfléchissez plutôt aux postes spécifiques que l'IA pourrait optimiser. Ce faisant, les entreprises peuvent paver la voie vers la transformation intégrale de leurs activités.

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Des ouvriers vêtus d'équipements de sécurité dans un laboratoire
Règlementation FRTB : de la conformité à l'avantage stratégique

Notre expérience auprès des banques internationales montre que la conformité FRTB peut se transformer en une véritable opportunité. En investissant assez tôt dans les plateformes de données, l'automatisation et la validation de modèles, les banques peuvent atteindre des performances supérieures.

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Image abstraite de graphiques digitaux en nuances bleutées et rosées
Le great reset routier : quid des assureurs ?

L'assurance des camions devient plus complexe que jamais. Les assureurs ont besoin de courir quatre lièvres à la fois : discipline de portefeuille, souscription basée sur des preuves, réclamations numériques et responsabilité hybride.

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Un camion de transport sur l'autoroute
Le rôle émergent de l'IA contextuelle dans les assurances

Les assureurs souhaitent que l'IA améliore la qualité et la rapidité des décisions. Pour ce faire, ils ont besoin d'établir et d'exécuter un plan pour soutenir l'IA contextuelle. Les assureurs souhaitent que l'IA améliore la qualité et la rapidité des décisions. Pour ce faire, ils ont besoin d'établir et d'exécuter un plan pour soutenir l'IA contextuelle.

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Un professionnel explique quelque chose à un couple assis à une table en face de lui.
Quels facteurs distingueront les gagnants des perdants de la fibre haut débit ?

Pour tirer parti du marché en plein essor de la fibre optique, les opérateurs doivent pouvoir compter sur des données de planification réseau précises complétées par des méthodes de travail plus efficaces.

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Image abstraite de câbles de fibre optique qui fusent vers un horizon urbain flou, au loin
Pourquoi les agents IA sont destinés au front-office des traders de matières premières

En appliquant l'IA agentique aux tâches de front-office, les sociétés internationales de matière première peuvent raffermir la confiance opérationnelle, maîtriser des standards pertinents et développer les compétences nécessaires pour évoluer.

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Vue rapprochée d'un homme dont les lunettes reflètent l'écran qu'il regarde
IA et services financiers : le vrai point de départ du renouveau

La meilleure place de l'IA dans la gestion de fortune consiste à guider les clients dans l'incertitude et non à prendre des décisions financières à leur place.

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Image abstraite d'un graphique digital avec des courbes bleutées et orangées

Ensemble, mettons l'IA au travail

Réussir avec l'IA nécessite une approche centrée sur l'humain.
Nos conseillers s'associent avec vous pour développer des solutions IA intelligentes en phase avec vos objectifs métier, votre contexte et des cas d’utilisation concrets.
Nous rassemblons stratégie, technologie et main-d'œuvre pour vous aider à passer de l'état de préparation à l'IA à l'état d'optimum IA en intégrant ces solutions dans le travail, les décisions et la création de valeur de vos équipes.
Résultat : une IA à laquelle votre personnel peut se fier, que votre entreprise peut adapter et une activité plus intelligente, rapide, puissante et productive.
NOS SECTEURS D'ACTIVITÉ

L'expertise sectorielle de Cognizant

Nos équipes apportent leur profonde connaissance sectorielle et leur perspective professionnelle pour aider les entreprises à repenser leur façon de fonctionner et d'affronter la concurrence. Nous associons le savoir du domaine à l'expertise en matière de stratégie, d'IA et de transformation afin d'accompagner des changements complexes, de la vision à l'exécution. L'ambition se convertit alors en valeur d'entreprise bien réelle.

Remaniez vos principaux flux de revenus dans les secteurs de la banque, des paiements, du crédit et des marchés de capitaux afin de générer de la valeur pour les clients et les actionnaires. Nous vous aidons à repenser l'intégration, les paiements, les prêts et les échanges tout en restructurant la prise de décision et les contrôles tels que l'identification des clients et de la fraude grâce à l'intelligence fiable intégrée. En donnant la priorité aux bons cas d’utilisation, en intégrant la gouvernance et en traversant les changements ensemble, vous pourrez générer de la valeur ajoutée concrète grâce à une IA évolutive et conforme à la réglementation.

Profitez d'une intelligence supérieure des données pour toutes les opérations. Nous proposons de la stratégie, des opérations et des services de conseil technologique aux assureurs, courtiers, AGG et entités auto-assurées sur les plans de l'assurance IARD, de l'assurance-vie, de la rente, des avantages de groupe et de la retraite. Par l'application des analyses et de l'IA à des catégories clé telles que le risque, la souscription, les avantages, les réclamations et l'engagement client, ensemble, nous pouvons avoir une influence concrète sur l'ensemble de votre chaîne de valeur.

Améliorez les résultats des patients et des adhérents tout en gérant la complexité des coûts et de l'exploitation tout au long du parcours de soins. Nous travaillons avec des organismes payeurs et des prestataires pour vous aider à repenser les processus et procéder à la transformation guidée par l'IA à grande échelle. En restructurant des fonctions telles que l'administration des réclamations, la gestion de l'utilisation des ressources et la prestation des soins, vous pouvez améliorer la qualité des soins et l'efficacité opérationnelle tout en développant une croissance de long terme pérenne.

