Politique relative aux cookies

Que sont les cookies et les technologies similaires ?

Un cookie est un petit fichier de données. Lorsque vous visitez un site web, le site web envoie le fichier de données à votre appareil et permet au site web d'identifier votre appareil. Comme la quasi-totalité des sites web, les Sites utilisent certains types de cookies. Les cookies propriétaires sont des cookies appartenant à Cognizant et que nous plaçons sur votre appareil lorsque vous visitez les Sites. Les cookies tiers sont des cookies placés par un tiers sur votre appareil lorsque vous visitez les Sites. Nous autorisons des tiers à utiliser des cookies sur les Sites, qu'ils peuvent utiliser pour vous adresser des publicités ciblées. Les cookies tiers et l'utilisation des informations recueillies par des cookies tiers sur les Sites sont régis par les politiques de confidentialité des tiers qui installent ces cookies sur votre appareil, même s'ils sont placés sur votre appareil lorsque vous visitez nos Sites. Vous pouvez obtenir des informations sur ces tiers et provenant de ceux-ci en utilisant l'icône Préférences en matière de cookies sur les Sites.

Nous utilisons également d'autres technologies similaires aux cookies, telles que les balises web (parfois appelées « pixels de suivi » ou « pixels espions »), les balises (également appelées « tags » et les scripts, qui peuvent, par exemple, nous aider à diffuser les cookies et à comprendre l'utilisation et le trafic sur les Sites.

Combien de temps les cookies et technologies similaires restent-ils sur mon appareil ?

La durée de conservation d'un cookie sur votre appareil dépend de sa nature : cookie de session ou cookie persistant. Les cookies de session sont temporaires, ne restent sur votre appareil que lorsque votre navigateur est ouvert et sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur. Les cookies persistants restent sur votre appareil jusqu'à ce qu'ils expirent ou jusqu'à ce que vous ou votre navigateur les supprimiez. Les Sites utilisent à la fois des cookies de session et des cookies persistants. La durée d'activité d'autres technologies similaires varie également.

Pourquoi utilisons-nous ces technologies ?

Certaines sont nécessaires au bon fonctionnement des Sites. D'autres nous aident à enrichir votre expérience lorsque vous utilisez les Sites. Elles peuvent, par exemple, à vous reconnaître lorsque vous visitez l'un de nos Sites, à mémoriser vos préférences, et globalement à vous offrir une expérience plus personnalisée. Elles peuvent rendre vos interactions avec nos sites plus rapides et sécurisées, permettre les interactions sur les réseaux sociaux et faciliter la diffusion de publicités plus en adéquation avec vos centres d'intérêt. Elles peuvent également nous permettre de mieux comprendre comment les gens utilisent nos sites, et notamment quelles pages sont les plus populaires.

Cookies et technologies similaires utilisés sur les Sites :

Les cookies et technologies similaires utilisés sur nos Sites sont regroupés en trois catégories : requis, fonctionnels et publicitaires. En utilisant l'icône « Préférences en matière de cookies » de nos Sites, vous obtiendrez plus d'informations sur chaque catégorie et pourrez décider de l'usage que nous faisons de ces technologies à chaque visite sur nos Sites.

Requis :

Les cookies et technologies requis assurent le bon fonctionnement des Sites, notamment la mémorisation d'actions antérieures lors du retour sur une page déjà visitée au cours d'une même session. Vous ne pouvez pas vous opposer aux Cookies et technologies requis au moyen de notre icône Préférences en matière de cookies. Cependant, elles ne collectent pas d'informations personnelles à de fins marketing.

Fonctionnels :

Les Cookies et technologies fonctionnels permettent aux Sites de mémoriser votre langue souhaitée pour améliorer votre expérience de navigation. Ils nous permettent d'analyser l'utilisation des Sites, d'évaluer et d'améliorer leurs performances.

La catégorie Fonctionnels inclut également les cookies d'analyse et technologies similaires, tels que ceux proposés par Google Analytics, nous permettant de suivre le comportement des visiteurs et de mesure la performance des Sites. Pour en savoir plus sur Google Analytics et vos données personnelles, vous pouvez consulter https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Publicitaires :

Les Cookies publicitaires et technologies similaires nous permettent de déployer des campagnes marketing et publicitaires et d'évaluer leurs performances. De même, nous ainsi que nos partenaires publicitaires et autres partenaires pourrons être amenés à utiliser ces technologies pour mieux comprendre vos centres d'intérêt et vous présenter des publicités pertinentes même sur des sites tiers.

Comment supprimer les cookies et technologies similaires sur les Sites :

Vous pouvez personnaliser vos préférences en matière de cookies et technologies similaires que nous qualifions de Fonctionnels ou Publicitaires, sur nos Sites en cliquant sur l'icône « Préférences en matière de cookies » présente dans l'angle inférieur gauche de chaque page lorsque vous visitez les Sites :