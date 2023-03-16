Shared Investigator Platform
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Publications récentes
Rationaliser les essais cliniques grâce à une approche privilégiant les sites
Cognizant SIP fournit aux enquêteurs et sponsors une plateforme technologique unique à partir de laquelle ils peuvent collaborer, partager des documents et harmoniser les workflows tout au long du cycle de vie de l'essai clinique.
Améliorez votre efficacité pour accélérer vos essais cliniques
Découvrez comment les leaders du secteur utilisent la plateforme Shared Investigator pour standardiser leurs documents, éliminer les incohérences et accélérer les essais cliniques.
Simplifier le lancement des essais cliniques
Les solutions Cognizant SIP de contrôle virtuel, supervision des études, collaboration et échange de documents ainsi que les workflows de démarrage d'études et l'analytique prédictive d’Oracle améliorent l’efficacité des essais cliniques et permettent aux parties prenantes de réaliser des études virtuellement.
Plus d'études. Moins de doublons.
Shared Investigator Platform (SIP) développée par Cognizant est une solution collaborative multi-sponsors qui permet de sélectionner les sites d'essai clinique, de communiquer sur le démarrage des études et de gérer les études. Shared Investigator Platform (SIP) simplifie et accélère les essais cliniques en éliminant les tâches redondantes pour les sponsors et les sites cliniques.
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