Accélérez l'innovation et améliorez les résultats des patients sans pour autant négliger les exigences réglementaires de l'ensemble de la chaîne de valeur pharmaceutique. Cognizant aide les sociétés de biopharmacie, de biotechnologie et de dispositifs médicaux à redéfinir les processus métier avec l'IA et des décisions basées sur les données au niveau de la R&D, du développement clinique, de la fabrication et de la commercialisation. Dans le cadre de nos partenariats, nous optimiserons l'engagement commercial omnicanal, encouragerons des chaînes logistiques résilientes et stimulerons la fabrication intelligente tout en préservant la croissance et la confiance à long terme.

Modernisez des opérations complexes à haute densité d'actifs tout en maintenant l'équilibre des coûts et des performances attendues. Nous aidons les sociétés des secteurs automobile, de l'aérospatiale, de la défense, des hydrocarbures et des services publics à repenser leurs principaux processus et modèles d’exploitation. Grâce à une approche axée sur les praticiens et les domaines de spécialité, nous travaillerons avec vous pour mettre en œuvre l'IA et les méthodes modernes de prestation afin de générer des résultats mesurables sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Les secteurs à destination du consommateur doivent constamment s'adapter à des attentes changeantes tout en améliorant leurs performances opérationnelles. Aux côtés des clients, nous apportons notre expertise sectorielle approfondie et notre vision orientée par l'IA pour repenser les expériences, moderniser les opérations et générer de la croissance, de la fidélité ainsi que des performances tout au long de la chaîne de valeur du consommateur.

Les sociétés de communication, multimédia et technologiques doivent constamment s'adapter à des clients actifs en permanence ainsi qu'à des écosystèmes en rapide évolution. Grâce à nos partenariats avec des acteurs majeurs, nous partageons une perspective d'entreprise et une intelligence digitale avancée en vue de moderniser les expériences, les opérations et les infrastructures. Ainsi, nous aidons les entités à cultiver leur optimisation au service d'une valeur d'entreprise durable.

Nos capacités

Modernisation des technologies

Nos missions de conseil en transformation aident nos clients à identifier et à résoudre leurs principaux défis d'entreprise grâce à la technologie de pointe, notamment l'IA. Les équipes client se dotent ainsi de l'équipement idéal pour les pionniers de la technologie d'avenir.

Gestion de la transformation

Nous aidons les entités à concevoir et à mettre en œuvre des parcours de transformation en réduisant la friction, en coordonnant les cadres avec les équipes et en collaborant via les changements organisationnels à l'aide de méthodes et accélérateurs éprouvés pour générer des résultats mesurables.

Processus d'entreprise

Nous redessinons les méthodes de travail des entreprises sur la base d'une approche indépendante des fournisseurs et focalisée sur les résultats qui met en œuvre l'IA de manière à ce qu'elle produise le meilleur rendement. Sans limite de fonction ou de domaine opérationnels, nous travaillons à la transformation unifiée de l'entreprise à tous ses niveaux.

Conseil en IA

De la découverte à l'exécution, nous aidons des sociétés à concevoir des IA de confiance et basées sur le contexte en harmonisant stratégie, gouvernance et adoption pour passer de la préparation à l'optimum IA.

Chaîne logistique

Notre équipe conçoit des chaînes logistiques compatibles IA qui aident les entités à passer de l'exécution réactive à l'orchestration intelligente qui couvre la planification, le sourcing, les achats et les opérations logistiques.

L'innovation via Cognizant Moment

Via l'orchestration d'expérience Cognizant Moment, nous nous associons aux dirigeants pour révéler les situations qui déterminent la perception et la performance avant de les concrétiser grâce à la conception d'expériences et aux technologies avancées.

Distinctions

Cognizant nommée Leader dans l'évaluation Digital Transformation Consulting Services PEAK Matrix® Assessment 2025 par Everest Group
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Cognizant nommée Leader dans l'évaluation Digital Transformation Consulting Services PEAK Matrix® Assessment 2025 par Everest Group
Cognizant et Stena Bulk partagent le prix de l'ISG EMEA Paragon Award™ pour l'initiative STORM.
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Cognizant et Stena Bulk partagent le prix de l'ISG EMEA Paragon Award™ pour l'initiative STORM.
Cognizant propose le meilleur programme de conseil selon le classement 2026 Internship Rankings de Vault.
Cognizant propose le meilleur programme de conseil selon le classement 2026 Internship Rankings de Vault.
Cognizant est fière de figurer parmi les meilleures entreprises où travailler en 2023 selon Consulting Magazine
Cognizant reconnu comme leader dans le domaine des services de conseil aux entreprises

Nous avons été nommés leader dans la catégorie des services de conseil aux entreprises du rapport « 2023 ISG Provider Lens™ Digital Business Enablement and ESG Services ». Le rapport reconnaît l'expertise de Cognizant en matière de conseil structuré, de stratégie de croissance par acquisitions et de conseil en projets numériques complexes.

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Logo de l'ISG Provider Lens
HFS reconnaît les réalisations de Cognizant en matière de conseil dans un rapport spécifique

Nous avons été cités pour notre réponse à la demande des entreprises d'un modèle de prestation de services de conseil, pour nos playbooks de conseil, pour notre engagement auprès des CXO des grandes entreprises, pour l'accent mis sur les engagements avec des modèles d'exploitation multifonctionnels et pour l'importance que nous accordons au fait d'associer les responsables informatiques et les dirigeants d'entreprise à toutes les discussions.

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Logo HFS
Forbes classe Cognizant parmi les meilleurs cabinets de conseil américains en 2023

Ce classement annuel est établi lors deux enquêtes indépendantes auprès de plus de 10 000 cadres du secteur du conseil en management et de plus de 1 200 clients, qui évaluent les sociétés de conseil avec lesquelles ils ont travaillé au cours des quatre dernières années.

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Logo Forbes

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Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.

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