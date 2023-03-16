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Magasins discount
Contact

Adopter de nouvelles stratégies peut aider les retailers à s'adapter aux changements rapides.

Les magasins discount subissent une forte pression des acteurs du secteur, qu'il s'agisse des grandes chaînes ou des géants mondiaux du e-commerce. Adopter une stratégie d’entreprise efficace et utiliser des solutions adaptées peut vous aider à être plus rentable et à fidéliser vos clients.
Cognizant peut vous aider grâce à des solutions de gestion de la fidélisation client et à des systèmes de gestion de la relation client (CRM) et de gestion du personnel. Notre équipe d’experts en distribution et technologie peut vous aider àdynamiser des marchés existants, à en créer de nouveaux et à offrir une expérience client transparente, tout en respectant les contraintes de coûts.
CAS CLIENT
Les leaders de la distribution peuvent capitaliser sur les nouveaux comportements d’achat des consommateurs

Découvrez comment, contre toute attente, les distributeurs leaders de leur secteur ont atteint leurs objectifs malgré la pandémie. Bientôt, il faudra se préparer à une nouvelle ère : l’ère post-vaccin.

Lire nos perspectives
Une femme avec un dossier

Nos capacités

Renforcez l'omnicanal

Les experts de Cognizant aident les distributeurs à trouver la bonne voie vers l’adoption multicanal pour leur marque en fonction de leurs clients, de leurs concurrents et de leurs actifs physiques et digitaux. Nos services de conseil et notre expertise couvrent les sujets suivants : 

  • Stratégie omnicanal et roadmap
  • Intégration cross-canal
  • Nouvelles plateformes d’e-commerce
  • Commerce international
  • Optimisation du commerce digital
  • Mobile
  • Marketing digital
  • Exécution agile
  • Fidélité et CRM

Bénéficiez d'expertise en matière de commerce de détail

Obtenez les conseils nécessaires pour donner une nouvelle dimension à votre stratégie de merchandising. Notre expertise en matière de distribution couvre la chaîne de valeur du merchandising, y compris la gestion des informations sur la vente au détail, la planification financière des marchandises, la gestion des catégories, la planification des assortiments et des espaces, la tarification et la planification des promotions.

Repensez les expériences en magasin

Cognizant vous aide à repenser l’expérience en magasin discount afin de créer des interactions plus engageantes et enrichissantes avec les clients. Nous proposons une vaste palette de solutions pour les magasins, parmi lesquelles :

  • Point de service
  • Productivité en magasin
  • Gamification
  • Gestion des services en magasin
  • Gestion de la démarque

Revitalisez votre chaîne logistique

Obtenez de l’aide pour résoudre des problèmes de chaîne logistique complexes afin de créer de la valeur et de réduire les coûts tout au long de votre transformation. Laissez notre équipe vous montrer comment un circuit d’approvisionnement intégré peut créer une expérience de distribution sans limites — et aider votre entreprise à rester vitale pour ses clients. Nos services et nos conseils en matière de circuit d’approvisionnement couvrent les éléments suivants :

  • Planification de la chaîne logistique
  • Mise en œuvre du circuit d’approvisionnement
  • Visibilité de la chaîne logistique

Créez des solutions de qualité

Les partenariats de Cognizant avec Microsoft, Oracle, Salesforce, Google Cloud, Adobe, SAP et Amazon Web Services (AWS), combinés à nos meilleures pratiques en matière de livraison et de mise en œuvre à l’échelle mondiale, vous permettent d’obtenir une solution de la plus haute qualité de la manière la plus rentable qui soit.

PUBLICATIONS

Nos points de vue

Différentes approches pour de meilleures expériences logicielles

Découvrez pourquoi la réussite commerciale repose essentiellement sur les capacités à développer et à déployer rapidement des logiciels, et pourquoi les distributeurs et les entreprises de biens de consommation emballés adoptent des stratégies différentes pour relever ce défi.

En savoir plus
Créer de meilleures expériences de distribution centrées sur les logiciels

Découvrez pourquoi la réussite commerciale repose essentiellement sur les capacités à développer et à déployer rapidement des logiciels, surtout dans le secteur de la distribution en ces temps incertains.

En savoir plus

Obtenez les réponses à vos questions

Nos clients font appel à nous pour les aider à repenser leur utilisation des technologies.

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