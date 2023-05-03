Passer au contenu principal Skip to footer
Cognizant Agent Foundry : transformez les opérations à grande échelle

Les entreprises sont fortement incitées à produire de la valeur ajoutée réelle à partir de l'IA, mais les approches actuelles demeurent lentes, risquées et onéreuses. Agent Foundry de Cognizant propose aux dirigeants une voie de gouvernance toute tracée pour faire avancer l'agentification du processus métier, du pilote à la production.
Cognizant Agent Foundry est un cadre de développement d'agent d'entreprise pour la conception, le déploiement et l'adaptation d'agents IA autonomes qui transforment les opérations métier. Basée sur nos actifs réutilisables destinés à la PI et facilement intégrables aux écosystèmes partenaires de premier plan, Agent Foundry incite les entreprises à dépasser le stade du pilote et à lancer la production en toute sérénité.
Que vous aspiriez à réinventer le service client, à rationaliser la conformité ou à stimuler l'innovation produit, Agent Foundry contient les outils, les modèles et la gouvernance pour faire de l'IA agentique une réalité à grande échelle.

Obtenez des résultats plus rapidement

Augmentez la productivité, la vitesse de décision et la rentabilité de toutes les fonctions.

IA plus véloce

Choisissez parmi des modèles d'agent prédéfinis et des bibliothèques réutilisables pour raccourcir le délai de rentabilisation.

Architecture d'entreprise

Conçue pour l'évolutivité, la sécurité et la conformité avec des cadres comme le RGPD, le HIPAA et la loi européenne sur l'IA.

Composable et interopérable

Bénéficiez d'une intégration transparente avec vos systèmes existants (ERP, CRM et plateformes cloud).

Expérience utilisateur basée sur les personas

Interfaces adaptatives sur mesure pour les postes et les workflows métier.

IA responsable dès la conception

Gouvernance embarquée, vérification humaine et apprentissage en boucle fermée.

Solutions horizontales et verticales

Nous combinons notre puissance technologique et notre grande expertise sectorielle.

Le parcours Cognizant Agent Foundry

Découverte

Cartographiez les processus en cours et identifiez les opportunités d'agentification à l'aide de la solution d'exploration des processus métier de Cognizant.

une loupe dans un cercle
Conception

Déterminez le rôle des agents, validez des frameworks multi-agents et planifiez la conduite du changement.

Un bloc-notes avec une checklist et un crayon
Construire

Développez et déployez des agents à l'aide de composants réutilisables avant de les intégrer aux système professionnels.

Un point central relié à trois autres points de manière à former un triangle équilatéral avec des lignes circulaires autour d'eux.
Évolutivité

Étendez votre présence sur les plans fonctionnel et géographique grâce à la gouvernance intégrée, à l'observabilité et au suivi des retours sur investissement.

Des barres d'histogrammes de taille croissante

Exemples de solution dans différents secteurs et domaines

Ventes et marketing
  • Création de contenu
  • Aide à la vente
  • Rédaction d'offres
  • Gestion des campagnes
Recrutement
  • Acquisition de talents
  • Sourcing
  • Accueil
Légal
  • Rédaction de contrats
  • Modélisation
  • Activités parajuridiques
  • Recherche juridique
Service client
  • Génération de prospects
  • Centre d'assistance
  • Ventes sortantes
  • Assurance qualité
Santé
  • Traitement des réclamations
  • Facturation médicale
  • Autorisation préalable
  • Extraction de code médical
Services financiers
  • Gestion des données KYC
  • Gestion des comptes
  • Conformité
  • Reporting réglementaire
Assurance
  • Souscription
  • Règlement des réclamations
  • Appréciation du risque
  • Détection des fraudes
Télécommunica­tions
  • Service client
  • Gestion du réseau virtuel
  • Génération de contenu
  • Assistant d'achat

Effets concrets d'Agent Foundry en action

Automatisation à plus de 50 % des interactions après vente dans le commerce de détail pour un temps de traitement des commande divisé par deux.
Réduction des cycles de révision de conformité de quatre semaines à quatre minutes pour une économie de 11 millions de livres sterling sur trois ans.
90 % de précision de tri et 75 % de réduction du nombre d'ETP dans le traitement des griefs.

Cognizant Agent Foundry, lancez-vous

Réinventez les processus métier avec des agents IA conçus pour s'adapter, sécuriser et accélérer. Contactez nos experts pour cartographier vos opportunités, effectuer une validation de valeur et lancer rapidement votre premier déploiement de production.

