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Pharmacovigilance
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Transformer la complexité de la pharmacovigilance en opportunités révolutionnaires

Aujourd'hui, avec des usines pharmaceutiques qui tournent à plein régime, il est essentiel d'assurer la sécurité des patients, de respecter les réglementations, de modifier les exigences en matière de suivi, de gérer l'augmentation des coûts et de savoir manipuler d'importantes sources de données.
Les entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie se heurtent à des défis de taille dès qu'elles souhaitent introduire un produit sur le marché. Elles ont donc besoin de simplicité et de standardisation pour obtenir des résultats de qualité et assurer la conformité de leurs processus de pharmacovigilance.
Chez Cognizant, nous les simplifions. Nos processus et notre technologie de fournisseur complet de services vous permettent de garantir la conformité et de réduire les risques. Nous croyons à la transparence de la collaboration, à la simplification de la gouvernance et à la gestion des coûts. Ainsi, vous pouvez vous consacrer entièrement à l'innovation.

Résultats concrets et ROI important

Quelques-uns de nos résultats

Plus de 4 millions

de versions de cas d'effets indésirables traités chaque année

Plus de 8 000

rapports de sécurité rédigés chaque année

Plus de 700 000

cas d'effets indésirables pour les filiales locales

Plus de 3 128

rapports annuels sur les produits

~250

produits pour la stratégie de sécurité de la gestion des risques

Plus de 10 000

articles scientifiques révisés chaque année

20+

sites de livraison dans le monde

Plus de 12

domaines thérapeutiques d'expertise

Plus de 6 000

produits gérés chaque année

80 %

de réduction du temps de migration grâce à nos accélérateurs

4,57

score moyen de satisfaction client après étude

CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE

Services de pharmacovigilance Cognizant

Notre équipe d'experts peut à la fois compter sur son excellente connaissance du secteur et son expertise technique, mais aussi sur des technologies avancées d'IA, d'automatisation et de pharmacovigilance basées sur l'IA pour mettre au point des solutions personnalisées et axées sur l'humain. Qu'il s'agisse de collecte de données, de détection ou d'évaluation de la compréhension et de la supervision, nos solutions assurent la mise à jour et la conformité de votre profil de sécurité en vous offrant l'agilité et la transparence dont vous avez besoin. Garants de résultats remarquables et à la tête d'un réseau complet de partenaires, nous nous engageons pour l'excellence et la sécurité des patients tout en vous accompagnant à chaque mise en production.

Conseil en pharmacovigilance
Conseil en pharmacovigilance

Grâce à notre solide expérience en matière de cycle de vie de la pharmacovigilance, nous évaluons vos processus, votre technologie et vos ressources pour transformer votre approche de la pharmacovigilance, notamment les propositions de stratégies et le choix des meilleures des bases de données, afin de booster vos KPI et de gérer le changement.

Gros plan sur une poignée de mains portant des repères digitaux.
Plateforme digitale de pharmacovigilance pilotée par l'IA
Plateforme digitale de pharmacovigilance pilotée par l'IA

Exploitez toute la puissance de l'IA grâce à la plateforme de pharmacovigilance de Cognizant. Elle dispose d'outils intelligents de consignation, de recherche dans les articles scientifiques, de gestion des signalements et de services IT de pharmacovigilance qui stimulent l'efficacité et libèrent du temps à vos équipes pour qu'elles se concentrent sur les décisions stratégiques.

Rayons de lumière éclairant une pile de serveurs au second plan
Opérations de pharmacovigilance
Opérations de pharmacovigilance

Alimentées par l'IA et l'automatisation, nos solutions agiles et accessibles vous offrent une suite intégrale de services de sécurité, notamment le traitement des cas d'événements indésirables, la gestion des signalements et l'aide à la présentation de dossiers de réglementation. Ainsi, nous garantissons la conformité et la sécurité de vos produits.

Une femme en blouse blanche, assise à un bureau, tape à l'ordinateur portable

Fonctionnalités clés de nos services de pharmacovigilance

Centre de contact

Nous proposons des services complets d'informations médicales et de consignation des effets indésirables par le biais de nos centres de contact internationaux, lesquels assistent en toute transparence les entreprises pharmaceutiques du monde entier. Nos experts utilisent les toutes dernières technologies pour offrir un service 24 h/24 et 7 j/7 dans plus de 40 langues. Nous assurons la sécurité des patients grâce à la collecte minutieuse de données à partir de différentes sources, à la rédaction de rapports en temps et en heure et à la gestion complète des effets indésirables. Nous vous aidons à vous conformer aux exigences réglementaires tout en améliorant la prise en charge des patients et la confiance en votre marque.

