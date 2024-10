Acquérir l'état d'esprit et la méthode d'une entreprise AI native

Les entreprises AI natives prospéreront sur les informations : plus elles élargiront leur champ d'action, plus elles gagneront en puissance. C'est pourquoi les entreprises AI natives donneront la priorité à l'accès aux données structurées comme non structurées par rapport au souci de la « propreté » des données. Une fois les règles de consentement et de transparence des données clairement établies quant à l'utilisation des données, elles seront en mesure de puiser dans de vastes banques de données publiques, des ressources tierces et des données clients.

En outre, elles utiliseront des graphiques de connaissances (une manière de représenter les données, les entités et les liens entre elles) et des bases de données vectorielles (optimisées pour travailler avec les LLM en quête de recherches et de récupération de données rapides et faciles) afin de saisir les relations complexes entre les points de données.

Les entreprises existantes devront absolument exploiter de vastes quantités d'informations, structurées ou non. Quelle que soit la méthode employée, elles devront également assurer la transparence en matière d'acquisition de données.

Toutefois, il peut s'avérer difficile d'acquérir des jeux de données volumineux. C'est l'occasion pour les entreprises de se montrer créatives. Elles peuvent recourir à des techniques comme la génération de données synthétiques, qui implique la création de jeux de données réalistes mais artificiels, souvent à l'aide de l'IA générative elle-même. Elles peuvent également s'appuyer sur l'apprentissage semi-supervisé qui suppose que les modèles apprennent d'une combinaison de données labélisées et non labélisées. En favorisant l'accès à des informations diversifiées et en employant ces techniques, les entreprises garantiront un fonctionnement optimal de leurs modèles génératifs.

Pour améliorer leurs performances en matière d'IA, les entreprises établies doivent se poser les questions suivantes :