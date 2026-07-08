À propos de Cognizant
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collaborateurs dans le monde
21,1
milliards de dollars de CA au global
605e
au classement Forbes Global 2000
Au cours des 30 dernières années, nous avons établi des relations avec des leaders du marché dans le monde entier.
Notre offre
Nous nous appuyons sur une expertise éprouvée dans le monde entier pour vous aider à anticiper les défis, détecter les opportunités plus tôt et devancer le changement.
Ne vous contentez pas d'une bonne gestion. Faites de votre entreprise un acteur de premier plan dans la mise en œuvre de pratiques innovantes et qui agit au moment opportun, de manière intuitive.
Notre culture d'entreprise nous incite à mettre en pratique nos valeurs
Chaque collaborateur a la responsabilité de créer un environnement permettant d'obtenir des résultats exceptionnels.