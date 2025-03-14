RAPPORT

Si les entreprises existantes ne peuvent devenir AI natives, elles doivent néanmoins rester vigilantes face aux start-up basées sur l'IA qui s'accaparent de nouvelles opportunités de marché. En étudiant attentivement la manière dont les entreprises AI natives placent l'IA au cœur de leurs opérations et de leur technologie, les entreprises établies peuvent récolter les fruits de la réflexion et des méthodes de leurs plus récents concurrents.