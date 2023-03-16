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Shared Investigator Platform
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Une nouvelle voie à suivre

La pandémie, la démocratisation de l'IA ainsi que le travail à distance ont poussé les entreprises pharmaceutiques à revoir leur manière de mener les essais cliniques.
La solution Shared Investigator Platform développée par Cognizant propose une nouvelle approche de la rationalisation des essais cliniques. Cognizant SIP est le premier écosystème clinique SaaS ouvert, et permet de connecter les sponsors, les sites et les fournisseurs de technologie, depuis un seul et même endroit, à l'aide d'une connexion unique.
De nombreuses entreprises leaders de l'industrie pharmaceutique ont déjà adopté SIP, s'engageant ainsi à partager une vision commune des workflows, des formations et des documents. Pour les sponsors et les sites, la plateforme permet de gagner considérablement en efficacité et de démarrer les études cliniques beaucoup plus rapidement. Résultat : de nouveaux traitements commercialisés beaucoup plus vite et plus de temps consacré aux patients.
En savoir plus sur nos solutions pour l’industrie pharmaceutique adaptées à votre entreprise.
Cognizant SIP dépasse les 300 000 utilisateurs

Avec plus de 300 000 utilisateurs dans le monde, Cognizant SIP continue sur sa lancée remarquable.

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BUSINESS INTELLIGENCE

Publications récentes

Accélérez les actions des sites de recherche clinique avec l'application mobile Cognizant SIP.

Découvrez comment l'application mobile Cognizant Shared Investigator Platform optimise l'efficacité et l'engagement sur le site.

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Image d'accueil de l'application mobile Cognizant SIP
La plateforme partagée des experts cliniques permet la conformité à la directive ICH E6(R3)

La SIP est un catalyseur stratégique dédié aux essais cliniques modernes conforme à la directive ICH E6(R3) afin de renforcer la sécurité des participants, d'améliorer la qualité des données, de rationaliser les opérations et d'assurer la conformité règlementaire. Au fil des évolutions du secteur, la SIP aide les sites et les sponsors à favoriser la préparation, la résilience et l'excellence en matière de recherche.

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Optimisez la conformité des essais cliniques avec SIP Safety Exchange

À mesure que les essais cliniques gagnent les marchés émergents comme l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, la gestion des données de sécurité intersites devient fondamentale. Le module SIP Safety Exchange prend en charge l'évolutivité via des protocoles adaptables et spécifiques à chaque pays pour permettre aux essais de se dérouler sans incident dans toutes les régions.

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Optimisez le fonctionnement opérationnel de vos essais avec le module Cognizant SIP Document Exchange

Le module d'échange de documents SIP de Cognizant permet l'échange sécurisé de documents d'étude essentiels entre les équipes du site et du sponsor et contribue à minimiser le temps de démarrage.

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Optimisez votre processus d'avertissement de sécurité avec le module Cognizant SIP Safety Exchange

Le module SIP Safety Exchange de Cognizant aide les sponsors à améliorer l'efficacité et à réduire la charge administrative des sites.

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Relier les systèmes eTMF du sponsor et eISF du site d'essai clinique

Le module SIP eISF Connect de Cognizant répond aux problèmes de collaboration et d'échange de documents en créant une passerelle entre le système eTMF du commanditaire et le système Florence eISF.

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Rationaliser les essais cliniques grâce à une approche privilégiant les sites

Cognizant SIP fournit aux enquêteurs et sponsors une plateforme technologique unique à partir de laquelle ils peuvent collaborer, partager des documents et harmoniser les workflows tout au long du cycle de vie de l'essai clinique.

Améliorez votre efficacité pour accélérer vos essais cliniques

Découvrez comment les leaders du secteur utilisent la plateforme Shared Investigator pour standardiser leurs documents, éliminer les incohérences et accélérer les essais cliniques.

Simplifier le lancement des essais cliniques

Les solutions Cognizant SIP de contrôle virtuel, supervision des études, collaboration et échange de documents ainsi que les workflows de démarrage d'études et l'analytique prédictive d’Oracle améliorent l’efficacité des essais cliniques et permettent aux parties prenantes de réaliser des études virtuellement.

Plus d'études. Moins de doublons.

Shared Investigator Platform (SIP) développée par Cognizant est une solution collaborative multi-sponsors qui permet de sélectionner les sites d'essai clinique, de communiquer sur le démarrage des études et de gérer les études. Shared Investigator Platform (SIP) simplifie et accélère les essais cliniques en éliminant les tâches redondantes pour les sponsors et les sites cliniques.

Cognizant Shared Investigator Platform

Découvrez comment Cognizant Shared Investigator Platform aide les sponsors à relever les défis d'aujourd'hui, tout en offrant aux chercheurs cliniques une meilleure expérience des essais.

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Une plateforme unique de gestion des essais cliniques avec Cognizant SIP

Découvrez comment Cognizant Shared Investigator Platform facilite la collaboration entre les sites et les commanditaires.

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Modernisez les opérations avec Cognizant Shared Investigator Platform

Cognizant SIP est une plateforme robuste qui transforme la manière dont les sponsors et les sites collaborent tout au long des phases clés du cycle de vie des essais cliniques.

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Mise en œuvre de Cognizant Shared Investigator Platform : retours d’expérience

Une institution majeure des traitements et de la recherche oncologiques partage ses bonnes pratiques en matière de planification et de mise en œuvre de Cognizant  SIP au sein d'une grande organisation.

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Avec la plateforme partagée des investisseurs, nous disposons d'un point d'accès unique pour toutes les études issues de sponsors différents. Ceci répond parfaitement à nos besoins de simplification de la gestion et d'amélioration de l'efficacité de nos essais cliniques.

Jose Manuel Perez Mosquera
Clinical Research Manager
CHUAC-Complejo Hospitalario Universitario A Coruña
José Manuel Pérez Mosquera
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Leadership

Lestter Cruz Serrano

Medical Affairs Advisor, Shared Investigator Platform

Lestter Cruz Serrano Leader

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