Veille documentaire

Nos services de veille documentaire dans le domaine de la pharmacovigilance s'appuient sur une technologie d'exploration des données dernier cri ainsi que sur les analyses de nos experts. Nous pouvons ainsi surveiller l'ensemble des publications scientifiques afin de détecter le plus rapidement possible les éventuels signalements de sécurité.

Traitement des cas

Cognizant, leader dans le domaine des services de traitement des cas E2E, gère à la fois des cas cliniques et postérieurs à la mise sur le marché comme le triage, la saisie de donnée ou encore les étapes de présentation de processus. À l'aide d'une technologie de pointe et de l'expérience de nos professionnels de la sécurité, nous assurons la production de rapports précis en temps et en heure grâce à des bases de données solides comme Argus, LSMV ou encore ArigG. Avec une capacité de traitement de plus de 4,2 millions de versions de cas chaque année, nous garantissons la rapidité, l'exactitude et l'évolutivité. Nos outils d'automatisation ultra-modernes rationalisent les workflows, réduisent les erreurs humaines et améliorent la qualité des données.

Rapports agrégés

Nos services de rédaction de rapports agrégés assurent la préparation et la présentation de documents de sécurité sensibles, comme les PSURS, PBRER et les DSUR, et garantissent la conformité règlementaire dans le monde entier. Nous nous appuyons sur l'automatisation pour compiler et analyser des données de sécurité provenant de différentes sources, afin de fournir des insights complets qui permettront de prendre des décisions éclairées en matière de risques et de bénéfices. Nous connaissons parfaitement les exigences de conformité d'organismes comme la FDA, l'EMA, la HPRA et la PMDA et fournissons des rapports de qualité répondant aux standards internationaux de présentation.

Gestion des signalements de sécurité

Nos insights complets de sécurité vous aident à prendre des décisions éclairées en matière de gestion des risques et de sécurité des produits. Nous assurons le suivi des signalements dans tous les domaines thérapeutiques et toutes les zones géographiques grâce à la détection en temps et en heure des risques, mais aussi à la validation et à la hiérarchisation des signalements de sécurité. Notre technologie de gestion des signalements analyse les données issues de différentes sources, articles scientifiques, ICSR et autres systèmes de veille. Cette analyse détaillée identifie les motifs émergents et les signalements potentiels qui sont alors évalués par nos professionnels de la sécurité pour une détection précise.

Mise en œuvre, mise à niveau et gestion de la pharmacovigilance

Cognizant a permis à plus de la moitié des dix plus grands groupes pharmaceutiques de transformer leur environnement de pharmacovigilance en adoptant de nouvelles plateformes qui utilisent les tout derniers processus et technologies. Nous assurons la gestion intégrale du cycle de vie, notamment le conseil, la mise en œuvre et la gestion. Nous collaborons avec les meilleurs fournisseurs de plateforme pour vous offrir les services et les dernières innovations dont vous avez besoin.

Pharmacovigilance et migration des données

Grâce à son expérience en matière de plateformes de pharmacovigilance et de systèmes de données, Cognizant vous accompagne dans l'adoption de nouvelles plateformes. Nous utilisons des outils de migration spécialisés et travaillons avec des partenaires permettant de réduire la durée de migration de 40 à 50 %.

La pharmacovigilance en action

Voici une sélection des solutions que nous proposons aux leaders du secteur.

ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE BASÉE AUX ÉTATS-UNIS

Traitement des cas de bout en bout

ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE BASÉE AUX ÉTATS-UNIS

Traitement des cas de bout en bout

Nous avons fourni un traitement complet des dossiers, des services de centre de contacts, des rapports de synthèse, de la surveillance, de la gestion de documentation ainsi que des rapprochements sur plus de 8 000 cas, plus de 4 500 articles et plus de 12 rapports de synthèse.

