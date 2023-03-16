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Paiements
Contact

L'accent doit être mis sur la simplification et la standardisation des paiements. Pour mettre en œuvre ces plateformes et proposer au public des solutions de paiement digital, la rapidité est clé.

Réussissez votre transformation du début à la fin

Repensez votre plateforme de paiement, vos opérations et votre expérience client grâce aux nouvelles technologies et à des produits innovants. 

Préparez l'avenir

Concevez des designs intuitifs et des modèles opérationnels métiers durables pour aborder sereinement l'avenir.

Avancez rapidement et à peu de frais

Nos accélérateurs vous offrent une mise sur le marché rapide, tandis que notre expérience du domaine vous aide à réduire les coûts de mise en œuvre. 

Expertise

Émetteurs et acquéreurs de cartes

Obtenez un avantage concurrentiel auprès des détenteurs de carte et intégrez plus rapidement les commerçants. Créez les plateformes, les outils et les infrastructures dont vous avez besoin pour proposer des transactions fluides et sécurisées.

Un homme regarde le téléphone et la carte de crédit tenus par une femme.
Fintech

Déplacez les moteurs de traitement des paiements sur le Cloud et faites évoluer les capacités de rails de paiement et les méthodes de paiement alternatives. 

Un graphique boursier en barres.
Réseaux et traitement

Transformez votre réseau de paiement et votre écosystème de traitement. Lancez de nouveaux produits plus rapidement et proposez aux commerçants et partenaires des fonctionnalités en libre-service.

Un homme vêtu d'un tablier tend son téléphone à une femme sous le regard de ses collègues.
Banques et coopératives de crédit

Que vous souhaitiez améliorer la détection des fraudes, les services d'infrastructure de paiement de bout en bout ou votre expérience client, notre équipe se tient à votre disposition.  

En savoir plus sur la fraude au RTP
Image floue d'un open space occupé par plusieurs bureaux et employés concentrés sur leurs tâches.

Service de paiement digital

Services de conseil et consultation
Services de conseil et consultation
  • Services de conseil métier et produit ;
  • Stratégie et feuille de route produit ;
  • Analyse développer ou acheter et sélection de produit ;
  • Stratégie cloud ;
  • Rationalisation du portefeuille.
Deux collègues, homme et femme, discutent en regardant une tablette.
Conception et mise en œuvre
Conception et mise en œuvre
  • Ingénierie des plateformes ;
  • Développement et mise en œuvre des produits ;
  • Intégrations système ;
  • Données, analyses et IA ;
  • Services cloud ;
  • Migration et mise à niveau produit ;
  • Assurance et ingénierie qualité. 
Gros plan sur des mains tapant sur un clavier devant plusieurs écrans.
Exécution et exploitation
Exécution et exploitation
  • Approvisionnement et exploitation de l'infrastructure ;
  • Opérations et enquêtes paiement ;
  • Services BPO  ;
  • Services de sécurité ;
  • le support et la maintenance des applications ;
Femme de dos assise sur une chaise devant plusieurs écrans.

Nos offres

Modernisation des paiements

Générez davantage de valeur pour les clients et les parties prenantes grâce à une plateforme flexible qui intègre différents systèmes et canaux de paiement auxquels elle peut se connecter.

En savoir plus
Détection de la fraude au RTP

Concevez des fonctionnalités de paiement en temps réel à l'épreuve des fraudes. Assurez la sécurité de vos transactions et leur intégration à l'apurement des RTP.

En savoir plus
IA générative

Déployez l'IA générative dans les domaines dans lesquels vous en avez le plus besoin : amélioration du service client, pertinence du conseil, capacités de développement de système ou encore efficacité des processus.

En savoir plus
Services de processus métiers

Alliez l'IA et les données à l'ingéniosité humaine pour obtenir une valeur révolutionnaire. Nos paiements BPS permettent aux entreprises de s'adapter aux variations du marché et de proposer des expériences clients fluides. 

En savoir plus

Cas clients

Atteignez vos objectifs en matière de paiement digital

Teach for America rationalise
Teach for America rationalise

et automatise le traitement des dons tout en améliorant l'utilisation des ressources.

Deux écoliers faisant leurs devoirs.
Tyl by NatWest traite 2 millions de transactions hebdomadaires
Tyl by NatWest traite 2 millions de transactions hebdomadaires

et fait de sa vision une réalité qui se traduit par une innovation client rapide et une clientèle en pleine croissance.

Publications

La révolution des méthodes de paiement alternatives (APM)

Guru Sahajpal, Industry Lead, Financial Services and Fintech, North America explique comment les APM permettent des transactions plus rapides, sécurisées et personnalisées en vue de définir l'avenir du commerce lors de l'édition 2025 du Payments Canada Summit.

Portrait de Guru Sahajpal
Réduire la fraude au règlement avec l'IA et l'automatisation

Dr. Amita Gill de Cognizant explique comment l'IA améliore la détection des fraudes au règlement et sa sécurité, appelant ainsi à la collaboration construire des réseaux résilients.

Portrait du Dr. Amita Gill
La voie à suivre : un aperçu des tendances mondiales en matière de paiement

Le Dr Amita Gill, responsable des marchés, détaille le paysage toujours changeant des tendances mondiales en matière de paiement, dépeint les conséquences sur l'avenir et dévoile les leçons que le Canada peut tirer des marchés internationaux, notamment des réussites de l'interface de paiement unifiée indienne.

Une femme effectue une présentation sur scène.

