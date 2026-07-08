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À propos de Cognizant

Les grandes marques sur lesquelles chacun compte au quotidien comptent sur nos collaborateurs au quotidien.

357 600

collaborateurs dans le monde
 

21,1

milliards de dollars de CA au global
 

605e

au classement Forbes Global 2000

Au cours des 30 dernières années, nous avons établi des relations avec des leaders du marché dans le monde entier.

30 des 30 plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales

9 des 10 principales banques européennes

9 des 10 premières entreprises de média

20 des 25 premiers organismes d'assurance-maladie

Notre offre

Nous nous appuyons sur une expertise éprouvée dans le monde entier pour vous aider à anticiper les défis, détecter les opportunités plus tôt et devancer le changement.

Transformez les expériences

Atteignez des degrés de commodité et d'élégance inégalés grâce à des expériences hyper-personnalisées permettant d'établir des liens plus étroits, de générer de la croissance et de fidéliser les clients.

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Réinventez vos processus

Découvrez comment l'automatisation des processus et la technologie peuvent aider votre entreprise à agir avec la perspicacité, la précision et la rapidité nécessaires dans notre monde en perpétuelle évolution.

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Modernisez vos technologies

Restez pertinent aujourd'hui et préparez-vous pour l'avenir avec des logiciels conçus pour apprendre et déployer une puissance de traitement considérable, dans le cloud, afin d'exploiter la valeur de chaque octet de données.

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Ne vous contentez pas d'une bonne gestion. Faites de votre entreprise un acteur de premier plan dans la mise en œuvre de pratiques innovantes et qui agit au moment opportun, de manière intuitive.

Notre culture d'entreprise nous incite à mettre en pratique nos valeurs

Chaque collaborateur a la responsabilité de créer un environnement permettant d'obtenir des résultats exceptionnels.

Notre mission

Nous aidons à imaginer, développer et mettre en œuvre des technologies pour que nos clients restent constamment informés et réactifs.

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Nos convictions

Notre objet social intègre des considérations environnementales et sociales dans chaque aspect de notre business model.

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Notre identité

Chaque jour, à travers le monde, nos collaborateurs  ont un impact positif sur leurs clients, leur environnement, leurs collègues et dans leur vie personnelle.

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Notre code de conduite

Nous respectons la voix et le parcours uniques de chacun, car nous savons que la diversité contribue à notre rayonnement et que nous bénéficions de la participation de tous.

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