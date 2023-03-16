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IA générative et agentique dans le secteur bancaire : solutions technologiques

La banque automatisée avec l'IA avancée

L'avenir de la banque se joue maintenant. Nous passons à la phase industrielle de l'IA générative et agentique pour convertir les institutions traditionnelles en entreprises autonomes.

En exploitant des plateformes propriétaires comme Cognizant Neuro® AI et Agent Foundry, nous aidons les banques à dépasser les pilotes isolés pour passer à la mise en œuvre à l'échelle de l'entreprise. Ce faisant, nous favorisons l'ultra-personnalisation des expériences client ainsi qu'une vitesse opérationnelle sans précédent.

EXPERTISE

Services bancaires dont nous nous occupons

Banque de détail et banque commerciale

Créez des expériences de nouvelle génération pour les clients professionnels (et des expériences de bout en bout pour les clients particuliers) afin de proposer des opérations et des processus de paiement plus efficaces.

Prêts

Conservez le facteur humain dans vos processus de prêts. Atteignez vos objectifs de développement et de stabilité grâce aux front-office et back-office automatisés qui s'appuient sur des solutions IT pour les services financiers.

Paiements

Modernisez les principaux processus grâce aux services bancaires IT. Nos conceptions et stratégies d’entreprise vous aident à augmenter le rendement et à améliorer la gestion des risques et des fraudes.

Récompenses

NelsonHall désigne Cognizant comme leader des services bancaires centraux

Cognizant réussit sur tous les tableaux dans l'évaluation fournisseurs NEAT de NelsonHall, avec une place de leader dans chaque catégorie, notamment l'automatisation des processus et l'axe IA/analyses.

Lire le rapport Voir la vidéo
Badge NelsonHall désigne Cognizant comme leader des services bancaires centraux
Cognizant leader PEAK 2025 en informatique bancaire selon Everest Group

Les banques choisissent Cognizant pour notre approche basée sur le conseil, l'innovation rapide et l'automatisation optimisée par l'IA qui améliore la résilience et réduit la dette technique ainsi que le délai de réalisation.

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Badge Cognizant leader PEAK 2025 en informatique bancaire selon Everest Group
Cognizant dans le duo de tête des leaders NelsonHall NEAT dans le secteur bancaire

Les banques aux prises avec une tension sur les coûts, l'attrition des clients et les exigences axées sur le digital se tournent vers Cognizant pour enclencher la modernisation optimisée par l'IA qui libère la valeur ainsi que la croissance commerciales.

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Badge Cognizant dans le duo de tête des leaders NelsonHall NEAT dans le secteur bancaire

Points de vue

De la réactivité à la proactivité : une nouvelle ère du risque collatéral

Exploitez les données analytiques basées sur l'IA pour dépasser la simple conformité vers l'optimisation proactive du portefeuille.

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Image abstraite d'un élément semblable à un processeur monté sur un bloc bleu entouré d'autres blocs
La banque en temps réel commence par le rapprochement des paiements en temps réel

Voici comment les banques peuvent franchir le pas sans perturber les systèmes essentiels.

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Une personne utilise un téléphone mobile pour parcourir des articles de mode à différents prix.
Amélioration des centres de capacité internationale via le modèle BOTT

Ce cadre éprouvé garantit la réussite de la création de ces centres ainsi que leur transition.

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Des fenêtres de bureau laissent voir plusieurs espaces de travail très lumineux à l'intérieur.
La révolution des services financiers par l'IA agentique

L'IA agentique devient indispensable aux systèmes financiers modernes.

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Des brins de fibre optique bleu luminescents créent un motif de lumière fluide.
RCSA en passe de se réinventer via l'IA générative

Un nouveau modèle peut ajouter des éléments de détails à un processus souvent obsolète.

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Une main tient un terminal de paiement électronique tandis qu'une autre active un appareil portatif.
BANQUE

Leadership

Nageswar Cherukupalli

SVP & BU Head, Financial Services, Banking & Capital Markets and Insurance

Portrait de Nageswar Cherukupalli

Entrez dans le monde des solutions bancaires digitales

Vouloir offrir à ses clients un service tenant compte de l'avenir et du passé est ambitieux, mais les possibilités offertes par le digital sont vastes et exponentielles.

Voyons ensemble comment les solutions bancaires digitales peuvent profiter à votre entreprise.

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