Homme souriant assis à un bureau devant un ordinateur portable

ENTREPRISE DE BIOPHARMACEUTIQUE ÉTATS-UNIENNE

Maintien à 100 % de la conformité

ENTREPRISE DE BIOPHARMACEUTIQUE ÉTATS-UNIENNE

Maintien à 100 % de la conformité

Nous avons produit l'une des premières solutions de sécurité Veeva Vault dans le cadre de la fourniture du traitement intégral des dossiers, de la gestion des informations médicales, des événements indésirables d'appels entrants et de la médiation qualité.

Une femme en blouse blanche, assise à un bureau, consulte des données sur un écran d'ordinateur.

MOYENNE ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE

Création de SOP et de WI pour les nouvelles plateformes

MOYENNE ENTREPRISE PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE

Création de SOP et de WI pour les nouvelles plateformes

Nous avons assuré le traitement intégral des dossiers, notamment la prise en charge affiliée des examens médicaux pour les cas post-mise sur le marché et post-essai clinique, l'examen des publications et la mise en ligne des versions électroniques des dossiers permanents d'essai (eTMP) pour plus de 7 000 cas.

Deux scientifiques en blouse blanche, assis à un bureau, consultent des données sur un écran d'ordinateur.

PHARMA TIERS 1

Mise à niveau d'Argus et migration de plus de deux millions de cas

PHARMA TIERS 1

Mise à niveau d'Argus et migration de plus de deux millions de cas

Nous avons mis à niveau les plateformes client vers Argus 8.2.3.1, avec notamment la mise en œuvre, la migration des dossiers, les tests, les performances, la conformité, la configuration des passerelles et de l'environnement pour prendre en charge les fusions-acquisitions ainsi que la conformité règlementaire.

Dans une pièce remplie de piles de serveurs, un homme debout consulte son ordinateur portable.

MULTINATIONALES PHARMACEUTIQUES BASÉES EN EUROPE

Gestion de plus de 25 000 cas

MULTINATIONALES PHARMACEUTIQUES BASÉES EN EUROPE

Gestion de plus de 25 000 cas

Nous avons fourni le traitement intégral des dossiers, l'examen des publications, la traduction médicale, la gestion des dossiers étrangers, la prise en charge des essais cliniques et la prise en charge post-marketing pour le compte de plusieurs entreprises pharmaceutiques internationales dont le volume de gestion dépasse les 25 000 dossiers.

Une femme en blouse blanche, assise devant deux ordinateurs, tape au clavier

GRANDES ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES JAPONAISES

Leader du traitement des cas de pharmacovigilance au Japon

GRANDES ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES JAPONAISES

Leader du traitement des cas de pharmacovigilance au Japon

Nous avons accompagné de nombreuses entreprises pharmaceutiques japonaises en nous chargeant du traitement des dossiers, de la prise en charge des essais cliniques, du soutien post-mise sur le marché, des traductions médicales et des publications, notamment la recherche et le filtrage de milliers de dossiers sur de nombreuses plateformes de base de données de sécurité et la conformité à 100 % avec des délais de réponse et des accords de niveau de service de qualité.

Pharmacienne debout travaillant sur un ordinateur

Publications

Transformation de la pharmacovigilance grâce à l'utilisation de l'IA pour la gestion des signalements

La gestion des signalements constitue un aspect particulièrement sensible de la pharmacovigilance. En effet, elle assure le contrôle efficace des produits pharmaceutiques en matière de sécurité et d'efficacité. L'intégration de l'IA à la pharmacovigilance offre des méthodologies avancées qui améliorent la gestion des signalements et la sécurité des patients.

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Gros plan sur une main gantée tenant une lampe
Considérations relatives à la pharmacovigilance des médicaments biologiques et biosimilaires

Cet article s'intéresse aux différents aspects du contrôle de la sécurité et de la gestion des risques pour les produits pharmaceutiques biologiques et biosimilaires. Compte tenu de la complexité de ces derniers, il est indispensable de mettre en place des stratégies de pharmacovigilance afin d'assurer la sécurité des patients.

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Cellules moléculaires bleues
PRÉSENTATION

Cas clients

Cognizant est reconnu comme un leader dans l'évaluation PEAK Matrix® 2023 de l'Everest Group Life Sciences Operations

La croissance à deux chiffres des clients et du chiffre d'affaires de Cognizant, ses nombreuses solutions technologiques et sa connaissance approfondie des domaines/processus ont conféré à notre équipe un avantage concurrentiel.

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Everest Group
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Leadership

Gaurav Marya

Strategic Business Unit Head et Business Unit Integration Lead, Life Sciences

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