BLOG

L'impact des changements SWIFT imminents pour votre entreprise

SWIFT retire les protocoles IPLA et SIL en 2026, ce qui incite fortement les institutions à adopter des solutions cloud modernes basées sur des API pour les paiements transfrontaliers.

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Illustration d'une molécule d'ADN qui détaille sa structure composée de différents types d'atomes.

BLOG

Il est désormais temps de renforcer les stratégies de prévention de la fraude.

La fraude explose dans le monde entier, ce qui pousse les institutions financières à moderniser leurs défenses. En adoptant l'IA, l'automatisation et les stratégies pilotées par les données, les entreprises peuvent réduire les pertes, améliorer l'efficacité et garder une longueur d'avance sur les cybercriminels.

Poursuivre la lecture
Une icône digitale de cadenas au-dessus d'une carte de crédit

BLOG

IA agentique : les géants des cartes de crédit avancent leurs pions

Les agents pilotés par l'IA ne sont pas de simples assistants d'achat. Ils effectuent ces achats et redéfinissent ainsi le commerce digital. Visa, Mastercard et PayPal se trouvent alors à l'avant-garde de cette nouvelle ère en matière de paiements.

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Une carte de crédit dorée sur un clavier

BLOG

Une IA générative qui révolutionne le paysage des paiements

À l'ère des paiements pilotés par l'IA, les prestataires peuvent créer des options qui facilitent l'accès aux services financiers tout en assurant leur personnalisation et leur pertinence pour l'ensemble de leurs clients.

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BLOG

Trois mythes : migrer les commutateurs de paiement sur le Cloud

Les trois grands mythes en matière de migration des commutateurs et comment les entreprises peuvent y échapper.

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BLOG

Modernisation des paiements : opter pour une approche holistique

Pour mettre au point une stratégie d'avenir, les prestataires doivent absolument délaisser l'approche fragmentaire et opter pour une stratégie globale de modernisation des plateformes de paiement.

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BLOG

Émetteurs de cartes et migration Cloud : les six clés du succès

Les avantages du cloud finissent par convaincre les prestataires de paiement, mais cette transition exige une planification et une attention organisationnelle particulières.

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Une femme interagit avec un écran de paiement

E-BOOK

L'avenir du paiement : évoluer au-delà des transactions

L'essor de la finance ouverte et des nouvelles réserves de valeur redéfinit l'avenir du traitement des paiements. Les institutions financières doivent maintenant faire leur choix.

Lire l'e-book
Grosse goutte d'eau au-dessus d'une étendue d'eau sur fond de coucher de soleil.

RAPPORT

Passez à l'action : traitement en temps réel des paiements par carte

Un changement essentiel se produit dans le secteur des cartes de paiement. Êtes-vous prêt à passer à la liquidité en temps réel pour accélérer la croissance de votre entreprise ?

Télécharger au format PDF
Une main tient un téléphone au-dessus d'un terminal de paiement tenu par une autre main.

Récompenses

Everest Group consacre Cognizant leader en matière de traitement des paiements

Nos partenariats et la grande estime que nous portent nos clients nous assurent la meilleure place de l'évaluation PEAK Matrix des services IT de traitement des paiements 2023 par Everest Group.

Lisez le rapport PEAK Matrix
Panorama du paysage nocturne d'Ama Dablam dans l'Himalaya

Différenciateurs

Cognizant Payment Messaging Converter

Accélérez le parcours de votre banque dans l'adoption de la norme ISO 20022 pour tous vos rails de paiement. Cognizant® Payment Messaging Converter accélère la mise en œuvre.

nul
Cognizant Instant Payment Orchestrator

Simplifiez et accélérez l'adoption de FedNow. La solution prédéfinie Cognizant® Instant Payment Orchestrator intègre FedNow et ses solutions commerciales de plateformes de paiement. 

En savoir plus
Jeune femme vêtue d'un tablier sur le point d'insérer sa carte dans un TPE.
Cognizant Neuro Edge (IA générative)

Obtenez des décisions en temps réel à la périphérie. Cognizant Neuro® Edge simplifie et accélère le développement et le déploiement des applications et services.

En savoir plus
Un pont autoroutier sur lequel apparaissent des points de données connectées.
Cognizant Skygrade

Simplifiez la modernisation, la migration et la gestion de vos plateformes Cloud grâce à Cognizant® Skygrade™. 

En savoir plus
Visualization of Data and Cloud Computing

Partenaires

Relevez tous les défis liés aux paiements à l'aide de nos partenariats et alliances stratégiques avec des entreprises de renommée internationale.

Logo Temenos
logo aws
Logo Microsoft
Voir tous nos partenaires

Leadership

Ajay Pandita

SVP and Financial Services, Fintech & Insurance Business Unit Leader

Portrait d'Ajay Pandita
Nitin Bahl

Strategic Business Unit—Fintech & Payments

Portrait de Nitin Bahl
Guru Sahajpal

Directeur du secteur des services financiers et fintech

Portrait de Guru Sahajpal
Renuka Kambli

Senior Partner – Assistant Vice President, Lending & Payments

Portrait de Renuka Kambli
Krishanu De

Global Head of Payments, Risk & Compliance Industry Solutions

Portrait de Krishanu De

Commencez votre parcours de transformation des paiements

La satisfaction de vos clients d'aujourd'hui et de demain présente des défis, mais grâce aux capacités digitales actuelles, notamment la transformation digitale et les solutions IT, c'est possible.  

Contactez-nous pour savoir comment votre entreprise peut bénéficier de ces services technologiques. 

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