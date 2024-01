Offrez de véritables expériences de travail

Chaque interaction d'une marque avec un client ou un employé est l’occasion de développer une relation. Ces occasions sont saisies ou manquées en fonction de la capacité d'une entreprise à communiquer avec le public par le biais de contenus pertinents, opportuns et convaincants.

Établir des liens durables nécessite que les organisations personnalisent leurs contenus et déterminent les canaux sur lesquels les clients souhaitent recevoir ces messages. Pour faire évoluer cette personnalisation, les entreprises doivent orchestrer avec succès les personnes, la créativité, les données, les informations et la technologie, tout en optimisant la création et la diffusion de contenu via un modèle opérationnel mondial.

Nous adoptons une approche centrée sur l'humain pour aider les entreprises à définir les stratégies nécessaires pour répondre à l'évolution des attentes des clients et des employés. Nous construisons et gérons les plateformes de contenu et d'expérience digitale que nos studios de création utilisent pour produire et distribuer des campagnes et du contenu à grande échelle, et elles sont alimentées par une suite d'outils exclusifs d’automatisation intelligente basée sur l’IA qui éliminent les inefficacités et améliorent les délais de commercialisation.