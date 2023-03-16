Shared Investigator Platform

La SIP est un catalyseur stratégique dédié aux essais cliniques modernes conforme à la directive ICH E6(R3) afin de renforcer la sécurité des participants, d'améliorer la qualité des données, de rationaliser les opérations et d'assurer la conformité règlementaire. Au fil des évolutions du secteur, la SIP aide les sites et les sponsors à favoriser la préparation, la résilience et l'excellence en matière de recherche.