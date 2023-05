Consulting

Amorcez votre transition numérique grâce aux données et à l'analytique

Alors que les entreprises ne « font plus du numérique », mais « sont numériques », il est indispensable que le modèle économique soit axé sur les données, et que l'analyse des données et l'IA fournissent les informations nécessaires pour s'imposer comme leader du marché.

Dans les secteurs des données et de l'analytique, nous recommandons à nos clients d'élaborer des stratégies pour créer, exploiter et extraire la valeur des informations afin d'en retirer un avantage concurrentiel. Pour ce faire, nous tâchons d'identifier la valeur pour l'entreprise, de relier les modèles économiques et les capacités informatiques à l'aide d'une stratégie en matière d'activité, de données et d'architecture.

Voici quelques-uns des résultats principaux des clients :